Das for­dert "Pharma Fakten. Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland."Wir lesen über ein "Pflichtfach Impfungen an der Schule" und Berufsverbote für ÄrztInnen:

»… Bessere Aufklärung und Kommunikation

Und es gibt noch wei­te­re Schritte, die Dr. Michael Wojcinski skiz­zier­te. Der Gynäkologe aus Garmisch-Partenkirchen enga­giert sich seit Jahren dafür, dass auch Fachärzt:innen beim Impfen zum Einsatz kom­men. Wie auch Klaus Holetschek schlug Wojcinski vor, die Kommunikation, Information und Aufklärung in Sachen Impfen ein­fa­cher und bes­ser zu gestal­ten. Das fan­ge an bei den Impf-Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Stiko, die viel kür­zer und ein­fa­cher for­mu­liert wer­den müss­ten. „Die Anwendungshinweise zum Impfen bei Menschen mit Immundefizienz umfas­sen 136 Seiten“, so Wojcinski, dabei kön­ne man auch ganz ein­fach sagen: „Eine Totimpfung ist immer möglich“

– wäh­rend eine Lebendimpfung bei Menschen mit Immunschwäche immer genau abge­wo­gen wer­den müs­se. Wojcinski plä­dier­te für „ein­fa­che Merksätze“, „ver­ständ­li­che Patientenaufklärung“ und „ein Pflichtfach Impfungen an der Schule.“ Selbstverständlich soll­ten sich auch Fachärzt:innen am Impfen betei­li­gen. Und: „Es soll­te Zulassungsüberprüfungen bei Ärzten geben, die gegen das Impfen agie­ren.“ Das sah Dr. Markus Beier, Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes, genau­so: „Wir müs­sen in der Tat über­le­gen, ob es eine voll­stän­di­ge Erbringung einer kas­sen­ärzt­li­chen Leistung ist, wenn nicht geimpft wird.“

Mehr Freude am Impfen



Einen bis­lang nur wenig beach­te­ten Ansatz für bes­se­re Impfquoten brach­te Jörg Schelling [Allgemeinmediziner Prof. Jörg Schelling, der die Veranstaltung mode­rier­te, AA] ins Spiel, als er frag­te: „Impfen in der Praxis – wie macht es Freude?“ Hintergrund die­ser Frage ist die simp­le Erkenntnis, dass gut moti­vier­te Impfende auch bes­se­re Ergebnisse erzie­len. Gelingen kön­ne dies durch gute Teamarbeit, ein klu­ges Impfmanagement und durch digi­ta­le Unterstützung beim Impfen – etwa in Form eines funk­tio­nie­ren­den elek­tro­ni­schen Impfpasses. Und, nicht zu ver­ges­sen: „Wenn sich Prävention auch wirt­schaft­lich aus­zah­len wür­de, dann wäre das auch eine Motivation.“…

Zusammengefasst: Es gibt vie­le Instrumente, um Impflücken zu schlie­ßen – ein Impfregister, kla­re und ver­ständ­li­che Kommunikation, digi­ta­le Unterstützung und nicht zuletzt enga­gier­tes und moti­vier­tes Impfpersonal, das gute Arbeitsbedingungen vorfindet.

Die Online-Veranstaltung „Impfen: Nur kla­re Strukturen brin­gen uns wei­ter!“ (30. September 2022) wur­de von der WISO S. E. Consulting GmbH ver­an­stal­tet – mit freund­li­cher Unterstützung von MSD und GSK.«

phar​ma​-fak​ten​.de (3.10.)