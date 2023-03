Missing Link: Ausverkauf der Gesundheitsdaten im Namen der Forschung

Unter die­sem Titel ist am 26.3.23 auf hei​se​.de zu lesen:

»Der Streit über die Nut­zung der Gesund­heits­da­ten der Bür­ger für ver­gleichs­wei­se vage For­schungs­zwe­cke ist in vol­lem Gan­ge. Hier­zu­lan­de box­te Ex-Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) 2019 das Digi­ta­le-Ver­sor­gung-Gesetz (DVG) gegen den Wider­stand von Ärz­te­grup­pen, Daten- und Pati­en­ten­schüt­zern, Bür­ger­recht­lern und IT-Exper­ten durch. Sen­si­ble Gesund­heits­da­ten aller rund 73 Mil­lio­nen gesetz­lich Ver­si­cher­ten sol­len dazu pseud­ony­mi­siert an den Spit­zen­ver­band der gesetz­li­chen Kran­ken­ver­si­che­rung (GKV) und an das For­schungs­da­ten­zen­trum (FDZ) über­mit­telt wer­den, ohne dass die Betrof­fe­nen wider­spre­chen können…

Mit dem DGV [sic] und dem Aus­bau der elek­tro­ni­schen Pati­en­ten­ak­te (ePA), den Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) plant, dürf­te das Inter­es­se am FDZ stei­gen. Schon mit der ePA wur­den gro­ße Hoff­nun­gen ver­bun­den, viel­fäl­ti­ge gesund­heits­be­zo­ge­ne Daten vor allem aus Behand­lungs­kon­tex­ten zusam­men­zu­füh­ren und per­spek­ti­visch das Ein­wil­li­gungs­ma­nage­ment für deren Wei­ter­ga­be zu For­schungs­zwe­cken zu orga­ni­sie­ren. Die Akte hat laut den TAB-For­schern ein "beson­de­res Data-Mining-Poten­zi­al", das zusätz­lich zu den medi­zi­ni­schen Behand­lungs­da­ten nun auch die bei den Kran­ken­kas­sen gespei­cher­ten Infor­ma­tio­nen sowie künf­tig "indi­vi­du­ell erho­be­ne Vital­da­ten per­so­nen­be­zo­gen" gesam­melt wer­den könnten…

Die EU-Kom­mis­si­on [treibt] mit ihrem Vor­schlag für einen Euro­pean Health Data Space (EHDS) die ePA und das FDZ-Kon­zept seit dem Früh­jahr 2022 in XXL und für alle Mit­glieds­staa­ten vor­an. Nut­zer sol­len in dem Euro­päi­schen Gesund­heits­da­ten­raum zunächst vor allem per­sön­li­che Befun­de, Arzt­be­rich­te, Rönt­gen­bil­der, Rezep­te oder Infor­ma­tio­nen über Vor­sor­ge­un­ter­su­chun­gen spei­chern kön­nen. For­scher, Erfin­der, öffent­li­che Ein­rich­tun­gen und die Phar­ma­bran­che erhal­ten dem Plan nach Zugang zu den gesam­mel­ten "gro­ßen Men­gen an Gesund­heits­da­ten von hoher Qua­li­tät". Dies sei für "die Ent­wick­lung von lebens­ret­ten­den Behand­lun­gen, Impf­stof­fen oder Medi­zin­pro­duk­ten von ent­schei­den­der Bedeutung".

Umstrittene Sekundärnutzung der Daten

Beson­ders umstrit­ten am EHDS ist die vor­ge­se­he­ne kom­mer­zi­el­le "Sekun­där­nut­zung" von Gesund­heits­da­ten, für die die Kom­mis­si­on eine brei­te Infra­struk­tur schaf­fen will. Sie soll den pri­mä­ren Ein­satz der sen­si­blen Infor­ma­tio­nen durch Ärz­te und Kran­ken­häu­ser ergän­zen. Zugangs­stel­len in den Mit­glieds­staa­ten kön­nen dem Vor­schlag nach die ein­schlä­gi­gen Daten von "Inha­bern" wie Medi­zi­nern und Kran­ken­kas­sen anfor­dern, spei­chern und berech­tig­ten Drit­ten mit gro­ßem Ermes­sens­raum zur Ver­fü­gung stel­len, nach­dem die­se einen ent­spre­chen­den Antrag gestellt haben. Die Kom­mis­si­on gebe vor, dem Ein­zel­nen mehr Kon­trol­le über die eige­nen Daten zu geben, schreibt der Ver­ein Pati­en­ten­rech­te und Daten­schutz in einer Stel­lung­nah­me. Tat­säch­lich ent­zie­he sie ihm aber das Recht, "über deren Ver­wen­dung zu ent­schei­den". Eine Betei­li­gung am Gewinn aus der Nut­zung ihrer Gesund­heits­da­ten sei für die Betrof­fe­nen nicht vor­ge­se­hen. Sie wür­den nicht dar­über infor­miert, wer ihre Infor­ma­tio­nen erhält, und erhiel­ten kein Widerspruchsrecht…

Der EHDS wür­de die ärzt­li­che Schwei­ge­pflicht und die berech­tig­ten Erwar­tun­gen der EU-Bür­ger an den Schutz der Pri­vat­sphä­re "voll­stän­dig sabo­tie­ren", rügt [die Bür­ger­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on Euro­pean Digi­tal Rights] EDRi. Ver­si­che­rungs­un­ter­neh­men, die Phar­ma­in­dus­trie und Big-Tech-Kon­zer­ne wie Goog­le und Apple war­te­ten nur dar­auf, die Gesund­heits­da­ten der Euro­pä­er in die Fin­ger zu bekom­men. Nut­zer wür­den ermu­tigt, ver­füg­ba­re Mess­wer­te mit sen­si­blen Infor­ma­tio­nen aus ande­ren Quel­len wie Well­ness-Apps oder Weara­bles "anzu­rei­chern", also ein umfas­sen­des Pro­fil­ing ohne die von der Mehr­heit der Bun­des­bür­ger gefor­der­te Zustim­mung durch­zu­füh­ren. Sol­che weit­rei­chen­den Berech­ti­gun­gen sei­en für daten­in­ten­si­ve Bran­chen Gold wert.

Die zen­tra­len Daten­pools wür­den "die raf­fi­nier­tes­ten Cyber­kri­mi­nel­len anzie­hen", war­nen die Akti­vis­ten. Pseud­ony­mi­sie­rung und Anony­mi­sie­rung sei­en nicht genug: "Gesund­heits­da­ten sind so spe­zi­fisch, dass eine Re-Iden­ti­fi­zie­rung tri­vi­al sein kann." Sie müss­ten mit den "höchs­ten betrieb­li­chen und tech­ni­schen Sicher­heits­stan­dards" geschützt wer­den. Eine Opt-out-Rege­lung, wie sie das EU-Par­la­ment erwägt, sei "kei­ne ange­mes­se­ne Lösung". Der Wider­spruch­an­satz wür­de "die Last des Wis­sens, des Ver­ste­hens und der Ent­schei­dung in unan­ge­mes­se­ner Wei­se den Pati­en­ten auf­bür­den". Jede Wei­ter­ga­be von Gesund­heits­da­ten an ande­re als die an der Behand­lung betei­lig­ten Leis­tungs­er­brin­ger müs­se frei­wil­lig erfol­gen…«