Mit dem Wissen von heute…

»Umstrit­te­ner Nervenarzt

Der Mann mit dem Eispickel

In Minu­ten­schnel­le woll­te der US-Medi­zi­ner Wal­ter Free­man sei­ne Pati­en­ten von Depres­sio­nen, Schi­zo­phre­nie und ande­ren Erkran­kun­gen hei­len. Sei­ne Instru­men­te: ein Eis­pi­ckel und ein Ham­mer. Tau­sen­den Pati­en­ten ramm­te er sein Werk­zeug in die Augen­höh­le – und ent­las­te­te damit die Staats­kas­se.«

aerz​te​blatt​.de hat sei­ne Erkennt­nis­se von 2008 ver­ges­sen. Damals war zu lesen:

»Der Auf­stieg des „Lobo­to­mis­ten“ Wal­ter J. Free­man ist eine Para­bel des Miss­brauchs von Wis­sen­schaft, der Hybris eines Arz­tes und vor allem der Kri­tik­lo­sig­keit von Öffent­lich­keit und Fachkollegen.

Der Heil­kun­di­ge setz­te unter den erwar­tungs­vol­len Bli­cken sei­ner Kol­le­gen das Instru­ment an. Der Pati­ent war nur ober­fläch­lich betäubt, doch er reg­te sich kaum, aus Angst oder aus sei­ner Grund­dis­po­si­ti­on her­aus, die von den sich um ihn grup­pie­ren­den Ärz­ten mit Begrif­fen wie „beses­sen“ oder „stumpf­sin­nig“ beschrie­ben wur­de. Mit einem geschick­ten Griff trieb der Mann, an des­sen Bewe­gun­gen die ande­ren Ver­tre­ter sei­ner Kunst mit atem­lo­ser Span­nung hin­gen, das schlan­ke Stück Metall knapp ober­halb des Bul­bus durch die Orbi­ta. Als die Spit­ze der knapp fin­ger­di­cken Son­de an das Orbi­ta­dach stieß, griff der Heil­kun­di­ge zu einem klei­nen Holz­ham­mer. Zwei‑, drei­mal schlug er zu, dann über­wand das Instru­ment den Kno­chen und fuhr, sicht­lich von jedem Wider­stand befreit, ins Gehirn des Pati­en­ten ein. Mit ein paar schnel­len Bewe­gun­gen rotier­te der Heil­kun­di­ge den Metall­stab in die­sem Ziel­or­gan sei­ner Bemü­hun­gen, dann zog er das Stück Metall wie­der zurück, aus dem Zere­brum, aus der Orbi­ta und ver­kün­de­te mit einer kur­zen Bemer­kung zu sei­nem Publi­kum hin sei­ne Über­zeu­gung, dass der ent­schei­den­de Schritt zur Hei­lung des Pati­en­ten von sei­ner geis­ti­gen Umnach­tung getan sei…

Für rund ein Jahr­zehnt, von den frü­hen 40er- bis in die Mit­te der 50er-Jah­re hin­ein kün­de­ten die Schlag­zei­len der Zei­tun­gen von den Wun­der­hei­lun­gen des Dr. Wal­ter J. Free­man, saßen Psych­ia­ter, Neu­ro­lo­gen und Ärz­te ande­rer Fach­rich­tun­gen atem­los bei sei­nen Demons­tra­tio­nen, vie­le von ihnen begeis­tert. Die­je­ni­gen, die Free­man und sei­ne Metho­de ablehn­ten, pfif­fen ihn gele­gent­lich auf Kon­gres­sen aus; ihn in der Öffent­lich­keit anzu­grei­fen, wag­te nie­mand, vie­le Jah­re nicht. Denn Wal­ter J. Free­man war der Hoff­nungs­trä­ger für unzäh­li­ge Fami­li­en mit psy­chisch kran­ken Ange­hö­ri­gen und der Lieb­ling der Pres­se. Wal­ter J. Free­man war der Lobotomist.

Die Saga Free­mans und sei­ner Metho­de, die er nicht erfand, doch mit der sein Name für immer ver­knüpft bleibt, erzählt nicht nur von einer der dra­ma­tischs­ten Irrun­gen in der jün­ge­ren Medi­zin­ge­schich­te. Sie ist auch eine Para­bel des Miss­brauchs von Wis­sen­schaft, der Hybris eines die Medi­en per­fekt für sei­ne Zwe­cke ein­set­zen­den Arz­tes und vor allem einer erschüt­tern­den Kri­tik­lo­sig­keit der Öffent­lich­keit und vor allem der Fachkollegen…

Aus der Nach­schau her­aus wirkt es gera­de­zu unglaub­lich, wie lan­ge Free­man sei­ne tran­s­or­bi­ta­le Lobo­to­mie pro­pa­gie­ren konn­te – und dass die medi­zi­ni­schen Fach­ge­sell­schaf­ten jah­re­lang kei­ne Anstren­gun­gen unter­nah­men, ihn an sei­nem oft jed­we­den chir­ur­gi­schen und hygie­ni­schen Grund­sät­zen Hohn spre­chen­den Trei­ben zu hindern…

Auch Pro­mi­nen­te mit „Pro­blem­fäl­len“ in der Fami­lie gehör­ten bald zu jenen, die von der Lobo­to­mie wenn nicht Hei­lung, so doch Sedie­rung erwar­te­ten. Der berühm­tes­te Fall war die Toch­ter eines schwer­rei­chen Geschäfts­manns und Sozi­al­auf­stei­gers, der kurz­fris­tig Bot­schaf­ter der USA in Groß­bri­tan­ni­en war: Joseph P. Ken­ne­dy. Rose­ma­ry Ken­ne­dy war das Ant­litz, das in der Gale­rie stets sie­ges­ge­wiss lächeln­der Ken­ne­dys fehl­te. In der gro­ßen Zeit von Ame­ri­kas qua­si­roya­ler Fami­lie, wäh­rend des Auf­stiegs des Sena­tors John F. Ken­ne­dy und schließ­lich in den tau­send Tagen sei­ner Prä­si­dent­schaft waren die Fami­li­en­mit­glie­der der Öffent­lich­keit wohl­be­kannt – bis auf Rose­ma­ry Ken­ne­dy. Für Bio­gra­fen der Fami­lie steht indes nicht ein­deu­tig fest, ob die 1918 gebo­re­ne Rose­ma­ry wirk­lich als geis­tig behin­der­tes Kind zur Welt kam oder ob sie nur ein non­kon­for­mis­ti­sches Mäd­chen war, das die Lebens­ma­xi­me der Ken­ne­dys, immer kom­pe­ti­tiv sein, immer sie­gen zu müs­sen, für sich ablehn­te. Wahr­schein­lich hat sie an Dys­le­xie gelit­ten und mög­li­cher­wei­se Pro­ble­me mit ihrer Sexua­li­tät gehabt, ein The­ma, das für ihre streng­gläu­bi­ge Mut­ter Rose ein Tabu war. Joseph Ken­ne­dy ver­an­lass­te 1941 die damals noch prä­fron­tal durch­ge­führ­te Lobo­to­mie bei Free­man. Die Ope­ra­ti­on ende­te in einer Kata­stro­phe und ließ Rose­ma­ry mit dem Intel­lekt eines Klein­kinds zurück. Mit dem poli­ti­schen Auf­stieg der Fami­lie wur­de ihre Exis­tenz negiert oder mit Fehl­in­for­ma­tio­nen beschö­nigt. Als sich die Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­tur John F. Ken­ne­dys andeu­te­te, wur­de einem Bio­gra­fen des Kan­di­da­ten in Inter­views der Ein­druck ver­mit­telt, als sei Rose­ma­ry in einen Orden ein­ge­tre­ten und „wid­me ihr Leben den Kran­ken und Lei­den­den“. Rose­ma­ry Ken­ne­dy, eine Frau abseits des Glan­zes der Fami­lie, doch Teil ihrer Tra­gö­di­en, starb im Janu­ar 2005 im Alter von 86 Jah­ren…«

