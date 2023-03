Moderna erwartet, dass der Preis für den COVID-Impfstoff in den USA bei etwa 130 Dollar liegen wird

Unter die­ser Über­schrift berich­tet reu​ters​.com am 21.3.23:

»20. März (Reu­ters) – Moder­na Inc (MRNA.O) geht davon aus, dass der Preis für sei­nen Impf­stoff COVID-19 in den USA künf­tig bei etwa 130 Dol­lar pro Dosis lie­gen wird, da sich die Käu­fe von der Regie­rung auf den pri­va­ten Sek­tor ver­la­gern, sag­te der Prä­si­dent des Unter­neh­mens, Ste­phen Hoge, am Mon­tag in einem Interview.

"Es gibt ver­schie­de­ne Kun­den, die der­zeit unter­schied­li­che Prei­se aus­han­deln, wes­halb es ein wenig kom­pli­ziert ist", sag­te Hoge im Vor­feld einer Kon­gress­an­hö­rung des demo­kra­ti­schen US-Sena­tors Ber­nie San­ders zu den Preis­plä­nen von Moderna.

Moder­na hat­te zuvor gesagt, dass es die Preis­ge­stal­tung für sei­nen COVID-Impf­stoff in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten in einer Span­ne von 110 bis 130 US-Dol­lar pro Dosis erwä­ge, ähn­lich der Span­ne, die Pfi­zer Inc. (PFE.N) im Okto­ber für sei­ne kon­kur­rie­ren­den COVID-Imp­fun­gen, die in Part­ner­schaft mit BioNTech (22U​Ay​.DE) ver­kauft wer­den, in Erwä­gung gezo­gen hatte.«

Je mehr Tote, desto höher der Preis

»Hoge sag­te, der Medi­ca­re-Gesund­heits­plan der Regie­rung für Senio­ren zah­le 70 Dol­lar pro Dosis für den sai­so­na­len Grip­pe­impf­stoff. Die Tat­sa­che, dass es allein in den letz­ten drei Mona­ten zwei- bis drei­mal mehr Kran­ken­haus­ein­wei­sun­gen und Todes­fäl­le durch COVID als durch die Grip­pe gab, sei in die Preis­ge­stal­tung des Unter­neh­mens ein­ge­flos­sen, so Hoge…

San­ders, Vor­sit­zen­der des ein­fluss­rei­chen Senats­aus­schus­ses für Gesund­heit, Bil­dung, Arbeit und Ren­ten, hat erklärt, Moder­na dür­fe den Preis für sei­nen Impf­stoff auf­grund der erhal­te­nen staat­li­chen Unter­stüt­zung nicht anhe­ben. Er beab­sich­tigt, den Geschäfts­füh­rer von Moder­na, Ste­pha­ne Ban­cel, bei der Anhö­rung am Mitt­woch zu der Preis­er­hö­hung zu befragen…

Im Febru­ar pro­gnos­ti­zier­te Moder­na für 2023 einen deut­li­chen Rück­gang der COVID-19-Impf­stoff­ver­käu­fe, die 2022 18,4 Mil­li­ar­den Dol­lar erreichten.

Die Nach­fra­ge nach den Imp­fun­gen ist in die­sem Jahr stark zurück­ge­gan­gen, da sich die Pro­dukt­be­stän­de welt­weit auf­ge­stockt haben und die Bevöl­ke­rung auf­grund hoher Impf­ra­ten und frü­he­rer Infek­tio­nen immun ist«