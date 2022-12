Musks Neuralink will in sechs Monaten Tests am Menschen beginnen

Was unter die­ser Überschrift auf wiwo​.de zu lesen ist, kann nur eine mie­se Verleumdung der Lügenpresse sein. Am 1.12. heißt es dort:

»Das Neurotechnologieunternehmen Neuralink von Tesla-Chef Elon Musk will in vor­aus­sicht­lich sechs Monaten mit kli­ni­schen Studien sei­ner sei­ne draht­lo­sen Gehirncomputerchips an Menschen beginnen.

„Wir sind extrem vor­sich­tig und wol­len sicher­ge­hen, dass es gut funk­tio­niert, bevor wir ein Gerät in einen Menschen ein­set­zen, aber wir haben, glau­be ich, die meis­ten unse­rer Unterlagen bei der FDA ein­ge­reicht“, sag­te Musk wäh­rend einer Präsentation des Implantats am Mittwoch. Mit den Schnittstellen will Musk neu­ro­lo­gi­sche Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Rückenmarksverletzungen heilen.

Das in Austin, Texas, ansäs­si­ge Unternehmen hat in den ver­gan­ge­nen Jahren erfolg­reich kli­ni­sche Studien an Tieren durch­ge­führt. Bei der letz­ten öffent­li­chen Präsentation von Neuralink vor mehr als einem Jahr steu­er­te ein Affe mit einem Gehirnchip ein Computerspiel allein mit sei­nen Gedanken.

Neuralink liegt jedoch hin­ter sei­nem ange­kün­dig­ten Zeitplan zurück. Musk sag­te 2019, er stre­be eine behörd­li­che Genehmigung bis Ende 2020 an. Auf einer Konferenz Ende 2021 sag­te er dann, er hof­fe, noch in die­sem Jahr mit Versuchen am Menschen begin­nen zu kön­nen.«