Myokarditis nach Covid-Impfung: Forschung zu möglichen Langzeitrisiken läuft

Unter die­ser Überschrift ist auf nbc​news​.com am 12.11. zu lesen:

»Im Oktober 2021 wur­de Da'Vion Miller bewusst­los im Badezimmer sei­nes Hauses in Detroit auf­ge­fun­den, eine Woche nach­dem er sei­ne ers­te Dosis des Impfstoffs Covid von Pfizer erhal­ten hatte.

Er hat­te gewusst, dass etwas nicht stimm­te: Der 22-Jährige hat­te zwei Tage nach der Impfung Schmerzen in der Brust bekom­men, gefolgt von Müdigkeit, Kurzatmigkeit und Schwindelgefühl.

Miller wur­de ins Henry Ford West Bloomfield Hospital ein­ge­lie­fert, wo bei ihm eine Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, und eine Perikarditis, eine Entzündung der äuße­ren Auskleidung des Herzens, dia­gnos­ti­ziert wur­de. Sein Arzt riet ihm davon ab, eine zwei­te Dosis des Impfstoffs von Pfizer oder Moderna zu erhalten.

"Ich dach­te: Das ist doch ver­rückt", sag­te Miller und merk­te an, dass er weiß, dass die Herzentzündung nach einer Impfung extrem sel­ten ist.

Miller gehört zu einer sehr klei­nen Gruppe von Personen in den Vereinigten Staaten, bei denen nach einer Impfung mit den auf der mRNA-Technologie basie­ren­den Covid-Impfstoffen von Pfizer-BioNTech oder Moderna eine Myokarditis auf­ge­tre­ten ist…

Besteht ein Langzeitrisiko für Myokarditis?

Von den Hunderten Millionen Dosen des Covid-Impfstoffs, die seit Ende 2020 in den USA ver­ab­reicht wur­den, gab es nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention etwa 1.000 Berichte über impf­stoff­be­ding­te Myokarditis oder Perikarditis bei Kindern unter 18 Jahren, haupt­säch­lich bei jun­gen Männern. Die meis­ten der Betroffenen haben sich voll­stän­dig erholt, obwohl die Forschung bis­her nur unter­sucht hat, wie gut es ihnen nach eini­gen Monaten geht. Einige Ärzte fra­gen sich, ob die Krankheit blei­ben­de Schäden am Herzen ver­ur­sa­chen kann.

Jetzt lau­fen die ers­ten Forschungsarbeiten in den USA, in denen nach­tei­li­ge gesund­heit­li­che Auswirkungen – wenn über­haupt – unter­sucht wer­den, die in den Jahren nach einer Diagnose von impf­stoff­be­ding­ten Herzproblemen auf­tre­ten kön­nen. Moderna hat bereits zwei Studien gestar­tet, die jüngs­te im September. Pfizer bestä­tig­te, dass min­des­tens eine sei­ner Studien, an der bis zu 500 Jugendliche und jun­ge Erwachsene unter 21 Jahren teil­neh­men wer­den, in den nächs­ten Monaten begin­nen soll.

Die Food and Drug Administration (FDA) hat von den Arzneimittelherstellern ver­langt, dass sie im Rahmen der Zulassung der mRNA-Covid-Impfstoffe in den USA meh­re­re Studien zu den poten­zi­el­len Langzeitfolgen der Myokarditis durch­füh­ren. Erste Forschungsergebnisse könn­ten bereits im nächs­ten Jahr ver­öf­fent­licht wer­den, so Quellen gegen­über NBC News…

Die Erkrankung füh­re nicht zu herz­be­ding­ten Todesfällen, sag­te ein Beamter [der FDA] , wie der Generalarzt von Florida im letz­ten Monat behaup­te­te, der sich auf eine unver­öf­fent­lich­te Analyse staat­li­cher Daten berief…

Was ist über Myokarditis und Impfstoffe bekannt?



Nach Angaben der CDC tritt die über­wie­gen­de Mehrheit der Fälle bei jun­gen Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren auf. Der Behörde lie­gen kei­ne Daten über die Gesamtzahl der Fälle bei jun­gen Erwachsenen unter 24 Jahren vor, aber sie schätzt, dass es 52,4 Fälle und 56,3 Fälle pro Million Impfstoffdosen von Pfizer bzw. Moderna gege­ben hat…

Im ver­gan­ge­nen Monat stell­ten Wissenschaftler von Kaiser Permanente fest, dass die Inzidenz von Myokarditis nach einer Auffrischungsdosis des Pfizer- oder Moderna-Impfstoffs höher war als nach der ers­ten Dosis, aber immer noch nied­ri­ger als nach der zweiten…

"Es könn­ten 2% sein. Es könn­ten 0% sein. Es könn­ten 20 % sein", sag­te er [Dr. Leslie Cooper, Vorsitzende der Abteilung für Kardiologie an der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota] und bezog sich dabei auf den Prozentsatz der Menschen mit impf­stoff­be­ding­ter Myokarditis, die lang­fris­ti­ge Folgen für das Herz haben könn­ten. "Wir ken­nen die Antwort nicht."

Die CDC hat kürz­lich in der Zeitschrift The Lancet eine Studie ver­öf­fent­licht, in der der Gesundheitszustand von mehr als 500 Jugendlichen und jun­gen Erwachsenen min­des­tens 90 Tage nach dem Auftreten einer Myokarditis nach einer mRNA-Impfung unter­sucht wurde.

Den meis­ten ging es min­des­tens drei Monate nach Auftreten der Symptome bes­ser. Weitere Ergebnisse des CDC-Berichts waren:

Etwa ein Viertel der Patienten in der Studie bekam bei der letz­ten Nachuntersuchung durch den Arzt täg­lich Medikamente gegen Myokarditis verschrieben. Etwas mehr als 100 der Patienten hat­ten kei­ne Freigabe für kör­per­li­che Betätigung erhalten. Darüber hin­aus wie­sen 81 Patienten eine Anomalie auf ihrem Herz-MRT auf – was jedoch nicht unbe­dingt bedeu­tet, dass sie ein Risiko für nach­tei­li­ge Gesundheitsprobleme haben.



Die CDC wird die Patienten, die sich nicht voll­stän­dig erholt haben, 12 Monate lang beob­ach­ten, sag­te Ian Kracalik, der Hauptautor der Studie und CDC-Epidemiologe.

Haben eini­ge Patienten ein höhe­res Risiko für Herzprobleme, wie z. B. Herzrhythmusstörungen? Dr. Dongngan Truong, Kinderärztin an der University of Utah Health, sag­te, dass die Forscher von Pfizer ver­su­chen wer­den, die Faktoren zu bestimmen.

Pfizer wird in Zusammenarbeit mit dem Pediatric Heart Network die Teilnehmer fünf Jahre lang beob­ach­ten, so Truong, die die Pfizer-Studie mit lei­tet. In die Pfizer-Studie wer­den Personen ein­be­zo­gen, die zuvor mit einer impf­stoff­be­ding­ten Myokarditis ins Krankenhaus ein­ge­lie­fert wur­den, und es wer­den auch die­je­ni­gen beob­ach­tet, bei denen die Diagnose erst kürz­lich gestellt wurde…

Die Pfizer-Studie, die in den USA und Kanada durch­ge­führt wird, hat noch nicht mit der Rekrutierung begon­nen, obwohl das Forschungsteam bereits mehr als 250 Patienten mit Myokarditis iden­ti­fi­ziert hat, sag­te sie.

Die ers­ten Ergebnisse könn­ten irgend­wann im nächs­ten Jahr ver­öf­fent­licht wer­den, so Truong.

Laut Dr. Paul Burton, dem Chief Medical Officer von Moderna, haben die Wissenschaftler noch kei­ne kla­re Erklärung dafür, war­um die Impfstoffe die Erkrankung ver­ur­sa­chen. Er geht davon aus, dass das Spike-Protein des Virus, das nach der Impfung in der Zelle gebil­det wird, im Körper eine Reaktion aus­löst, die zu einer Entzündung des Herzens füh­ren kann.

"Wir ver­ste­hen das noch nicht, und es gibt kei­nen guten Mechanismus, um das zu erklä­ren", sag­te er…

Moderna führt außer­dem zwei wei­te­re Studien mit der Europäischen Arzneimittelagentur durch, die sich auf fünf ver­schie­de­ne Länder erstre­cken wer­den. Der Arzneimittelhersteller wird die Ergebnisse ein Jahr lang oder län­ger unter­su­chen, sag­te Burton, und die Daten wer­den vor­aus­sicht­lich im nächs­ten Sommer ver­öf­fent­licht werden.

Er sag­te, er erwar­te kei­ne "gro­ßen Überraschungen"…«

