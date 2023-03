Nach britischen "Lockdown Files" nun der BBC-Skandal

Die Instru­men­ta­li­sie­rung der Medi­en durch die bri­ti­sche Regie­rung in der Coro­na­po­li­tik fin­det gera­de eine begin­nen­de Auf­ar­bei­tung, da wird ein wei­te­rer unver­hoh­le­ner Ein­griff in die Pres­se­frei­heit bekannt:

»BBC nach Line­ker-Abset­zung in der Krise

Die Ent­schei­dung der bri­ti­schen BBC, den Star-Mode­ra­tor und Ex-Fuß­ball­na­tio­nal­spie­ler Gary Line­ker wegen sei­ner Kri­tik an der Asyl­po­li­tik der kon­ser­va­ti­ven Regie­rung von den Bild­schir­men zu ver­ban­nen, hat einen Sturm der Ent­rüs­tung aus­ge­löst – und den Sen­der in eine tie­fe Kri­se gestürzt.

Exper­ten, TV-Mit­ar­bei­ter und Fuß­bal­ler soli­da­ri­sier­ten sich mit dem 62-Jäh­ri­gen – mit der Fol­ge, dass "Match of the Day", Groß­bri­tan­ni­ens wich­tigs­te Fuß­ball­sen­dung, am Sams­tag ohne Mode­ra­tor und Exper­ten aus­kom­men musste.

Am Sonn­tag kün­dig­te BBC-Gene­ral­di­rek­tor Tim Davie dar­auf­hin an, Line­ker wie­der auf Sen­dung neh­men zu wollen…

Alles begann mit einem Tweet Line­kers am Diens­tag, in dem er die Wort­wahl der kon­ser­va­ti­ven Regie­rung zu Flücht­lin­gen mit Nazi-Rhe­to­rik aus den 1930er-Jah­ren verglich.

Pre­mier­mi­nis­ter Rishi Sunak und sei­ne Innen­mi­nis­te­rin Suel­la Bra­ver­man hat­ten zuvor einen Gesetz­ent­wurf vor­ge­stellt, der irre­gu­lär ein­ge­reis­ten Men­schen das Recht auf Asyl ver­weh­ren soll. Bra­ver­man hat­te in die­sem Zusam­men­hang von einer "Inva­si­on" von Boots­flücht­lin­gen gespro­chen. Die bri­ti­sche Regie­rung will Migran­ten, die ohne offi­zi­el­le Erlaub­nis ein­rei­sen, zunächst in Unter­künf­ten fest­hal­ten und dann nach Ruan­da oder in ande­re Staa­ten ausweisen.

Kri­tik an dem Gesetz­ent­wurf kam nicht nur von der Oppo­si­ti­on, son­dern auch von der UN-Flücht­lings­or­ga­ni­sa­ti­on UNHCR, die Groß­bri­tan­ni­en einen Bruch inter­na­tio­na­ler Ver­pflich­tun­gen vorwarf.

Meh­re­re kon­ser­va­ti­ve Abge­ord­ne­te for­der­ten Kon­se­quen­zen für den Ex-Fuß­bal­ler, doch Line­ker woll­te sich nicht ent­schul­di­gen. Am Frei­tag sus­pen­dier­te die BBC ihren best­be­zahl­ten Mode­ra­tor schließlich.

Welle der Solidarität mit Lineker

Womit die Anstalt wohl nicht gerech­net hat­te: Sei­ne Kol­le­gen bei "Match of the Day", die Ex-Fuß­ball­stars Ian Wright und Alan Shea­rer, kün­dig­ten an, eben­falls nicht in die Sen­dung zu kom­men. Meh­re­re BBC-Kol­le­gen schlos­sen sich an.

Die Fuß­baller­ge­werk­schaft PFA stell­te sich hin­ter Pre­mier-League-Spie­ler, die der Sen­dung kei­ne Inter­views geben woll­ten. Auch wei­te­re Sport­sen­dun­gen im Radio und TV muss­ten abge­sagt wer­den. Die BBC ent­schul­dig­te sich am Sams­tag bei den Fans für die ein­ge­schränk­te Bericht­erstat­tung…«

tages​schau​.de (12.3.23)



Tho­mas Kiel­in­ger, lang­jäh­ri­ger Kor­re­spon­dent in Lon­don, zeigt auf welt​.de Ver­ständ­nis für die Ent­schei­dung der BBC. In einem "Der Fall Gary Line­ker löst einen poli­ti­schen Vul­kan­aus­bruch aus" über­schrie­be­nen Arti­kel meint er am 12.3.23 hin­ter der Bezahlschranke:

»… Gleich nach­dem Line­kers Tweet öffent­lich wur­de, beschwer­te sich Innen­mi­nis­te­rin Suel­le Bra­ver­man über ihn…

Line­ker, des­sen Twit­ter-Account von über acht Mil­lio­nen Fuß­ball­fans ver­folgt wird, muss­te wis­sen, was er mit sei­nem Kom­men­tar allein inner­halb der BBC anrich­te­te, von dem Duell mit der kon­ser­va­ti­ven Regie­rung ganz zu schwei­gen. Er ver­stieß gegen den hei­li­gen Neu­tra­li­täts­grund­satz der Rund­funk­an­stalt, wonach alle in der BBC arbei­ten­den Jour­na­lis­ten, vor­nehm­lich die im News-Bereich Täti­gen, ver­pflich­tet sind, in den Kon­tro­ver­sen des Tages strik­te Unpar­tei­lich­keit zu wahren.

Aber auch Frei­be­ruf­li­che mit einem Ver­trag bei der BBC wie Line­ker müs­sen sich an die­sen Grund­satz hal­ten, denn sie sind mit­ver­ant­wort­lich für das Pro­fil der BBC…

Der Fall Line­ker beschert der BBC eine wah­re Exis­tenz­kri­se, in der die Aus­le­gung der haus­ei­ge­nen Grund­sät­ze neu zur Spra­che kommt und der Gegen­satz von Unpar­tei­lich­keit einer­seits und Mei­nungs­frei­heit ande­rer­seits defi­ni­to­risch schär­fer aus­ge­leuch­tet wer­den muss. Bringt der Tweet eines frei­be­ruf­lich mit der BBC in Kon­takt Ste­hen­den, der über­dies im News-Gesche­hen der BBC kei­ne Rol­le spielt, die Grund­sät­ze des Hau­ses bereits zum Einsturz?

Die Gegen­sei­te argu­men­tiert, dass die BBC-Lei­tung gar nicht anders konn­te als am Line­ker-Fall ein Exem­pel zu sta­tu­ie­ren und die Glaub­wür­dig­keit der Anstalt zu wah­ren, wenn nicht gar ihren Ruf…

Nach einer spon­ta­nen Umfra­ge von You­Gov am Sams­tag­abend ver­ur­tei­len 53 Pro­zent das Vor­ge­hen der BBC im Fal­le Lineker.

Unter die­ser Mehr­heit wird auch die Ankla­ge immer lau­ter, die Regie­rung übe Druck aus auf die BBC, um sich jede Art von Kri­tik vom Lei­be zu hal­ten. Auch sind lei­ten­de Figu­ren der Anstalt, so der Gene­ral­di­rek­tor oder der Vor­sit­zen­de des Auf­sichts­rats, Mit­glie­der der Tories…

Der­weil wagen die Boots­flücht­lin­ge wei­ter den gefähr­li­chen Weg zu dem Land, das sie künf­tig als ille­gal abwei­sen möch­te. Das ent­spre­chen­de Gesetz aber dürf­te dank eines immer lau­ter wer­den­den Chors der Kri­tik – Line­ker steht nicht allein da – im Unter­haus kaum Chan­cen haben.«