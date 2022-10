Nach Protest: Ministerium streicht Maskenpflicht in Werkstätten – vorerst

»Eigentlich woll­te die baye­ri­sche Staatsregierung ab 1. Oktober die Maskenpflicht in Werkstätten für behin­der­te Menschen ver­schär­fen. Nach nur weni­gen Tagen hob das Gesundheitsministerium die Entscheidung nun auf. Werkstätten hat­ten protestiert.

Das baye­ri­sche Gesundheitsministerium hat die Maskenpflicht für Mitarbeiter in den Werkstätten für behin­der­te Menschen vor­erst auf­ge­ho­ben. Wie das Ministerium mit­teil­te, sor­ge eine pra­xis­taug­li­che Auslegung der bun­des­ge­setz­li­chen Regelung im Freistaat dafür, dass FFP2-Masken an Arbeitsplätzen in Behindertenwerkstätten nicht getra­gen wer­den müssen.

Damit reagier­te das Ministerium auf den Protest der Landesarbeitsgemeinschaft WfbM Bayern – in die­ser sind fast alle Träger von Werkstätten in Bayern orga­ni­siert. Die Lebenshilfe Bayern etwa hat­te die all­ge­mei­ne Maskenpflicht als "Diskriminierung von Menschen in Werkstätten" gebrandmarkt.

Staatsregierung wollte FFP2-Maskenpflicht

Ab dem 1. Oktober hat­te die baye­ri­sche Staatsregierung ursprüng­lich wie­der eine FFP2-Maskenpflicht für Beschäftigte in Behinderteneinrichtungen ein­ge­führt, wäh­rend sie in allen ande­ren Bereichen auf eine Verschärfung der Maskenpflicht ver­zich­te­te. Die Staatsregierung begrün­de­te die Entscheidung damit, dass Menschen mit Behinderung zu einer vul­nerablen Gruppe gehör­ten, die zu schüt­zen sei. Diese Verordnung wur­de nun vom Gesundheitsministerium zurückgenommen.

Maskenpflicht kann wegfallen, sobald sie nicht verhältnismäßig ist

Bayern habe damit eine miss­glück­te Schutzmaßnahme des Bundes in eine pra­xis­taug­li­che umge­wan­delt, erklär­te der baye­ri­sche Gesundheitsminister Klaus Holetschek…

"Deshalb legen wir das Gesetz in Bayern so aus, dass in die­sen Einrichtungen auf das Tragen einer Maske ver­zich­tet wer­den kann, wenn die damit ver­bun­de­nen Nachteile außer Verhältnis zu dem kon­kre­ten Schutz ste­hen", so Holetschek…

Die Verordnung wur­de vor­erst bis zum 28. Oktober ausgesetzt…«

br​.de (5.10.)