„Natürlich will den BA.1‑Impfstoff jetzt niemand mehr haben“

So lau­tet die Überschrift eines Artikels auf welt​.de (Bezahlschranke) am 1.10., in dem zu lesen ist:

»Die Nachfrage der Bevölkerung nach einer vier­ten Impfung mit den neu­en, ange­pass­ten Impfstoffen ist bis­her gering. Dabei wur­den vom Bundesgesundheitsministerium 100 Millionen Dosen bestellt. Nun wird Kritik an Karl Lauterbach laut.

Dass so weni­ge Menschen kom­men wür­den, hat Michael Hubmann dann doch nicht erwar­tet. Lediglich 85 Personen haben sich am Donnerstag in Fürth in Mittelfranken gegen Covid-19 imp­fen las­sen, ins­ge­samt leben in dem Landkreis 120.000 Menschen.

„Wir haben schon ver­sucht, es den Leuten so ein­fach wie mög­lich zu machen“, sagt Hubmann, der die Impfkampagne koor­di­niert und als Kinderarzt arbei­tet. So sei gleich­zei­tig in zwei Einkaufszentren, einem Bus, einem Altenheim und in einem ehe­ma­li­gen Geschäft in der Fußgängerzone geimpft wor­den. „Trotzdem woll­te kaum jemand die vier­te Impfung haben.“

Seit Anfang der Woche wird vie­ler­orts in Deutschland der neue, an die Omikron-Variante BA.4/5 ange­pass­te Impfstoff ver­impft, auch der BA.1‑Impfstoff ist im Angebot. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt gro­ße Hoffnungen in die lang erwar­te­ten neu­en Vakzine, die bes­ser vor Omikron schüt­zen sol­len als die frü­he­ren. Insgesamt 100 Millionen Dosen hat die Bundesregierung über EU-Verträge bestellt, die Kosten belau­fen sich auf vor­aus­sicht­lich 2,5 Milliarden Euro…

Am Donnerstag wur­den in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 78.000 Menschen geimpft, für 68.000 von ihnen war es die zwei­te Auffrischung…

Vor allem der an die ursprüng­li­che Omikron-Variante BA.1 ange­pass­te Impfstoff wird zuneh­mend zum Ladenhüter. Der über­wie­gen­de Teil der Bürger bevor­zugt das BA.4/5‑Vakzin, das etwas bes­ser vor der aktu­ell vor­herr­schen­den Variante schützt. „Eine Woche nach der Auslieferung der BA.1‑Dosen kamen bei uns die neue­ren Impfstoffe an“, berich­tet Hubmann. „Natürlich will den BA.1‑Impfstoff jetzt nie­mand mehr haben, es droht der Verfall.“…

„Aber wenn sich momen­tan schon gan­ze 101 Millionen Impfstoffdosen in den Bundeskühlschränken sta­peln, befürch­te ich bald die nächs­ten Entsorgungsaktionen“, so [der CSU-Gesundheitspolitiker] Pilsinger. Das Bundesgesundheitsministerium bestä­tig­te die­se Zahl an gela­ger­ten Impfdosen im Zentrallager des Bundes mit Stand 26. September.

Millionen Dosen verfallen

Hinzu kommt, dass neben 3,9 Millionen Moderna-Dosen auch 0,7 Millionen Dosen des Herstellers Novavax Ende August ihr Verfallsdatum erreicht haben, teil­te eine Sprecherin des Ministeriums mit…

Für das Gesundheitsministerium han­delt es sich um einen nor­ma­len Vorgang. „Dass Impfstoff ver­wor­fen wird, ist logi­sche Konsequenz aus dem Portfolio-Ansatz“, so eine Sprecherin. Dieser beinhal­te, dass allen Impfwilligen ein Angebot mit unter­schied­li­chen Impfstoffen unter­brei­tet wer­den kann.

Doch es gibt auch Impfzentren, die die­ser Tage gut besucht sind. „Seit Dienstag imp­fen wir mit Impfstoffen gegen die BA.4/5‑Variante. Seitdem steigt die Nachfrage der Bürger jeden Tag stark an“, sagt Andrea Ferber von den Berliner Johannitern, Leiterin des Impfzentrums Ring-Center im Stadtteil Friedrichshain…«