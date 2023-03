Neue Pandemie? Jedenfalls neues Design

Kann der gefährliche Hefepilz die Reinheit des deutschen Bieres gefährden? Seit 2015 gibt es bereits 40 klinische Fälle. Es wäre vielleicht lustig, stünde der zitierte Experte nicht auf der Zuwendungsliste u.a. von Pfizer.

»... Jüngste Daten aus den USA belegen nun, dass die Zahl der Infektionen dort rapide steigt, in immer mehr Bundesstaaten bereitet der Hefepilz Probleme. „Das sind schon erhebliche Fallzahlen, dabei ist der Pilz noch nicht mal in allen Bundesstaaten verbreitet“, sagt Oliver Kurzai von der Universität Würzburg, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Invasive Pilzinfektionen. „Das ist besorgniserregend.“

Zwar setzt der Pilz gesunden Menschen gewöhnlich nicht zu – selbst wenn er sie besiedelt. Doch von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollte man den Erreger tunlichst fernhalten – insbesondere von Intensivstationen...

Angesichts der Problematik hat die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) den Pilz schon 2019 als „dringende Bedrohung“ (“urgent threat“) eingestuft und eine Meldepflicht eingeführt.

Seitdem hat sich die Verbreitung beschleunigt, wie nun eine CDC-Studie im Fachblatt „Annals of Internal Medicine“ zeigt. In den USA war der Pilz zwar schon 2013 angekommen, aber erst 2016 entdeckt worden. In jenem Jahr wurden gleich 53 klinische Fälle registriert, zwei Jahre später – also 2018 – waren es schon 330. Bis 2019 stiegen die Fälle auf 476, bis 2020 auf 756. 2021 lag die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr sogar bei 95 Prozent – de facto eine Verdoppelung auf 1471 Fälle.

Das Team spricht von einer „dramatischen Steigerung“...

In Deutschland scheint die Verbreitung bisher überschaubar: Seit 2015 habe es etwa 40 klinische Fälle gegeben, sagt Kurzai. Doch auch hier steige die Zahl, zuletzt seien es 10 bis 15 Fälle pro Jahr gewesen – bislang ohne tödlichen Ausgang...«

Aus einem Artikel auf aerzteblatt.de aus dem Jahr 2019, in dem Kurzai mit einem Kollegen schon einmal auf den Pilz aufmerksam machte:

Es ist die Bill-Gates-Masche, Mißständen mit Pharmazie zu begegnen, die gerne von Firmen aus seinem Aktien-Portfolio bereitgestellt wird. Die simple Idee, mit guten Arbeitsbedingungen die Hygiene in den Krankenhäusern zu verbessern, kommt nur am Rande vor. Das würde sich auch eher negativ in den Börsenkursen niederschlagen.