Neues chinesisches Virus kommt und kommt nicht

Während auf mer​kur​.de hyper­ven­ti­liert wird, räu­men ita­lie­ni­sche Behörden ein: Kein Grund zur Panik.

faz​.net kann es aber auch nicht las­sen, wenigs­tens ein biss­chen auf die Horrortube zu drücken:

»Viele positive Corona-Tests bei China-Passagieren in Italien

Nach der Einführung der Testpflicht für Flugreisende aus China an den wich­tigs­ten ita­lie­ni­schen Flughäfen haben die Behörden trotz einer hohen Quote posi­ti­ver Testergebnisse vor­erst Entwarnung gege­ben. Noch in der ver­gan­ge­nen Woche war bei den ver­pflich­ten­den Tests für Reisende aus China am Mailänder Flughafen Malpensa bei mehr als der Hälfte der Passagiere eine Infektion mit dem Coronavirus fest­ge­stellt wor­den. Am Flughafen Fiumicino von Rom waren bei einem aus dem Osten Chinas kom­men­den Flugzeug, bei dem erst­mals die Testpflicht zur Anwendung kam, dage­gen ledig­lich fünf Passagiere posi­tiv getes­tet worden.«

Fünf klingt nicht über­mä­ßig besorg­nis­er­re­gend. Dazu kommt:

»Wie es am Montag aus dem Zentrum für Infektionskrankheiten, Spallanzani, in Rom hieß, sei bei der Sequenzierung der posi­ti­ven Testergebnisse fest­ge­stellt wor­den, dass ledig­lich in Italien bekann­te und prä­va­len­te Virusvarianten nach­ge­wie­sen wurden…«

Dennoch droht die ita­lie­ni­sche Regierung:

»Gesundheitsminister Orazio Schillaci hat­te die 20 Regionen des Landes auf­ge­for­dert, ihre Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen auf eine neu­er­li­che Zunahme von Patienten vor­zu­be­rei­ten. Auch die Wiedereinführung der Maskenpflicht in geschlos­se­nen Räumen und das ver­mehr­te Arbeiten von zu Hause müss­ten im Falle der Zunahme von Infektionen in Erwägung gezo­gen wer­den, sag­te der Minister…«

Was weiß der Merkur?

Im oben genann­ten Artikel wird ein ein­zi­ger Hochrechner aus Hongkong angeführt:

»Der Epidemiologe Ben Cowling von der Universität Hongkong etwa rech­net mit einer Milliarde Infizierten – allei­ne in die­sem Winter. Das wären mehr als 70 Prozent der chi­ne­si­schen Bevölkerung…«

Wen soll das schre­cken? Geht so nicht Pandemie? Und haben wir nicht gelernt, daß das für mehr als 99 Prozent spä­tes­tens seit Omikron nichts Bedrohliches dar­stellt? Die genann­te Zahl von einer Million Toten kommt im Artikel übri­gens gar nicht mehr vor. Aber man weiß ja (von Twitter!), daß

»… in vie­len Städten im gan­zen Land schon jetzt die Krankenhäuser unter der Last der Infizierten äch­zen und die Krematorien nicht mehr mit dem Einäschern der Verstorbenen hinterherkommen…«

Dumm in die­sem Zusammenhang:

»Berechnungen von Wissenschaftlern aus Shanghai besa­gen zudem, dass die Coronawelle in den Millionenstädten Peking, Shanghai und Chongqing zum Jahresende ihren Höhepunkt erreicht hat, in der Metropole Guangzhou im Süden des Landes sogar bereits Ende November…«

»Entsteht in China eine neue Virusvariante?«

Auch hier reicht der rhe­to­ri­sche Trick der Fragestellung zum Schwarzmalen. Im Text taucht dann ledig­lich der unver­meid­li­che Janosch Dahmen auf. Doch selbst der meint:

»Neue, sehr viel gefähr­li­che­re Virusvarianten sind zwar eher unwahr­schein­lich, aber möglich.«