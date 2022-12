Nonnemacher: Vier Spritzen und täglich testen ist zu wenig

»Ministerin Nonnemacher nach Corona-Infektion in Quarantäne

Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat sich nach Angaben des Ministeriums erst­mals mit dem Coronavirus infi­ziert. Nach einem posi­ti­ven Schnelltest am Morgen blei­be die 65-Jährige zunächst bis Ende der Woche in häus­li­cher Quarantäne, teil­te Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Montag mit. So kön­ne Nonnemacher in die­ser Woche unter ande­rem nicht an der Kabinettssitzung und am Landtagsplenum teil­neh­men. Sie wer­de von den Staatssekretären Antje Töpfer und Michael Ranft ver­tre­ten. Nonnemacher hat sich nach Angaben ihres Sprechers bereits vier Mal gegen das Coronavirus imp­fen las­sen und tes­tet sich täg­lich selbst.«

kran​ken​kas​sen​.de (12.12.22)



Wie wäre es mit Paxlovid, und dann auf in die nächs­te Runde?