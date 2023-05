Notruf aus dem Maschinenraum

Beim SPIEGEL wird ein Chefredakteur, des­sen Namen ich nicht kann­te, durch einen ande­ren ersetzt, des­sen Name ich auch nicht wis­sen will. Am inter­es­san­tes­ten dar­an ist der ange­ge­be­ne Grund dafür: Zoff im Wissenschaftsressort.

„Zum geschil­der­ten Machtkampf zwi­schen (Ex-)Chefredakteur und Geschäftsführer herrsch­te im Wissenschaftsressort seit Jahren eine offe­ne Fehde. ‚Es sind‘, schreibt ‚Business Insider‘, ‚Grabenkämpfe zwi­schen Print und Online, Alt und Jung.‘ Auf der einen Seite ste­he das Lager um die bei­den Ressortleiter Michail Hengstenberg und Kurt Stukenberg. Beide kamen von ‚Spiegel Online‘, bei­de wür­den von Klusmann geschätzt und gefördert.

Aber bei­lei­be nicht allen Mitgliedern der Redaktion. Zwei Print-Ressortleiter sei­en ver­drängt wor­den, so der Vorwurf, zwei wei­te­re Mitglieder sei­en in ande­re Ressorts ver­setzt wor­den. Eine Führungskraft bezeich­ne­te das Wissenschaftsressort als ‚Stalingrad‘. Es gab Krisen-Meetings, eine Konflikt-Mediation, der Personalchef schal­te­te sich ein. Steffen Klusmann soll sich trotz mehr­fa­cher schrift­li­cher Beschwerden immer wie­der hin­ter Stukenberg und Hengstenberg gestellt haben. Am toxi­schen Zustand änder­te sich nichts.“

Konkret ging es um „Einschüchterung, Demütigung, Intrigen und sogar […] ‚Quälerei‘. Folge sei­en Krankmeldungen und Ressortwechsel. […] Ein Insider sagt, Klusmann habe die ‚toxi­sche Führungskultur‘ im Wissenschaftsressort "aktiv beför­dert‘. Ziel sei womög­lich ‚älte­re, teu­re­re und wider­spruchs­lus­ti­ge Print-Redakteure los­zu­wer­den‘.“ Die kann man beson­ders dann nicht brau­chen, wenn es um „Wissenschaft“ geht.

Stukenberg war „Autor des Newsletters ‚SPIEGEL Klimabericht‘ und Gründer des gleich­na­mi­gen Podcasts. Seit November 2018 stell­ver­tre­ten­der Ressortleiter Wissenschaft, seit Dezember 2021 Ressortleiter Wissenschaft beim SPIEGEL.“ Auffällig hin­sicht­lich „Corona“ wur­de er nur 2020, hier drei Beispiele:

Hengstenberg „[v]olontierte 1999 bis 2001 bei ‚blond‘, anschlie­ßend Redakteur bei ‚blond‘. 2002 Neukonzeption und Chefredaktion des Corporate Publishings ‚Job&Future‘, 2003 Aufbau und Chefredaktion des Videospielmagazins ‚GEE‘. 2007 Aufbau und Chefredaktion der Oldtimer-Community ‚cars​ablan​ca​.de‘. Freier Autor für ‚Page‘ und das Schweizer Nachrichtenmagazin ‚FACTS‘. Seit Juli 2008 Ressortleiter bei eines­ta­ges, seit Januar 2012 Ressortleiter Auto. Seit Januar 2018 Ressortleiter Wissenschaft, Gesundheit und Mobilität, seit September 2019 Ressortleiter Wissenschaft und Technik.“ Ab 2021 war er für „Corona“ zustän­dig, hier drei Beispiele:

Der eine hat sei­ne Meriten also bei „blond“, „GEE“ und „cars­ablan­ca“ erwor­ben, was bes­ten­falls für das Ressort Hobby& Freizeit rei­chen soll­te, aber Lichtjahre von Wissenschaft ent­fernt ist, der ande­re scheint direkt „Über Menschen“ von Juli Zeh ent­sprun­gen zu sein:

„Dora, die in einer Werbeagentur arbei­tet und damit also irgend­wie im Herz des Kapitalismus, hat ihren Freund Robert ver­las­sen, aus dem gemein­sa­men, viel zu engen Home-Office her­aus. Robert ist der­ma­ßen lock­down-über­kor­rekt, dass sie ihn nur noch ‚Robert Koch‘ nennt. Als Journalist, der im Fahrwasser von Greta Thunberg auf Untergangsszenarien geeicht war, kommt ihm die Pandemie gera­de recht. Er fei­ert mit sei­nen mah­nen­den Kommentaren Erfolge, wäh­rend Dora ihren Job coro­nabe­dingt verliert.“

Was bei sol­chem Personal an „Wissenschaft“ her­aus­kommt, ist nicht nur nach innen, son­dern auch nach außen „toxisch“ und hat nicht ein­mal mit den Gates-Geldern zu tun. Der SPIEGEL hat schon zu Augsteins Zeiten kei­ne Virus-Hysterie aus­ge­las­sen und wird auch so blei­ben, wenn die­se Redaktion von der KI über­nom­men wur­de und wenigs­tens das Mobbing auf­hört. Wirklich rät­sel­haft sind nicht das Magazin und des­sen Macher, son­dern die Leser, die Woche für Woche ver­trau­ens­voll über 700.000 Hefte kau­fen und womög­lich sogar an die Slogans von 1961 bis heu­te glauben.