Nouripour (Long Covid) überlegt, »ob wir die Maßnahmen Stück für Stück wieder abbauen sollten«

In einem Interview auf tages​spie​gel​.de führt er unter dem Titel »Grünen-Chef Nouripour über Long Covid: „Ich habe mei­ne eige­ne Vergänglichkeit vor­ge­führt bekom­men“« hin­ter der Bezahlschranke aus, war­um Politiker nicht jam­mern soll­ten. Um genau das zu tun:

»… Für Sie war die­ses Jahr viel­leicht for­dern­der als für alle ande­ren in der Koalition. Sie sind im Frühjahr an Long Covid erkrankt …

Das war hart. Ich bin tage­lang nicht aus dem Bett gekom­men, habe aber trotz­dem ver­sucht, zu tele­fo­nie­ren und an Videokonferenzen teil­zu­neh­men. Ich war lau­fend erschöpft. Das hat mich phy­sisch über mei­ne Grenzen gebracht…

Gerade in den ers­ten zwei Monaten wur­de es gar nicht bes­ser. Und ich fing an, mich zu fra­gen, ob das jemals wie­der aufhört…

Meiner Meinung kön­nen die Menschen in Deutschland eines beson­ders gut ab, und das ist die Wahrheit. Politiker haben auch mal Rückenschmerzen oder ande­re Beschwerden, das wis­sen auch alle. Was aber nicht geht, ist jam­mern. Niemand will wis­sen, dass ich als Politiker die­se Woche 100 Stunden gear­bei­tet habe oder „nur“ 80…

Sie selbst haben auf eine Reha ver­zich­tet, um schnell wie­der an die Arbeit zu gehen. Haben Sie Ihr Amt über Ihre Gesundheit gestellt?

Jein. Ich habe ja nicht sofort alles gemacht, war noch nicht fit genug für eine vol­le Auslastung. Vor ein paar Jahren noch war das Geschäft in den Tagesrandzeiten noch etwas ent­spann­ter. Schalten um sechs Uhr mor­gens waren damals nicht vor­stell­bar. In die­sem Jahr war das nicht die Regel, aber auch nicht immer ver­meid­bar. Direkt nach mei­nem Wiedereinstieg konn­te ich das noch nicht leis­ten und habe sol­che Besprechungen auch gemieden.

Sie hat­ten also 10- statt 16-Stunden-Tage?

Ich hat­te eher sechs statt die übli­chen vier Stunden Schlaf. Aber das hat einen Unterschied gemacht.

Seit wann absol­vie­ren Sie wie­der die übli­chen 16-Stunden-Tage?

Seit Anfang Herbst geht das wie­der gut…

Im Sommer habe ich sechs bis sie­ben Stunden geschla­fen – dadurch ver­schwand der Schwindel Stück für Stück, bis er dann end­lich weg­blieb…«

Noch schlim­mer als ein nicht kurier­tes "Long Covid" ist das eige­ne Kind:

»Ich woll­te ein­mal Elternzeit neh­men – das ist aber nicht vor­ge­se­hen in mei­nem Job, erst recht nicht für Männer. Am Ende war ich drei Monate für das Kind zustän­dig, wäh­rend mei­ne Frau beruf­lich wie­der Fuß fas­sen woll­te. Ich habe ein Neugeborenes gehü­tet und gleich­zei­tig alle Abstimmungen in Sitzungen und Fraktionen koor­di­niert. Diese drei Monate waren die Hölle, auch weil drau­ßen nie­mand mit­be­kom­men soll­te, dass ich feh­len könnte.«

Schlimmster Fehler: Keine "Impfpflicht"

»Ist die Pandemie erst been­det, wenn Long Covid besiegt ist?

Nein, wenn ich Christian Drosten rich­tig ver­ste­he, kom­men wir jetzt in eine Phase der Herdenimmunität. Deswegen stel­le ich mir die Frage, ob wir die Maßnahmen Stück für Stück wie­der abbau­en soll­ten. Wir nähern uns Gott sei Dank dem Ende der Pandemie…

Wenn Sie auf die Corona-Politik der Ampel-Koalition zurück­bli­cken: Was war der größ­te Fehler?

Wahrscheinlich, dass wir die Impfpflicht nicht durch­be­kom­men haben…«