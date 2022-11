NRW bereinigt den Impfmarkt

dpa berich­tet am 9.11.:

»Düsseldorf (dpa/lnw) – Wer sich in NRW gegen das Coronavirus imp­fen las­sen will, kann das ab dem kom­men­den Jahr vor­aus­sicht­lich nur noch bei nie­der­ge­las­se­nen Ärztinnen und Ärzten sowie in Apotheken machen. Die Kreise und kreis­frei­en Städte sol­len ihre sta­tio­nä­ren oder mobi­len Impfangebote je nach Bedarf nur noch bis zum Ende die­ses Jahres vor­hal­ten, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf am Mittwoch mit­teil­te…

Nach Zahlen des Ministeriums wur­den in den ver­gan­ge­nen Wochen in der Regel nur noch zwi­schen 10 und 20 Prozent aller Impfungen in Nordrhein-Westfalen in den Impfzentren bezie­hungs­wei­se durch soge­nann­te Koordinierende Covid-Impfeinheiten ver­ab­reicht…«

Insgesamt waren es in NRW am 8.11. knapp 20 Tausend, davon 140 "Erstimpfungen" (rp​-online​.de, 9.11.22)