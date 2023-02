„Nur sieben Kliniken blieben übrig“: Berliner Krankenhäuser warnen vor Lauterbach-Plan

Einem gefällt das, dem Chef des Heli­os-Kon­zerns. Auf tages​spie​gel​.de war am 13.2.23 unter obi­ger Über­schrift zu lesen:

»… Wür­de die Kli­nik­re­form so umge­setzt, wie sie von Lau­ter­bach im Dezem­ber vor­ge­stellt wur­de, blie­ben von Ber­lins mehr als 50 Plan­kran­ken­häu­sern nur sie­ben Stand­or­te übrig. Plan­kran­ken­häu­ser hei­ßen jene staat­lich, pri­vat, gemein­nüt­zig oder kon­fes­sio­nell betrie­be­nen Kli­ni­ken, die vom Staat als not­wen­dig ein­ge­stuft wer­den und Anspruch auf öffent­li­che Gel­der für Bau­ten und Tech­nik haben. Die Kos­ten für Per­so­nal und Medi­ka­men­te zah­len die Krankenkassen.

Nur sieben Geburtsstationen

Wie der Tages­spie­gel kürz­lich berich­te­te, blie­ben bei strik­ter Aus­le­gung der Reform­plä­ne neben der Cha­ri­té vier der eben­falls lan­des­ei­ge­nen Vivan­tes-Groß­kran­ken­häu­ser und zwei, maxi­mal drei Kli­ni­ken pri­va­ter und kon­fes­sio­nel­ler Betrei­ber übrig. Die BKG [Ber­li­ner Kran­ken­haus­ge­sell­schaft] lis­te­te am Mon­tag auf, was das bedeu­ten könn­te: Von aktu­ell 18 Geburts­hil­fe-Sta­tio­nen in Ber­lin blie­ben nur sie­ben, von 14 Neu­ro­lo­gien noch sechs, von zehn Uro­lo­gien fünf…

Der­zeit gibt es cir­ca 22.500 Kran­ken­haus­bet­ten in Ber­lin, die wegen feh­len­den Per­so­nals jedoch nicht alle ein­satz­be­reit sind.

Mit einer durch­schnitt­li­chen Aus­las­tung von 84 Pro­zent aber lie­ge Ber­lin über dem Bun­des­schnitt mit 77 Pro­zent, teil­te die BKG mit, die Daten stam­men wegen der Coro­na­kri­se noch aus dem Jahr 2019. Das erge­be 49 beleg­te Bet­ten auf 10.000 Ein­woh­ner, im Bund sei­en es dem­nach 58 beleg­te Betten…

In eini­gen Kran­ken­häu­sern begrüßt man Lau­ter­bachs Idee gar. Sie gehe „wich­ti­ge Pro­ble­me an“, so soll­ten Behand­lun­gen zurecht „stär­ker in Kom­pe­tenz­zen­tren“ gebün­delt wer­den, sag­te der Chef der pri­va­ten Heli­os-Kli­ni­ken, Robert Möl­ler. Medi­zi­nisch sei unsin­nig, dass jede Kli­nik jeden Ein­griff anbie­te. „Als Hüft-Pati­ent will ich doch die OP mit dem bes­ten Ergeb­nis, und dafür fah­re ich dann viel­leicht lie­ber ein paar Kilo­me­ter wei­ter“, sag­te Möl­ler, der selbst Arzt ist…«

Was ist schon ein Blind­darm gegen eine Hüf­te. Mal ganz betriebs­wirt­schaft­lich gesehen.

Fast eine Milliarde Gewinn im "Pandemiejahr" 2021

Das und mehr war im Dezem­ber 2022 zu lesen in »Ein All-inclu­si­ve-Gesund­heits­sys­tem, in dem jeder fast alles bezahlt bekommt, ist nicht mehr finan­zier­bar«.

