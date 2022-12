NYT-Bericht aus einem Paralleluniversum

Man sollte es nicht glauben, aber dieser Artikel auf nytimes.com stammt vom 28.12.22:

»Mit der weiteren Ausbreitung von Covid-19 nehmen auch die Fehlinformationen über das Virus zu

Die Ärzte sind verärgert über die anhaltenden falschen und irreführenden Behauptungen über das Virus.



Fast drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie hält sich Covid-19 hartnäckig. Das gilt auch für Fehlinformationen über das Virus.

Während die Zahl der Covid-Fälle, der Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle in Teilen des Landes steigt, entwickeln und verbreiten sich weiterhin Mythen und irreführende Erzählungen, die überlastete Ärzte verärgern und sich den Moderatoren von Inhalten entziehen...

Die Einführung des Impfstoffs im letzten Jahr hat eine weitere Welle unbegründeter Befürchtungen ausgelöst. Jetzt kommen zu all den Behauptungen, die immer noch im Umlauf sind, noch Verschwörungstheorien über die langfristigen Auswirkungen der Behandlungen hinzu, sagen Forscher...

"Man vergisst leicht, dass Fehlinformationen im Gesundheitsbereich, auch über Covid, immer noch dazu beitragen können, dass Menschen sich nicht impfen lassen oder Stigmata aufbauen", sagte Megan Marrelli, die Redaktionsleiterin von Meedan, einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit digitaler Kompetenz und Informationszugang beschäftigt. "Wir wissen genau, dass Fehlinformationen im Gesundheitsbereich zur Ausbreitung von Krankheiten in der realen Welt beitragen."...

Naomi Smith, Soziologin an der Federation University Australia... sagte, dass die Fehlinformationsrichtlinien von Twitter dazu beigetragen haben, Anti-Impf-Inhalte einzudämmen, die 2015 und 2016 auf der Plattform weit verbreitet waren. Von Januar 2020 bis September 2022 hat Twitter mehr als 11.000 Konten wegen Verstößen gegen die Covid-Richtlinie für Fehlinformationen gesperrt.

Jetzt, so Dr. Smith, fallen die schützenden Barrieren "in Echtzeit, was für mich als Wissenschaftler interessant und absolut erschreckend ist".

Andere große soziale Plattformen, darunter TikTok und YouTube, erklärten letzte Woche, dass sie sich weiterhin für die Bekämpfung von Covid-Fehlinformationen einsetzen.

YouTube verbietet Inhalte - einschließlich Videos, Kommentare und Links - über Impfstoffe und Covid-19, die den Empfehlungen der lokalen Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheitsorganisation widersprechen. Die Facebook-Richtlinie zu Covid-19-Inhalten ist mehr als 4.500 Wörter lang. TikTok gab an, mehr als 250.000 Videos wegen Covid-Fehlinformationen entfernt zu haben und arbeitete mit Partnern wie dem Content Advisory Council zusammen, um seine Richtlinien und Durchsetzungsstrategien zu entwickeln. (Herr Musk hat den Twitter-Beirat in diesem Monat aufgelöst.)

Aber die Plattformen haben sich schwer getan, ihre Covid-Regeln durchzusetzen.

Newsguard, eine Organisation, die Fehlinformationen im Internet aufspürt, stellte in diesem Herbst fest, dass die Eingabe von "covid vaccine" bei TikTok zu Suchvorschlägen für "covid vaccine injury" und "covid vaccine warning" führte, während die gleiche Suchanfrage bei Google zu Empfehlungen für "walk-in covid vaccine" und "types of covid vaccines" führte. Eine Suche auf TikTok nach "mRNA-Impfstoff" brachte fünf Videos mit falschen Behauptungen innerhalb der ersten 10 Ergebnisse, so die Forscher. TikTok sagte in einer Erklärung, dass seine Community-Richtlinien "deutlich machen, dass wir schädliche Fehlinformationen, einschließlich medizinischer Fehlinformationen, nicht zulassen und sie von der Plattform entfernen werden."

In früheren Jahren holten sich die Menschen medizinische Ratschläge von Nachbarn oder versuchten, über die Google-Suche eine Selbstdiagnose zu stellen, sagt Dr. Anish Agarwal, ein Notfallarzt in Philadelphia. Jetzt, Jahre nach der Pandemie, bekommt er immer noch Patienten, die "verrückte" Behauptungen in den sozialen Medien glauben, dass die Covid-Impfstoffe Roboter in ihre Arme einführen werden...

Er hat einen Zuschuss von den National Institutes of Health erhalten, um die Covid-bezogenen Social-Media-Gewohnheiten verschiedener Bevölkerungsgruppen zu untersuchen...«