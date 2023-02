Offener Brief von über 100 britischen MedizinerInnen zu Vertuschungsvorwürfen in Bezug auf Herzschäden durch "Impfungen"

"Wir möch­ten unse­re tie­fe Besorg­nis über die Behaup­tun­gen zum Aus­druck brin­gen, dass die Bri­tish Heart Foun­da­ti­on (BHF) wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen über das Poten­zi­al der neu­ar­ti­gen mRNA-Impf­stof­fe, das Herz­ge­we­be und die Herz­funk­ti­on zu schä­di­gen, ver­heim­licht und zurückhält…

Als Medi­zi­ner und im Inter­es­se der Pati­en­ten­si­cher­heit for­dern wir die Bri­tish Heart Foun­da­ti­on auf, im öffent­li­chen Inter­es­se und in Über­ein­stim­mung mit den Anfor­de­run­gen des Free­dom of Infor­ma­ti­on Act 2000 (FOIA) unver­züg­lich die fol­gen­den Infor­ma­tio­nen freizugeben:

Alle Infor­ma­tio­nen und E‑Mails über mög­li­che und tat­säch­li­che Schä­den, die durch die COVID-19 mRNA-Impf­stof­fe ver­ur­sacht werden. Eine Kopie aller Ver­trau­lich­keits­ver­ein­ba­run­gen, die an Per­so­nen geschickt wur­den, die bei der Bri­tish Heart Foun­da­ti­on und der Uni­ver­si­tät Oxford arbei­ten oder mit ihnen in Ver­bin­dung ste­hen, und die sich auf die Sicher­heit und die Daten des COVID-19-Impf­stoffs beziehen. Eine voll­stän­di­ge Lis­te der Inter­es­sen­kon­flik­te, die die BHF und die Uni­ver­si­tät Oxford im Zusam­men­hang mit den COVID-19-Impf­stof­fen haben.

Dar­über hin­aus for­dern wir die Cha­ri­ty Com­mis­si­on auf, eine unab­hän­gi­ge und drin­gen­de Unter­su­chung die­ser sehr schwer­wie­gen­den Anschul­di­gun­gen im Zusam­men­hang mit der Bri­tish Heart Foun­da­ti­on durch­zu­füh­ren. Die Unter­drü­ckung von For­schungs­er­geb­nis­sen, Inter­es­sen­kon­flik­te und das Han­deln im Inter­es­se kom­mer­zi­el­ler Ein­rich­tun­gen ste­hen in direk­tem Wider­spruch zu den Anfor­de­run­gen, die mit dem Sta­tus einer Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­ti­on ver­bun­den sind.

Vie­len Dank für Ihre Auf­merk­sam­keit. Wir freu­en uns auf eine bal­di­ge Antwort.

Mit freund­li­chen Grüßen

Doc­tors For Pati­ents UK (DFPUK- doc​tors​for​pa​ti​ent​suk​.com)

Health Advi­so­ry and Reco­very Team (HART – hart​group​.org)

UK Medi­cal Free­dom Alli­ance (UKMFA – ukmed​free​dom​.org)

Mit­un­ter­zeich­ner:

Pro­fes­sor Richard Ennos, MA, PhD. Hono­ra­ry Pro­fes­so­ri­al Fel­low, Uni­ver­si­ty of Edinburgh

Pro­fes­sor John A Fair­clough, BM BS, BMed Sci, FRCS, FFSEM(UK),

Pro­fes­sor Eme­ri­tus, Hono­ra­ry Con­sul­tant Ortho­pae­dic Surgeon

Pro­fes­sor Den­nis McGonagle,PhD, FRCPI, Con­sul­tant Rheu­ma­to­lo­gist, Uni­ver­si­ty of Leeds

Pro­fes­sor Antho­ny Fry­er, PhD, FRC­Path, Pro­fes­sor of Cli­ni­cal Bio­che­mis­try, Kee­le University

Pro­fes­sor Karol Siko­ra, MA, MBB­Chir, PhD, FRCR, FRCP, FFPM, Hono­ra­ry Pro­fes­sor of Pro­fes­sio­nal Prac­ti­ce, Buck­ing­ham University

Pro­fes­sor Angus Dal­gleish, MD, FRCP, FRACP, FRC­Path, FMed­Sci, Pro­fes­sor of Onco­lo­gy, Uni­ver­si­ty of Lon­don; Prin­ci­pal, Insti­tu­te for Can­cer Vac­ci­nes & Immunotherapy

Pro­fes­sor Roger Wat­son, FRCP Edin, FRCN, FAAN, Pro­fes­sor of Nur­sing Lord Moo­nie, MBChB, MRC­Psych, MFCM, MSc, reti­red mem­ber of House of Lords, for­mer Par­lia­men­ta­ry Under-Secre­ta­ry of Sta­te 2001–2003, for­mer Con­sul­tant in Public Health Medi­ci­ne"

Die wei­te­ren Unter­zeich­ne­rIn­nen und der voll­stän­di­ge Text sind zu fin­den auf assets​.web​site​-files​.com.