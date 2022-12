Omikron-in-Afrika-Studie von Drexler, Drosten et al. zurückgezogen

Über die Vorgeschichte wur­de hier vor zwei Wochen berich­tet in Wichtige Studie über Monate 21 in Afrika: Wir über­se­hen eine Pandemie sogar in der Pandemie. Am 20.12.22 ist auf sci​ence​.org – dort wur­de die Studie am 1.12.22 ver­öf­fent­licht – zu lesen:

»Rückzug [Retraction]

In dem Forschungsartikel "Gradual emer­gence fol­lo­wed by expo­nen­ti­al spread of the SARS-CoV‑2 Omikron vari­ant in Africa" (1) berich­te­ten wir über Daten aus der retro­spek­ti­ven Charakterisierung vira­ler Genome von mut­maß­li­chen Vorfahren der SARS-CoV‑2 Omikron-Variante aus Westafrika, Monate vor dem ers­ten Nachweis von Omikron. Nachdem meh­re­re Beiträge in den sozia­len Medien dar­auf hin­deu­te­ten, dass es sich bei die­sen mut­maß­li­chen frü­hen Omikron-Vorläufersequenzen mög­li­cher­wei­se um falsch posi­ti­ve Ergebnisse han­del­te, haben wir unse­re Daten und die ver­blei­ben­den Proben erneut analysiert.

Dabei stell­ten wir fest, dass eini­ge der Proben und Sequenzdaten, auf denen unse­re Analyse basier­te, durch eine Mischung ver­schie­de­ner geno­mi­scher SARS-CoV-2-Fragmente ver­un­rei­nigt waren. Die ver­blei­ben­den Proben sind nun erschöpft, und die Rekonstruktion der evo­lu­tio­nä­ren Zwischenstufen kann nicht repli­ziert wer­den. Daher zie­hen wir unse­ren Forschungsartikel zurück. Die epi­de­mio­lo­gi­schen Daten wer­den nicht in Frage gestellt und wer­den zur Verfügung gestellt.«

Aufgefallen ist das so:

Update: Ebenfalls auf sci​ence​.org ist am 20.12.22 zu lesen:

»Wir haben einen Fehler gemacht". Omikron-Ursprungsstudie nach breiter Kritik zurückgezogen



Kontamination führ­te zu dem Schluss, dass sich die SARS-CoV-2-Variante lang­sam in Afrika ent­wi­ckel­te, sagen die Autoren

Eine Anfang des Monats in der Zeitschrift Science ver­öf­fent­lich­te Arbeit, in der behaup­tet wur­de, die Omikron-Variante von SARS-CoV‑2 habe sich all­mäh­lich über ein gro­ßes Gebiet in Afrika aus­ge­brei­tet, bevor sie ent­deckt wur­de, wur­de heu­te von den Autoren zurück­ge­zo­gen. In einer Rückzugsmitteilung räum­ten alle 87 an der Studie betei­lig­ten Forscher ein, dass ent­schei­den­de Genomsequenzen, auf die sich die Studie stütz­te, ver­un­rei­nigt waren. "Wir haben einen Fehler gemacht, und das ist bit­ter", sagt Seniorautor Felix Drexler von der Charité in Berlin.

Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass das Problem hät­te ver­mie­den wer­den kön­nen, wenn die Studie zuerst als Vorabdruck ver­öf­fent­licht wor­den wäre, so dass unab­hän­gi­ge Wissenschaftler dazu Stellung hät­ten neh­men kön­nen. "Diese Studie wäre inner­halb weni­ger Tage auf Twitter aus­ge­schlach­tet wor­den, wenn sie als Preprint ver­öf­fent­licht wor­den wäre", sagt Aris Katzourakis, ein Evolutionsvirologe an der Universität von Oxford.

Die Forscher haben meh­re­re Ideen zur Erklärung der gene­ti­schen Lücke vor­ge­bracht. Einem Szenario zufol­ge hat sich das Virus in einem tie­ri­schen Wirt über einen län­ge­ren Zeitraum ent­wi­ckelt und ist dann auf den Menschen über­ge­sprun­gen. In einem ande­ren Fall ent­wi­ckel­te sich das Virus über einen lan­gen Zeitraum bei einem ein­zi­gen Patienten mit einer chro­ni­schen Infektion. Eine drit­te Möglichkeit war, dass das Virus in einem Gebiet der Welt, in dem nur weni­ge Viren auf­ge­grif­fen und sequen­ziert wur­den, im Stillen zir­ku­lier­te und mutierte.

Die Science-Studie scheint die drit­te Möglichkeit zu bestä­ti­gen. Beim Screening tau­sen­der älte­rer Proben von COVID-19-Patienten aus ganz Afrika mit einem Omikron-spe­zi­fi­schen Test fan­den die Forscher Hinweise auf die Variante in 25 Patientenproben aus Ost- und Westafrika bereits im August und September 2021, also Monate vor dem Ausbruch des Virus im süd­li­chen Afrika. Die Forscher sequen­zier­ten die Genome von fünf der Proben aus Benin und stell­ten fest, dass sie eini­ge Merkmale von Delta – der zuvor domi­nan­ten Variante – und eini­ge von Omikron auf­wie­sen, was dar­auf hin­deu­tet, dass sie eine Zwischenstufe der Evolution darstellen.

Doch Kristian Andersen, der sich bei Scripps Research mit der Evolution von Krankheitserregern befasst, sagt, dass die Theorie der all­mäh­li­chen Evolution bereits "vom Tisch" war, bevor die Arbeit ver­öf­fent­licht wur­de. Wenn sich Omikron wirk­lich so ent­wi­ckelt hät­te, wie sich SARS-CoV‑2 all­mäh­lich in einer Population aus­brei­te­te, hät­te es viel mehr syn­ony­me Mutationen auf­wei­sen müs­sen, also sol­che, die nicht zu Veränderungen in vira­len Proteinen füh­ren, sagt Andersen, weil sol­che Mutationen bei der Übertragung zwi­schen Menschen oft "fixiert" oder dau­er­haft eta­bliert wer­den. "Als die­se Arbeit her­aus­kam, war das sofort ein Warnsignal", sagt er.

Nachdem Andersen und ande­re Forscher sich mit dem Papier beschäf­tigt hat­ten, wie­sen sie auf Twitter und direkt bei den Autoren auf Ungereimtheiten hin. So wie­sen die Genomsequenzen, die als frü­he Vorfahren von Omikron vor­ge­stellt wur­den, vie­le Mutationen auf, die man bei einem Vorläufer erwar­ten wür­de, aber auch eini­ge, die typisch für die Omikron-Untervariante BA.1 sind, die sich spä­ter ent­wi­ckel­te. "Dieses Muster deu­tet auf eine Kontamination hin", sagt Michael Worobey, Evolutionsbiologe an der Universität von Arizona in Tucson.

Drexler räumt ein, dass eini­ge der ein­zel­nen Sequenzen in den Benin-Proben – Genomschnipsel, die ein­zeln sequen­ziert und dann zusam­men­ge­fügt wer­den – das Ergebnis einer Kontamination zu sein schie­nen. Das Team kam zu dem Schluss, dass es im Wesentlichen Teile von Omikron und frü­he­ren SARS-CoV-2-Stämmen sequen­ziert hat­te; der Computer füg­te sie dann zu einer ein­zi­gen Genomsequenz zusam­men, die sich als ein Virus auf hal­bem Weg zwi­schen Omikron und den frü­he­ren Varianten aus­gab. Ein Versuch, die Viren anhand von Restproben erneut zu sequen­zie­ren, konn­te die frü­he­ren Ergebnisse nicht wie­der­ho­len, so Drexler.

Die Kritiker der Arbeit sagen, dass die Fehler bei der Überprüfung durch Fachkollegen hät­ten auf­fal­len müssen.

"Einige schwie­ri­ge Fragen müs­sen sicher­lich gestellt wer­den", sagt Andersen. Ein ande­rer Wissenschaftler, der nach eige­nen Angaben von Science gebe­ten wur­de, das Manuskript zu prü­fen – und der anonym blei­ben möch­te -, sagt, dass er in einer kri­ti­schen Rezension auf die Mängel der Arbeit hin­ge­wie­sen hat.

Holden Thorp, Chefredakteur von Science, schrieb in einer E‑Mail, dass es mehr als genug Unterstützung von den Gutachtern gab, um die Arbeit zu ver­öf­fent­li­chen", ohne näher dar­auf ein­zu­ge­hen. "Aber nur weil wir die Unterstützung hat­ten, die Arbeit zu ver­öf­fent­li­chen, bedeu­tet das nicht, dass wir nicht die Tatsache bedau­ern, dass die­se Probleme erst nach der Veröffentlichung ent­deckt wur­den", füg­te Thorp hin­zu. "Wir über­neh­men die Verantwortung für die Tatsache, dass wir das wäh­rend der Überprüfung nicht her­aus­ge­fun­den haben." (Die Nachrichtenabteilung von Science ist unab­hän­gig von der Redaktion.)

Drexler stimmt zu, dass die Veröffentlichung eines Vorabdrucks die Veröffentlichung und den Rückzug der Arbeit ver­mie­den hät­te. Es schien nicht not­wen­dig, die Informationen über­stürzt zu ver­öf­fent­li­chen, da sie kei­ne drin­gen­den Fragen der öffent­li­chen Gesundheit beant­wor­te­ten, aber "im Nachhinein bedaue­re ich das", sagt er.«

Update 2: Auch der Tagesspiegel berich­tet: "Wegen Verunreinigungen in Proben: Berliner Forscher zie­hen Studie zur Herkunft von Omikron zurück".