Otto-Konzern lässt Büros auf 15 Grad abkühlen und schließt ganze Gebäude im Winter

Das berich­tet unter genann­ter Überschrift ein "Redakteur Wirtschaft & Innovation" auf welt​.de am 29.9. (Bezahlschranke). Es scheint sich um einen krea­ti­ven Ansatz zu han­deln, stei­gen­de Zahlen von Atemwegserkrankungen in den Griff zu bekommen:

»Die Hamburger Otto-Gruppe will im Winter gro­ße Teile ihrer Bürogebäude schlie­ßen, um Energie zu spa­ren. Das betriebs­ei­ge­ne Gas-Blockheizkraftwerk in der Hamburger Zentrale soll sogar kom­plett run­ter­fah­ren. Das teil­te das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Temperatur in meh­re­ren Büro- und Arbeitsgebäuden soll im Winter auf 15 bezie­hungs­wei­se sechs Grad Celsius her­un­ter­ge­re­gelt wer­den. „Aus arbeits­schutz­recht­li­chen Gründen sind dort dann für ein hal­bes Jahr kei­ne Arbeitsaktivitäten erlaubt“, erklär­te das Unternehmen.«

Noch ein wenig tie­fer und man könn­te die "Impfstoffe" direkt im Büro lagern.

»Bei der Paket-Tochter Hermes etwa sol­len drei von vier zen­tra­len Bürogebäude in Hamburg schlie­ßen. Die Büroarbeit wer­de dann auf geteil­te Schreibtische im ener­gie­ef­fi­zi­en­tes­ten Gebäude kon­zen­triert. Beim Otto-Versandhändler Witt wer­de die Beleuchtung der Räume run­ter­ge­fah­ren. Elektrogeräte wie Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Geschirrspüler wür­den vom Stromnetz genom­men. Zudem will die Gruppe das war­me Wasser und Leuchtreklame abschalten.

Besonders vie­le Büroflächen der Konzernzentrale in Hamburg wür­de man wäh­rend der Winterferien her­un­ter­ge­küh­len las­sen [sic], also auch über Weihnachten und Neujahr. „Wer in die­ser Zeit arbei­ten muss, wird gebe­ten, dies nach Möglichkeit mobil – zum Beispiel von zu Hause aus – zu tun.“ Für Mitarbeiter, denen dies nicht mög­lich sei, stün­den aber beheiz­te Arbeitsplätze in aus­rei­chen­der Zahl zur Verfügung, erklär­te das Unternehmen.

Personalchefin Petra Scharner-Wolff beton­te in der Mitteilung, neue Arbeitsformen und die Nutzung von Cloud-Software erleich­te­re die Umstellung – und brin­ge wohl neue Kreativität: Wenn man in den Büros zusam­men­rü­cke, ent­stün­den auch neue Konstellationen von Kollegen, die nun eine gemein­sa­me Fläche nut­zen wür­den.…«