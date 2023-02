Palmer will Lager

Boris Pal­mer hat mit 150 ande­ren Grü­nen eine Grup­pe "Vert Rea­lo" gegrün­det. Damit hat auch die­se Par­tei ihren "Flü­gel". Er wur­de gegrün­det, weil "in Deutsch­land ein Rechts­ruck zu befürch­ten sei".

In frü­he­ren Coro­na-Zei­ten hat­te er sich so einen Namen gemacht:

Der "taz" hat­te er 2020 erzählt:

»Für Sie führt der Weg aus dem Shut­down über die Iso­lie­rung von Risi­ko­grup­pen wie Alten oder Men­schen mit Vor­er­kran­kun­gen. Wie soll das prak­tisch funktionieren?

Ich muss ja jetzt schon als Chef der kom­mu­na­len Poli­zei­be­hör­de eine hohe drei­stel­li­ge Zahl an Qua­ran­tä­ne-Anord­nun­gen durch­set­zen. Ich hal­te es für ver­tret­bar, bei Men­schen im Alter ab 65 und auf­grund von Vor­er­kran­kun­gen sol­che Qua­ran­tä­ne-Anord­nun­gen aus­zu­spre­chen. In vie­len Fäl­len ist das ein­fach umsetz­bar. Ein Ehe­paar mit 80, rüs­tig und gesund, darf zu zweit im Wald spa­zie­ren gehen. Aber sie bekom­men alles, was sie brau­chen, nach Hau­se gelie­fert, gehen nicht mehr in die Stadt und tref­fen kei­ne Freun­de und Ver­wand­ten. Das ist für eini­ge Zeit zumut­bar, wenn man weiß, dass für die­ses Ehe­paar auf der ande­ren Sei­te ein Todes­ri­si­ko von 15 Pro­zent bei Infek­ti­on mit Coro­na steht.«

taz​.de (5.4.20)

im Sep­tem­ber 2021 war von ihm in einer Talk­show zu erfahren:

»Boris Pal­mer wür­de ger­ne noch einen Schritt wei­ter­ge­hen: In bestimm­ten Berufs­grup­pen wie etwa der Pfle­ge hal­te er eine Impf­pflicht für rich­tig. Im Zwei­fel müs­se man die­se mit stren­gen Regeln durchsetzen:

Wer sich trotz Pflicht nicht imp­fen las­sen wür­de, müss­te die eige­nen Urlaubs­ta­ge dafür ein­set­zen, zu Hau­se zu blei­ben. „Dann stellt man sie unbe­zahlt frei und wenn es dann immer noch nicht greift, ist auch mit Abmah­nung und Ent­las­sung im Not­fall arbeits­recht­lich alles mög­lich“, sag­te der Grü­nen-Poli­ti­ker und ern­te­te dafür über­rasch­te bis irri­tier­te Bli­cke aus der Run­de.«

welt​.de (10.9.21)

Schon damals führ­te Pal­mer nach gän­gi­ger Mei­nung der Medi­en einen "Kampf gegen Rechts". Nun ist er dazu über­ge­gan­gen, den Rechts­ruck zu ver­hin­dern, indem er ein­fach rech­te Posi­tio­nen über­nimmt. Das hat zwar erfah­rungs­ge­mäß immer die Ori­gi­na­le gestärkt, aber Pal­mer setzt auf sei­nen eige­nen Popu­lis­mus. In einem Arti­kel auf welt​.de ist am 19.2.23 hin­ter der Bezahl­schran­ke zu lesen:

» „Absolut vorrangige Aufgabe, die Zahl der Flüchtlinge deutlich zu verringern“

… Beim drit­ten Ampel-Koali­ti­ons­part­ner, den Grü­nen, wur­de noch eine ande­re, eige­ne Migra­ti­ons­de­bat­te eröff­net. Eine Grup­pe aus dem real­po­li­ti­schen Flü­gel der Par­tei, zu der auch der Tübin­ger Bür­ger­meis­ter Boris Pal­mer gehört, for­der­te einen grund­le­gen­den Kurs­wech­sel. In einem „Memo­ran­dum für eine ande­re Migra­ti­ons­po­li­tik in Deutsch­land“ for­dert die Grup­pe „Vert Rea­los“ unter ande­rem eine ver­än­der­te Asyl­po­li­tik. Dem­nach sol­len sich Asyl­emp­fän­ger künf­tig ein­ord­nen in die „geschicht­lich gewach­se­ne gesell­schaft­li­che Ord­nung der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land“. Die Gewäh­rung von Asyl set­ze zudem vor­aus, dass Asyl­be­wer­ber beim Auf­nah­me­ver­fah­ren mit­wir­ken und nicht straf­fäl­lig wer­den. „Ansons­ten ver­fällt das Asyl­recht und damit das Auf­ent­halts­recht, was auch eine (mög­lichst zügi­ge) Abschie­bung nach sich zie­hen muss.“

Gefor­dert wer­den zudem die Ein­rich­tung „ver­pflich­ten­der Auf­ent­halts­zo­nen an den EU-Gren­zen sowie außer­halb der EU unter EU-Kon­trol­le“, eine ver­stärk­te poli­zei­li­che Bekämp­fung von Clan­struk­tu­ren sowie die Zurück­wei­sung von Asyl­be­wer­be­rin­nen und Asyl­be­wer­bern ohne Papie­re. Falls dies nicht mög­lich sei, soll­ten Migran­ten ohne Papie­re „in einer staat­li­chen Auf­nah­me­ein­rich­tung ver­blei­ben, bis ihre Iden­ti­tät geklärt ist“.

Die Grup­pe, deren Mani­fest bis­her 150 Grü­ne unter­zeich­net haben, begrün­det ihren Vor­stoß mit der The­se, dass „in Deutsch­land ein Rechts­ruck zu befürch­ten sei, falls Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wei­ter ihr Sicher­heits­ge­fühl ein­büß­ten“. Sie wird in der Par­tei, aber auch in der Koali­ti­on noch für Debat­ten sor­gen. FDP-Gene­ral­se­kre­tär Bijan Djir-Sarai hat den Ball der „Verts Rea­los“ bereits auf­ge­nom­men und möch­te inner­halb der Koali­ti­on über einen neu­en Kurs in der Migra­ti­ons- und Inte­gra­ti­ons­po­li­tik spre­chen.«

Das Zitat der Über­schrift stammt vom stell­ver­tre­ten­den Uni­ons-Frak­ti­ons­chef, Mathi­as Mid­del­berg (CDU). Sie alle nut­zen die Aus­gren­zungs­er­fah­run­gen der Coro­na­zeit gegen einen neu­en Feind der "Volks­ge­mein­schaft".