Pandemie ist, wenn jedes dritte Krankenhausbett frei bleibt

Zwei Meldungen auf sued​deut​sche​.de berich­ten für 2020 und 2021 von einer Unterauslastung in nord­deut­schen Kliniken. Die Überschriften ("In Hamburg weni­ger Krankenhauspatienten als vor der Pandemie" und "Im Norden weni­ger Krankenhauspatienten als vor der Pandemie") sind dabei weni­ger ori­gi­nell als eine Bildunterschrift.:

Die Meldungen lauten:

»Kiel (dpa/lno) – In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein sind im ver­gan­ge­nen Jahr gut 533.000 Patientinnen und Patienten voll­sta­tio­när behan­delt wor­den. Das waren ein Prozent mehr als im Vorjahr, aber knapp elf Prozent weni­ger als im letz­ten Vor-Corona-Jahr 2019, wie das Statistikamt Nord am Montag berich­te­te. Im Durchschnitt blieb ein Patient 2021 dem­nach 7,7 Tage in der Klinik. Im Jahr zuvor waren es 7,6 Tage. Die Zahl der Krankenhausbetten stieg um 50 auf 15.882. Die Bettenauslastung im Jahresdurchschnitt erhöh­te sich von 69,0 auf 70,8 Prozent.«

sued​deut​sche​.de (12.9.)



»Hamburg (dpa/lno) – In den Hamburger Krankenhäusern sind im ver­gan­ge­nen Jahr knapp 444.000 Patientinnen und Patienten voll­sta­tio­när behan­delt wor­den. Das waren gut ein Prozent mehr als im Vorjahr, aber knapp elf Prozent weni­ger als im letz­ten Vor-Corona-Jahr 2019, wie das Statistikamt Nord am Montag berich­te­te. Im Durchschnitt blieb ein Patient 2021 7,6 Tage in der Klinik. Im Jahr zuvor waren es 7,5 Tage. Die Zahl der Krankenhausbetten ver­rin­ger­te sich um 165 auf 12.732. Im Jahresdurchschnitt waren 72,1 Prozent aller Betten belegt. Das ist etwas mehr als 2020 (69,8 Prozent).«

sued​deut​sche​.de (12.9.)