Paul-Ehrlich-Institut "berät sich" mit forschen Pharmafirmen

»In der aktu­el­len Pandemie stan­den schnell Impfstoffe und the­ra­peu­ti­sche Arzneimittel zur Verfügung. Eine effek­ti­ve und schnel­le Arzneimittelentwicklung und Zulassung hilft auch außer­halb von Pandemien, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung wei­ter zu ver­bes­sern. Das Paul-Ehrlich-Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und bio­me­di­zi­ni­sche Arzneimittel, und der Verband der for­schen­den Arzneimittelhersteller ( vfa ) dis­ku­tier­ten in ihrem jähr­li­chen Meeting am 19.10.2022, wie sich Innovationen, agi­le Verfahren und regu­la­to­ri­sche Änderungen auf die Weiterentwicklung und Beschleunigung von Prozessen auf dem Weg zu siche­ren und wirk­sa­men bio­me­di­zi­ni­schen Arzneimitteln auswirken.

"Angesichts der rasan­ten tech­no­lo­gi­schen Innovationen und der sich ste­tig wei­ter­ent­wi­ckeln­den regu­la­to­ri­schen Anforderungen ist es wich­tig, dass Forschende und Regulatorinnen und Regulatoren ihre Erfahrungen aus­tau­schen und neue Entwicklungen und Technologien dis­ku­tie­ren," sagt Prof. Stefan Vieths, Vizepräsident des Paul-Ehrlich-Instituts.«

Zulassungsverfahren noch wei­ter dynamisieren

»Die meis­ten Themen in dem knapp vier­stün­di­gen Treffen betra­fen, wie nicht anders zu erwar­ten, Ansätze, die Entwicklung inno­va­ti­ver und drin­gend benö­tig­ter Arzneimittel wei­ter zu beschleu­ni­gen. Diskutiert wur­den bei­spiels­wei­se Möglichkeiten, Zulassungsverfahren zukünf­tig noch wei­ter zu dyna­mi­sie­ren. Dabei muss gleich­zei­tig berück­sich­tigt wer­den, dass für eine fun­dier­te wis­sen­schaft­li­che Bewertung der Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität eines Arzneimittels eine umfas­sen­de Datenbasis erfor­der­lich ist. Diskutiert wur­den hier agi­le Verfahren, die es erlau­ben, neue Daten kon­ti­nu­ier­lich zu ergän­zen und Neu- oder Nachbewertungen im Rahmen des Zulassungsprozesses zu ermög­li­chen. Der Austausch über die Möglichkeiten sol­cher agi­ler Verfahren und mög­li­che Änderungen der EU-Pharmagesetzgebung zwi­schen Arzneimittelentwicklern und ‑regu­la­to­ren ist wich­tig, um die jewei­li­gen Bedürfnisse bes­ser zu ver­ste­hen und Informationsasymmetrien vorzubeugen.

Die Bedeutung des Datenmanagements für effi­zi­en­te Prozesse in der Arzneimittelzulassung hat schon in den letz­ten Jahren enorm zuge­nom­men und wird in der Zukunft eine noch viel grö­ße­re Rolle spie­len. Vor die­sem Hintergrund dis­ku­tier­ten die Teilnehmenden natio­na­le, euro­päi­sche und inter­na­tio­na­le Initiativen zur Digitalisierung. Das Paul-Ehrlich-Institut ist sich der Bedeutung des Themas bewusst und unter­stützt Initiativen auf Seiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Koalition der Arzneimittelbehörden (International Coalition of Medicines Regulatory Agencies, ICMRA). Es nimmt an allen natio­na­len und EU-Digitalisierungsinitiativen teil.

Gegenstand der Diskussionen waren außer­dem die neu­en Anforderungen an die kli­ni­sche Prüfung und die Möglichkeiten für Arzneimittelentwickler, wis­sen­schaft­lich-regu­la­to­ri­sche Beratungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Scientific Advice) im Rahmen der Arzneimittelentwicklung bzw. im Vorfeld eines Zulassungsprozesses in Anspruch zu nehmen.

Das gro­ße gegen­sei­ti­ge Interesse an die­sem inzwi­schen fest eta­blier­ten Erfahrungs- und Informationsaustausch zeigt, wie wich­tig es ist, dass alle Akteure im Bereich der Arzneimittelentwicklung im Dialog sind – im Interesse siche­rer, wirk­sa­mer und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ger Arzneimittel für Bürgerinnen und Bürger.«

Da wäre man ger­ne Mäuschen gewe­sen. Aber die wer­den ja ander­wei­tig verwendet.

Immerhin:

»… Pharmaindustrie: Veränderte Geschäftsgrundlage trübt Ausblick

Auch in der Pharmaindustrie zeigt sich eine kon­junk­tu­rel­le Abkühlung, die – im Gegensatz zur Industrie ins­ge­samt – unter dem Strich nicht zu einem Rückgang der Wertschöpfung in die­sem Jahr füh­ren wird. Nach dem Plus im Vorjahr (vgl. Tabelle 1) und dem star­ken Jahresbeginn 2022, der ins­be­son­de­re wegen der Herstellung von Impfstoffen außer­ge­wöhn­lich kräf­tig aus­fiel, ist seit dem Frühsommer eine ins­ge­samt rück­läu­fi­ge Pharmaproduktion zu kon­sta­tie­ren (Abbildung 3, links). Dies liegt auch an den erheb­li­chen Preissteigerungen bei den Vorleistungen. Der Produktionsanstieg in der Branche wird daher deut­lich gerin­ger aus­fal­len, als noch zu Jahresbeginn erwar­tet. Vorausgesetzt, das Aktivitätsniveau sinkt zum Jahresausklang nicht noch ein­mal deut­lich, setzt sich die Pharmaindustrie damit von der übri­gen Industrie ab, deren Produktion im Jahresvergleich rück­läu­fig sein dürf­te. Die Pharmaproduktion dürf­te in die­sem Jahr mit fast einem Prozent immer­hin noch einen Zuwachs erfah­ren.«

Hoffen auf Inzidenz

»Die jüngs­ten Rückgänge in der Branche sind auf die Inlandsumsätze zurück­zu­füh­ren, die zuletzt das Niveau der ers­ten Jahreshälfte bei wei­tem nicht hal­ten konn­ten… Offenbar fällt die hei­mi­sche Nachfrage nach Impfstoffen der­zeit deut­lich gerin­ger aus. Dies könn­te sich mit den stei­gen­den Corona-Infektionszahlen indes rasch ändern. Dagegen dürf­te der Trend bei den Auslandsumsätzen anhal­ten, der – anders als bei den hei­mi­schen Umsätzen – bereits vor der Krise merk­lich auf­wärts­ge­rich­tet war. In Euro gerech­net legen die Umsätze die­ses Jahr mit rund 7,5 Prozent stär­ker zu als in rea­ler Rechnung (plus 3,5 Prozent). Rund vier Prozentpunkte gehen näm­lich auf die Teuerung zurück…

Der Ausblick hat sich in den ver­gan­ge­nen Monaten ein­ge­trübt: Mittlerweile beläuft sich die Produktionsleistung auf einen gerin­ge­ren Wert als im Jahr zuvor und die Erwartungen der Unternehmen haben sich, wie in der übri­gen Industrie auch, spür­bar ver­schlech­tert. Im Vergleich zu eini­gen ande­ren Branchen dürf­ten die Auftragsbestände die Lage kaum stüt­zen: Mit gut andert­halb Monaten liegt die Auftragsreichweite in etwa auf dem Niveau von vor der Corona-Krise. Zum Vergleich – mit acht Monaten rei­chen die Aufträge in der Industrie ins­ge­samt deut­lich wei­ter als üblich. Die Umsätze – und damit auch die Produktion – dürf­ten im Jahr 2023 gerin­ger aus­fal­len (um gut 4 Prozent) und im Jahr 2024 kaum stei­gen. Dabei dürf­te auch eine Rolle spie­len, dass – ähn­lich wie in der Chemie – Teile der Produktion an Standorte ver­scho­ben wer­den, an denen güns­ti­ge­re Faktorkosten herrschen.«

