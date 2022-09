Der Autor des Artikels unter die­ser Überschrift auf spie​gel​.de klingt, als sei er Alleinerbe der Firma Biontech. Am 16.9. ist dort zu lesen:

"Das Geschäft rund um Vakzinen gegen Covid-19 beschert dem deut­schen Pharmastandort auch lang­fris­ti­gen Aufwind. Eine Lobbystudie sieht in der mRNA-Technologie »enor­me volks­wirt­schaft­li­che Wachstumspotenziale«.

Auf rund 16 Milliarden Euro bis 2030 dürf­te sich der finan­zi­el­le Effekt in Deutschland dank des Geschäfts mit Corona-Impfstoffen belau­fen. Zu die­sem Fazit kommt eine bis­her unver­öf­fent­lich­te Studie im Auftrag des Verbandes for­schen­der Arzneimittelhersteller (VfA)…

Im Vergleich zu ande­ren Branchen der deut­schen Wirtschaft sei die Pharmaindustrie wäh­rend der Pandemiejahre von kei­nem Wirtschaftseinbruch betrof­fen gewe­sen, so die Analyse. Auch habe es in dem Bereich hier­zu­lan­de so gut wie kei­ne Lieferkettenabrisse gegeben…

2021 gene­rier­te die Pharmaindustrie in Deutschland direkt und indi­rekt eine Bruttowertschöpfung von rund 33,6 Milliarden Euro, gab gut 278.000 Menschen Arbeit und sorg­te für 11,7 Milliarden Euro Steuereinnahmen, so die Studie."

Kann man die Erzählung vom alle glück­lich machen­den Kapitalismus bes­ser illus­trie­ren? Innovative UnternehmerInnen sor­gen für siche­re Arbeitsplätze ("Was gut für die Unternehmen ist, ist gut für die Arbeitnehmer") und soli­de Steuereinnahmen. Bruttowertschöpfung kann nur posi­tiv besetzt sein im her­kömm­li­chen Verständnis. Wäre da nicht die Frage, was da so erfolg­reich pro­du­ziert wird…

Vor allem, aber nicht nur, in Krisenzeiten las­sen sich auch Gewerkschaften mit die­ser Argumentation ködern. Welchen Nutzen und wel­chen Schaden die Waren haben, die sie pro­du­zie­ren, fra­gen sich Beschäftigte in der Rüstungsindustrie eben­so sel­ten wie in ande­ren Branchen. Es ist ja rich­tig, daß sie nahe­zu kei­nen Einfluß dar­auf haben – in die­sem System ent­schei­den dar­über die­je­ni­gen, denen die Produktionsmittel gehö­ren. Dabei rei­chen dafür oft­mals rela­tiv gerin­ge Beteiligungen von Hedgefonds und ande­ren Kapitalgesellschaften.

Und den­noch soll­te es ein Diskussionsthema in den Organisationen der Arbeitenden wie über­all in der Gesellschaft sein, wie wir arbei­ten und leben wol­len, was den Menschen nützt und was ledig­lich den "Investoren". Die Einbeziehung funk­tio­niert bei ange­ord­ne­ten Themen ("Solidarität mit der Ukraine", "Energie spa­ren") schon recht gut. Es wäre an der Zeit, eige­ne Themen zu set­zen. Vielleicht gehört dazu ja irgend­wann die Frage, ob die wesent­li­chen Entscheidungen an der Börse, im Kanzleramt oder in der nicht gewähl­ten EU-Kommission fal­len sollten.