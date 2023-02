Philipp I. von Niedersachsen beendet die nass-kalte Jahreszeit

»… Gesund­heits­mi­nis­ter Dr. Andre­as Phil­ip­pi: „Ich begrü­ße es aus­drück­lich, dass sich Bund und Län­der auf die­ses umsich­ti­ge und glei­cher­ma­ßen sehr ange­mes­se­ne Aus­lau­fen der Schutz­maß­nah­men geei­nigt haben. Die Men­schen in unse­rem Land haben sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren durch­weg ver­ant­wor­tungs­be­wusst ver­hal­ten, haben sich imp­fen las­sen und gezeigt, dass sie auch mit dem suk­zes­si­ven Ende der Maß­nah­men umsich­tig – gera­de im Umgang mit älte­ren und schwa­chen Men­schen – sind…

Dass für Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in Arzt­pra­xen sowie Besu­che­rin­nen und Besu­chern von medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen und Pfle­ge­hei­men wei­ter­hin die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke bestehen soll, fin­de ich ver­nünf­tig und angemessen.

Gera­de in der Umge­bung von alten und kran­ken Men­schen hal­te ich die Mund-Nasen-Bede­ckung ins­be­son­de­re in der aktu­ell nass-kal­ten Jah­res­zeit wei­ter­hin für sehr sinn­voll. Mit dem Aus­lau­fen der ent­spre­chen­den Rege­lun­gen des Bun­des­in­fek­ti­ons­schutz­ge­set­zes am 7. April ist auch hier­für die Schluss­li­nie gesetzt.“«

ms​.nie​der​sach​sen​.de (14.2.23)



Nach­dem die Alten und Kran­ken in der Schuss­li­nie stan­den, enden die Infek­ti­ons­ge­fahr und die nass-kal­te Jah­res­zeit per Gesetz am 7. April. Und bekannt­lich fin­den sich in sport­ärzt­li­chen und gynä­ko­lo­gi­schen Klein­un­ter­neh­men vul­nerable Grup­pen en masse.

