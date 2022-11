Post Vac: Neu entdeckte Biomarker weisen auf Impfschäden hin

Auf deutsch​land​funk​.de ist unter die­ser Überschrift am 22.11. zu lesen und zu hören:

»Man muss es immer vor­weg sagen: Schwere Nebenwirkungen nach den Corona-Impfungen sind äußerst sel­ten. Aber sie kom­men eben vor. Wie unlängst bei einem Patienten von Harald Prüß.

Schwere Nebenwirkungen nach Corona-Impfung

„Das ist ein älte­rer Herr, der nicht mehr auf nor­ma­les Ansprechen so adäquat reagiert hat, wie man das von ihm kann­te, bewusst­seins­ge­trübt war und damit sich dann in der Rettungsstelle bei uns an der Charité vor­stell­te, dann auch sta­tio­när eini­ge Tage unter­sucht wur­de, wo sich auch her­aus­stell­te, dass im Liquor eine soge­nann­te Pleozytose, also eine Vermehrung von Entzündungszellen da war, und das sind natür­lich ganz star­ke Hinweise dafür, dass hier wirk­lich eine har­te orga­ni­sche Ursache sei­ner Beschwerden vorliegt.“

Etwa zwei Wochen zuvor hat­te der Mann sich gegen Corona imp­fen las­sen, sagt der Neurologieprofessor von der Berliner Charité.

Es ist nicht leicht, die Zusammenhänge zu klä­ren. Denn sämt­li­che Impfreaktionen kön­nen auch ganz ande­re Ursachen haben und ledig­lich zufäl­lig kurz nach einer Impfung auf­tre­ten. Multiple Sklerose zum Beispiel dia­gnos­ti­zie­ren Ärztinnen und Ärzte in Deutschland im Schnitt 30 Mal pro Tag.

„Wenn immer dann eine Impfung natür­lich in einem zeit­li­chen engen Zusammenhang auf­tritt, ist man per­sön­lich dazu geneigt zu den­ken: Das hat damit zu tun. Obwohl epi­de­mio­lo­gi­sche Studien, wie zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose ja ganz klar was ande­res sagen. Und für die Standardimpfung zum Glück ja nach jahr­zehn­te­lan­ger Forschung und Beobachtung sagen kön­nen, das ist kein Risiko für Postvakzinierungsstörungen.“

Post Vac Symptome

Liquor, also das Nervenwasser des Gehirns und Rückenmarks, ent­hält nor­ma­ler­wei­se so gut wie kei­ne Zellen. Bei Harald Prüß‘ Patienten aber fan­den die Mediziner Entzündungszellen, als sie wei­ter­such­ten auch Antikörper in sehr hoher Zahl. Und sie konn­ten zei­gen, dass die­se Antikörper an Hirngewebe bin­den. Dass Menschen in sel­te­nen Fällen nach einen Impfung Autoantikörper ent­wi­ckeln, die auch gegen Bestandteile ihres eige­nen Körpers gerich­tet sind, ist lan­ge bekannt.

„Das am bes­ten eta­blier­te Beispiel ist ja die Hirnvenen-Thrombose nach der Impfung mit AstraZeneca. Da ist ja sogar der Mechanismus genau­es­tens auf­ge­schlüs­selt. Und dass die­ser Mechanismus natür­lich nicht nur für Blutplättchenantigene gilt, son­dern auch für Hirnantigene, ist eigent­lich sehr plau­si­bel, wes­we­gen ich den­ke, dass wir jetzt mit inten­si­vier­ter Forschung in den nächs­ten ein, zwei Jahren auch da Mechanismen wirk­lich ein­deu­tig zei­gen kön­nen, die zu sol­chen Post-Vac-Beschwerden führen.“

Antikörper, die gegen körpereigene Strukturen reagieren

Zumal ande­re Gruppen ähn­li­che Ergebnisse vor­wei­sen kön­nen. Ein deut­sches Medizinerteam hat gezeigt, wel­cher Antikörper hin­ter den sel­te­nen Fällen ste­cken dürf­te, wenn Menschen nach einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff eine Herzmuskelentzündung – eine Myokarditis – ent­wi­ckeln. Und ein Forscherteam aus Chicago hat gera­de beschrie­ben, dass das Immunsystem eini­ger Patientinnen und Patienten Antikörper her­stellt, die sowohl gegen das Virus als auch gegen Angiotensin zwei bin­den. Dieses kör­per­ei­ge­ne Enzym spielt eine wich­ti­ge Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks. Kommt die­ses System durch­ein­an­der, kön­nen Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation landen.

„Das ist so ein para­dig­ma­ti­scher Fall, der uns zeigt, Antikörper kön­nen gegen bei­des reagie­ren, sowohl gegen das Virus als auch gegen kör­per­ei­ge­ne Strukturen und dadurch Schäden verursachen.“

Mit Hilfe der neu ent­deck­ten Biomarker suchen Harald Prüß und sein Team jetzt nach dem genau­en Mechanismus hin­ter den Bewusstseinsstörungen, wie sie der älte­re Patient hatte.

„Deswegen glau­be ich, wer­den wir auch da in Kürze mit Daten auf­war­ten kön­nen und nach­wei­sen kön­nen, dass genau das glei­che, was jetzt für Angiotensin zwei gezeigt wur­de, auch für eini­ge neu­ro­na­le Antigene gilt, dass also die eigent­lich gute Virusabwehr bei ganz weni­gen Menschen auch die nega­ti­ve Konsequenz auto­ma­tisch mit sich bringt, dass die­se guten Antikörper gegen das eige­ne Gehirn reagie­ren und Funktionsstörungen machen.“

Meldungen zu Impfreaktionen werden weltweit gesammelt