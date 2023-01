Priesemann nagelt wieder

Kai Nagel hat wie­der sei­nen Garbage-In-Garbage-Out-Rechner ange­wor­fen, Viola Priesemann fin­det sei­ne Modelle plau­si­bel und für die "FAZ" steht am 4.1.23 damit fest: "Wenn in Bus und Bahn kei­ner mehr eine Maske trägt, gibt es zehn Prozent mehr Patienten in den Krankenhäusern." Damit wird ein Artikel unter der Überschrift "Wie schlimm wäre es, wenn wir kei­ne Masken mehr tra­gen?" ein­ge­lei­tet. Weiter heißt es:

»Die Bundesregierung könn­te die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sofort abschaf­fen. So steht es im Infektionsschutzgesetz unter Paragraph 28 b, nicht mal der Bundesrat muss zustim­men. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kann es ein­fach verordnen.

Morgen. Schon wür­den die Menschen im Berufsverkehr wie­der Schulter an Schulter ste­hen und ein­at­men, was die ande­ren aus­at­men. Lauterbach will das aber nicht. Er sagt, der Winter sei „noch nicht zu Ende“, die Kliniken sei­en voll, das Personal über­las­tet, die Übersterblichkeit hoch. Tatsächlich wür­de es ohne Maskenpflicht mehr Ansteckungen geben. Aber wie vie­le genau? Würde eine neue Welle ent­ste­hen und das Gesundheitssystem zusammenbrechen?

Es gibt eine Antwort auf die­se Frage. Sie lau­tet: Es wür­den zehn Prozent mehr Menschen mit Corona im Krankenhaus lie­gen. Maximal. Das heißt: Im Zweifel wäre der Anstieg gerin­ger, weil vie­le Vernünftige trotz­dem Maske tra­gen. Die Zahlen stam­men aus einer Modellrechnung der Technischen Universität Berlin. In der jet­zi­gen Lage kämen knapp 600 Patienten pro Woche zusätz­lich ins Krankenhaus. Die abso­lu­te Zahl kann sich ändern, je nach­dem, wie hoch die Hospitalisierungsinzidenz ist…

Eine Pandemie lässt sich natür­lich nicht genau vor­her­sa­gen. Wissenschaftler kön­nen nicht wis­sen, ob Manfred Schneiderhahn aus Kirchhörde am Dienstag sei­nen rebel­li­schen Tag hat und ohne Maske in die U‑Bahn steigt. Der Informatiker Kai Nagel von der Technischen Universität hat sich ange­wöhnt, mit sol­chen Unwägbarkeiten umzu­ge­hen. Er trifft Annahmen, die so gut sind, wie es geht. Und dann rech­net er. Bei die­ser Rechnung lau­te­te die Annahme zum Beispiel, dass sowie­so nur die Hälfte aller Fahrgäste eine Maske tra­gen, obwohl es Pflicht ist. Das hat­ten Fahrkartenkontrolleure aus der Erfahrung berich­tet. Und in die­se fünf­zig Prozent ist schon ein­be­rech­net, dass man­che zwar Maske tra­gen, aber so schief und krumm, dass sie über­haupt nichts bringt. Viele sind maskenmüde.

Die Kliniken sind ohnehin schon sehr belastet

Über die Jahre wur­de das Rechenmodell mit immer neu­en Erfahrungswerten gefüt­tert. Es lern­te, wie stark eine FFP-2-Maske im Unterschied zu einer OP-Maske schützt und wie hoch die Aerosoldichte in unbe­lüf­te­ten Räumen nach einer, zwei oder drei Stunden ist. Die Berechnungen sind dann immer noch nicht auf die Kommastelle genau, aber sie las­sen unge­fähr erah­nen, was pas­siert, wenn nie­mand, abso­lut nie­mand in Bus und Bahn mehr eine Maske trägt. Nämlich „eine cir­ca zehn Prozent höhe­re Belastung der Krankenhäuser“, wie Nagel sagt.

Die Göttinger Physikerin Viola Priesemann hält das für plau­si­bel. Ohne Masken in Bus und Bahn wür­den sich zehn Prozent mehr mit Corona anste­cken, sagt sie. Sie spricht von Ansteckungen, nicht von Hospitalisierungen. Aber wenn sich in der brei­ten Bevölkerung mehr Menschen anste­cken, lan­den auch mehr im Krankenhaus: zehn Prozent hier bewir­ken zehn Prozent dort. Zumindest in gro­ßen Städten. In Dörfern, wo kei­ne Bahn und kaum ein Bus fährt, wäre der Effekt natür­lich geringer…

Das „klei­ne biss­chen“ Maske ist wenig, ver­gli­chen mit den schlimms­ten Zeiten der Pandemie. Die Deutschen hat­ten schon ganz ande­re Einschränkungen, und sie haben vie­le Freiheiten zurückbekommen…«

Danke für gar nichts!

»[Priesemann] sagt, dass Busfahren mit Maske nicht zu viel ver­langt ist, wenn es Kinderkliniken ent­las­tet. Deren Misere ist schließ­lich auch eine Folge der Pandemie. Nach jah­re­lan­ger Isolation wer­den nun vie­le Erkältungskrankheiten nach­ge­holt, von allen auf ein­mal. Das Argument lau­tet also: Jetzt noch mal bis April ein wenig Maske tra­gen, dann ist es geschafft. Das kann jeder gel­ten las­sen, zumin­dest mora­lisch. Im Gesetz ist die­se Vermengung ver­schie­de­ner Krankheiten nicht vor­ge­se­hen. Dort wird die Maskenpflicht in Bahnen mit einer ein­zi­gen Krankheit begrün­det: „Coronavirus-Krankheit-2019“. Ist die nicht mehr so schlimm, dass eine Maskenpflicht in mit­ein­an­der ver­gleich­ba­ren Situation not­wen­dig ist, fehlt die gesetz­li­che Grundlage…«

Der Autor meint, eine gute Idee zu haben:

»Es gäbe einen Ausweg. Die Bundesregierung könn­te die Bahn dazu bewe­gen, ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern. Sie könn­te dort hin­ein­schrei­ben, dass jeder Fahrgast bei ihr Maske tra­gen muss, sonst wird er nicht beför­dert. Das wäre dann kei­ne staat­li­che Maßnahme mehr…«