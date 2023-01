Reise nach Jerusalem. Nun kippelt auch die DDR die Maskenpflicht

»Ostdeutsche Bundesländer heben Maskenpflicht in öffent­li­chem Nahverkehr auf

Die Maskenpflicht im öffent­li­chen Nahverkehr soll nun auch in Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ent­fal­len. In Sachsen ist es am 16. Januar soweit. Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern fol­gen am 2. Februar, Thüringen folgt am 3. Februar. Das teil­ten die Landesregierungen am Dienstag mit. Es sind die ers­ten nicht von der Union geführ­ten Bundesländer, in denen die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bus und Bahn auf­ge­ho­ben wird. In Thüringen ent­fällt dann auch die Corona-Isolationspflicht…

In Berlin hat der Senat in Absprache mit Brandenburg ent­schie­den, das Ende der Maskenpflicht vor­zu­zie­hen – und nicht bis min­des­tens Mitte Februar beizubehalten.«

rp​-online​.de (10.1.23)