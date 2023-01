Reiseeindrücke

Erneut hat es gut getan, sich für drei Tage aus der Bla­se zu bewe­gen, den Blog Blog sein zu las­sen und zu hören, wel­che The­men ande­re Leu­te bewe­gen. Den­noch kam Coro­na doch immer mal wie­der vor. Über die unbe­schwer­te Anrei­se mit der Deut­schen Bahn hat­te ich kurz berich­tet. Selbst am Ziel­ort Düs­sel­dorf, der einem vor­kom­men kann wie einer der letz­ten Hor­te des Gehor­sams, war es pro­blem­los mög­lich, unver­mummt öffent­li­che Ver­kehrs­mit­teln zu benut­zen, wenn auch die Zahl der Mas­kier­ten noch deut­lich höher liegt als bei uns in Ber­lin. In Gesprä­chen mit Bekann­ten – durch­weg "geimpft" und bis­lang von Wider­stand unbe­leckt, waren kri­ti­sche Töne zu hören: Viel zu lan­ge sei den Kin­dern gescha­det wor­den, obwohl es von Anfang an mah­nen­de Stim­men aus der Wis­sen­schaft gege­ben habe.

Oder das Ein­ge­ständ­nis "Stimmt ja wirk­lich, alle mög­li­chen Leu­te haben jetzt Coro­na, obwohl sie 'geimpft' sind. Oder die Hin­wei­se auf die Pro­fi­teu­re von Tests, Mas­ken und Sprit­zen. Ich kann nicht beur­tei­len, wie reprä­sen­ta­tiv die­se Stim­men sind, war aber posi­tiv überrascht.

Das gilt auch für die Rück­fahrt mit der Bahn. Das Ver­hält­nis pro und con­tra "Mund-Nasen-Schutz" war etwa 50:50. Die ers­te Ansa­ge der Zug­che­fin klär­te auch noch reso­lut über die Mas­ken­pflicht auf. Die arme ver­hüll­te Schaff­ne­rin hat­te gerau­me Zeit mit mei­ner Fahr­kar­te zu tun, da ich nicht in dem Zug saß, den ich gebucht hat­te. Er war "auf behörd­li­che Anwei­sung" gar nicht erst los­ge­fah­ren. Als sie damit fer­tig war, frag­te sie über­aus freund­lich nach mei­ner Mas­ken­be­frei­ung. Damit konn­te ich nicht die­nen, wor­auf­hin sie auf die fort­be­stehen­de Pflicht hin­wies, was ich lächelnd zur Kennt­nis nahm und sie sich den nächs­ten Fahr­gäs­ten zuwand­te. Spä­ter kam sie noch ein­mal auf mich zu, sie hät­te ein Bit­te. Ob ich so nett sein könn­te und das offen lie­gen­de Taschen­mes­ser ver­stau­en wür­de? Auch das war kein Pro­blem, und die Fahrt konn­te unbe­las­tet wei­ter­ge­hen. In Her­ford, kei­ne Ahnung war­um, enter­te dann eine gan­ze Wagen­la­dung Unmas­kier­ter den Zug. Es gab genug Platz für alle, die anfäng­li­che Ver­spä­tung wur­de auf­ge­holt und alles war dies­be­züg­lich gut. Ach ja, nach dem Per­so­nal­wech­sel gab es zwar vie­le Durch­sa­gen, aber kei­ne hat­te das Wort FDP‑2 zum Inhalt.