RKI: Alles sinkt

Der Wochenbericht vom 3.11.22 meint es nicht gut mit dem Vakzinismus.

Selbst die gewür­fel­ten Zahlen (was soll eine Angabe wie "auf 600.000 bis 1,4 Millionen geschätzt") geben nichts her für Verschärfungen.

»Zusammenfassende Bewertung der aktuellen Situation

Die Zahl der aku­ten Atemwegserkrankungen (ARE) in der Bevölkerung in Deutschland ist basie­rend auf der Online-Befragung GrippeWeb im Vergleich zur Vorwoche leicht gesun­ken und liegt in der Kalenderwoche (KW) 43/2022 mit ca. 5,2 Millionen im Bereich der vor­pan­de­mi­schen Jahre. Im ambu­lan­ten Bereich ist die Zahl der Arztbesuche wegen ARE nach den Daten der syn­dro­mi­schen Surveillance in KW 43/2022 sta­bil geblie­ben und beträgt 1,5 Millionen (ca. 1.800 Arztkonsultationen wegen ARE/100.000 Einw.). Insbesondere bei den Erwachsenen wird wei­ter­hin eine deut­lich höhe­re ARE-Konsultationsinzidenz beob­ach­tet als in den Vorjahren zu die­ser Zeit. Wie die viro­lo­gi­sche Sentinelsurveillance zeigt, sind aktu­ell Influenzaviren, Rhinoviren, SARS-CoV‑2, Parainfluenzaviren, und Respiratorische Synzytialviren die vor­herr­schen­den vira­len Erreger, die im ambu­lan­ten Bereich zu Arztbesuchen wegen ARE führen.

Die Anzahl SARS-CoV-2-Infizierter mit Symptomen einer aku­ten Atemwegsinfektion in Deutschland wird in KW 43/2022 auf 600.000 bis 1,4 Millionen geschätzt, die Zahl der Arztkonsultationen auf­grund einer aku­ten Atemwegserkrankung mit zusätz­li­cher COVID-19-Diagnose auf etwa 300.000. Beide Berechnungen lie­gen unter den Werten der Vorwoche.

Die bun­des­wei­te 7‑Tage-Inzidenz der gemel­de­ten Fälle mit einem labor­dia­gnos­ti­schen Nachweis von SARS-CoV‑2 ist in Meldewoche (MW) 43 im Vergleich zur MW 42 wei­ter gesun­ken. Der Rückgang betrug 33 %. Die 7‑Tage-Inzidenzwerte san­ken dabei in allen Bundesländern und allen Altersgruppen…

Von beson­de­rer Bedeutung für die Lagebewertung in der aktu­el­len Situation der Pandemie ist die Entwicklung der Zahl schwer ver­lau­fen­der Erkrankungen. Nach den Daten der syn­dro­mi­schen Krankenhaussurveillance kam es in KW 43/2022 zu einem Rückgang der Zahl der Fälle, die mit einer schwe­ren aku­ten Atemwegsinfektion und COVID-19-Diagnose im Krankenhaus behan­delt wur­den (COVID-SARI). Die Inzidenz liegt aktu­ell bei 4,3 Hospitalisierungen wegen COVID-SARI/100.000 Einw. Dies ent­spricht einer Gesamtzahl von etwa 3.500 neu­en Krankenhausaufnahmen wegen COVID-SARI in Deutschland. Auch in den Altersgruppen der ab 60-Jährigen ist die COVID-SARIHospitalisierungsinzidenz zurückgegangen.

Die im DIVI-Intensivregister berich­te­te abso­lu­te Zahl der auf einer Intensivstation behan­del­ten Personen mit einer COVID-19-Diagnose war in KW 43/2022 gerin­ger als in der Vorwoche und lag am 02.11.2022 bei 1.556 Personen (Vorwoche 1.723 Personen).

Aktuell zeigt sich ein Rückgang der schwer ver­lau­fen­den Fälle. Weiterhin sind hoch­alt­ri­ge Personen ab 80 Jahre am stärks­ten von schwe­ren Krankheitsverläufen betrof­fen.

Bei den Erkrankungszahlen durch COVID-19 zeigt sich ein Rückgang. Nicht aus­zu­schlie­ßen ist, dass es sich hier­bei um eine pas­sa­ge­re Entwicklung han­delt, auch bedingt durch die Herbstferien in vie­len Bundesländern…«

Das Mantra bleibt:

»Der wei­te­re Verlauf und der Schutz von Risikogruppen/ vul­nerablen Gruppen hängt ganz wesent­lich von der Inanspruchnahme der ange­bo­te­nen Impfungen gegen COVID-19 und Influenza und dem Verhalten der Bevölkerung und der gegen­sei­ti­gen Rücksichtnahme ab (www​.rki​.de/​a​r​e​w​i​n​t​e​r​t​i​pps). Saisonal bedingt hal­ten sich wie­der mehr Menschen län­ger in geschlos­se­nen Räumen auf. Dadurch wird regel­mä­ßi­ges rich­ti­ges Lüften (Stoßlüften) mit hohem Luftaustausch und gerin­gem Wärmeverlust auch wie­der eine sehr wich­ti­ge Maßnahme zur Verringerung des Ansteckungsrisikos, das ins­be­son­de­re in Innenräumen hoch ist.

Die Impfung ist die bes­te Prävention, um nach einer Infektion einen schwe­ren Krankheitsverlauf zu ver­hin­dern…«

So sieht die "Herbstwelle" auf den Intensivstationen aus:

Wie seit Jahren ster­ben über 80-Jährige, in die­sen Fällen als Corona-Tote, und selbst die Zahl nimmt ab:

