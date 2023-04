„Sachdienliche Hinweise“ zum „Karlatan“

Die WELT hat am sich 31. März zum The­ma „Kar­la­tan“ mit „Lau­ter­bachs Bewer­bungs­un­ter­la­gen aus dem Archiv“ zurück­ge­mel­det (Bezahl­schran­ke):

„Haben Sie schon ein­mal Ihren Lebens­lauf geschönt? Mög­li­cher­wei­se eine Grup­pen­leis­tung als Ihre eige­ne aus­ge­ge­ben oder eine ver­gan­ge­ne Tätig­keit anspruchs­vol­ler dar­ge­stellt als sie tat­säch­lich war?

Dann sei­en Sie froh, dass Sie kein Bun­des­mi­nis­ter sind und Ihr Lebens­lauf nicht in einem Uni­ver­si­täts­ar­chiv in Tübin­gen lagert.

Denn dort­hin habe ich mich vor drei Wochen auf den Weg gemacht, um die 27 Jah­re alten Bewer­bungs­un­ter­la­gen unse­res Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ters Karl Lau­ter­bach (SPD) auf eine Pro­fes­sur ein­zu­se­hen. Der Uni gegen­über hat­te er ange­ge­ben, für zwei Stu­di­en in Aachen und Bos­ton und ein Buch­pro­jekt ins­ge­samt über zwei Mil­lio­nen Euro an Dritt­mit­teln ein­ge­holt zu haben. Doch exis­tier­ten die­se Pro­jek­te wirklich?

Mei­ne Kol­le­gen Tim Röhn, Elke Bod­de­ras und ich hat­ten Zwei­fel. Wir haben des­halb das Inter­net und Biblio­the­ken auf den Kopf gestellt, Kon­takt zu Stif­tun­gen, alten Weg­ge­fähr­ten von Lau­ter­bach in Deutsch­land und den USA auf­ge­nom­men, seit Jahr­zehn­ten eme­ri­tier­te Pro­fes­so­ren und Minis­te­ri­al­be­am­te ange­schrie­ben. Am Ende konn­ten wir in WELT AM SONNTAG berich­ten: Bei der ame­ri­ka­ni­schen Stu­die hat­te jemand ande­res die För­de­rung ein­ge­holt, bei der deut­schen Stu­die hat­te Lau­ter­bach „eine hal­be Assis­ten­ten­stel­le“ inne und das Buch­pro­jekt wur­de nie voll­endet. Aber wie wir in unse­rem nächs­ten Arti­kel auf welt​.de zeig­ten, waren die Falsch­an­ga­ben wohl ent­schei­dend dafür, dass Lau­ter­bach den Ruf auf die Pro­fes­sur erhielt.“

Es ist erfreu­lich, dass die Zei­tung am The­ma bleibt und sogar um „sach­dien­li­che Hin­wei­se“ bit­tet. Die kön­nen auch ganz ein­fach an coro­dok geschickt wer­den und so errei­chen sie auch den Urhe­ber der Dis­kus­sio­nen um die mär­chen­haf­te Kar­rie­re des Immer-noch-Gesundheitsministers.