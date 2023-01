Sägen an Kalles Stuhl

Minister stür­zen in der Regel nicht wegen ihrer fal­schen Politik, son­dern wegen dum­mer Fehler, die sie dabei machen. Nicht sel­ten spie­len Videos eine Rolle:

»Am 14. Oktober ver­gan­ge­nen Jahres stell­te Bundesgesundheits­minister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin eine neue Impfkampagne vor: „Ich schüt­ze mich“. In 84 Videospots wer­ben 84 Menschen mit per­sön­li­chen Statements für die Corona-Schutzimpfungen. Kostenpunkt: knapp 800.000 Euro. Drei Monate spä­ter könn­te die Kampagne für Lauterbach zu einem erns­ten Problem wer­den – weil sich sein Haus bei den Details zu dem Projekt in immer neue Widersprüche ver­strickt. Der Vorwurf, den die Opposition erhebt: Rechtswidrig schus­ter­te das Ministerium einer befreun­de­ten Agentur den lukra­ti­ven Auftrag zu.

Fakt ist: Im März 2020 schloss das Ministerium mit dem Agenturriesen Scholz & Friends einen Rahmenvertrag für „Information und Aufklärung zum Coronavirus und zur Corona-Schutzimpfung“. Ein Ergebnis: die im Januar 2022 vor­ge­stell­te Kampagne „Impfen hilft“ – die im poli­ti­schen Berlin als gran­dio­ser Fehlgriff galt und als „Sanifair-Kampagne“ ver­spot­tet wur­de; tat­säch­lich erin­ner­te das Design an das Logo des Raststätten-Toilettenbetreibers. Dass sich Lauterbach für die nächs­te Kampagne eine ande­re Agentur suchen wür­de, lag daher nahe.

Das Problem: Der Rahmenvertrag mit Scholz & Friends lief bis Ende Oktober 2022, und bei Kosten von über 140.000 Euro hät­te das Ministerium die Kampagne euro­pa­weit neu aus­schrei­ben müs­sen. Entsprechend groß war die Überraschung, als Lauterbach bekannt gab, dass „Ich schüt­ze mich“ von der Hamburger Agentur BrinkertLück Creatives ent­wi­ckelt wurde…

Am Donnerstag dann äußer­te sich Scholz & Friends zum ers­ten Mal im Detail – und wies die Darstellung des Ministeriums gegen­über WELT AM SONNTAG zurück. „Zu kei­nem Zeitpunkt erfolg­te eine Form der Unterbeauftragung durch Scholz & Friends an eine drit­te Agentur“, sag­te eine Sprecherin…

Tino Sorge, gesund­heits­po­li­ti­scher Sprecher der Union,… for­der­te Lauterbach auf, „den Verdacht der Vetternwirtschaft“ zu zer­streu­en. Seine Verschleierungstaktik schei­te­re kläglich.

Der Linke-Abgeordnete Pellmann sag­te, sofern die Darstellung von Scholz & Friends zutref­fe, wer­de „nicht nur das Vergaberecht mit Füßen getre­ten, son­dern auch der Bundestag glatt­weg belo­gen“. Es drän­ge sich immer mehr der Eindruck auf, „dass der Ministerialapparat miss­braucht wer­den soll, um den Verdacht der Vetternwirtschaft der SPD-Genossen unter den Tisch zu keh­ren“. Pellmann spielt dar­auf an, dass BrinkertLück die SPD bereits im Bundestagswahlkampf 2021 beglei­tet hat­te und auch bei der Landtagswahl in Bayern unter­stüt­zen soll… Selbst der Koalitionspartner FDP rückt mitt­ler­wei­le von Lauterbach ab. „So sehr ich es bedaue­re, aber ich hal­te die Erklärung des Kollegen Pellmann nicht nur für nach­voll­zieh­bar, son­dern für zutref­fend“, sag­te Parteivize und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki die­ser Zeitung…«

Mal schau­en, ob es so oder ähn­lich pas­sie­ren wird:

Max und Moritz, gar nicht träge,

Sägen heim­lich mit der Säge,

Ritzeratze! vol­ler Tücke,

In die Brücke eine Lücke. –

Als nun die­se Tat vorbei,

Hört man plötz­lich ein Geschrei:

He, her­aus! du eit­ler Geck!

Kalle, Kalle, meck, meck, meck!!“ –

– Alles konnt' der Mann ertragen,

Ohne nur ein Wort zu sagen;

Aber wenn er dies erfuhr,

Ging’s ihm wider die Natur. –

Schnelle, springt er mit Gebelle

Über sei­nes Hauses Schwelle,

Denn schon wie­der ihm zum Schreck

Tönt ein lau­tes: „Meck, meck, meck!!“

Und schon ist er auf der Brücke,

Kracks! Die Brücke bricht in Stücke;

Wieder tönt es: „Meck, meck, meck!“

Plumps! da ist der Kalle weg!

Der drit­te Streich endet aller­dings mit der Gesundung des Opfers, nach­dem ihm sei­ne Frau ein hei­ßes Bügeleisen "auf den kal­ten Leib gebracht" hat…