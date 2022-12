Schleswig-Holstein schafft Maskenpflicht in Bus und Bahn ab

»Die Maskenpflicht in Bus und Bahn läuft in Schleswig-Holstein zum Endes des Jahres wie ange­kün­digt aus. Nach einer Expertenanhörung hat sich die Landesregierung dar­auf am Montag, wie zuvor bereits ange­kün­digt, ver­stän­digt. Sie setzt vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens künf­tig auf Freiwilligkeit und emp­fiehlt das Tragen einer Maske…

Damit folgt die schwarz-grü­ne Landesregierung dem Beispiel von Bayern und Sachsen-Anhalt, wo die Maskenpflicht bereits ent­fal­len ist. Die Regierungen bei­der Länder begrün­de­ten ihre Entscheidungen mit einer sta­bi­len Infektionslage. Anders als die­se Länder hält das Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern wei­ter an der Maskenpflicht fest. Auch in Hamburg gilt sie wei­ter­hin. Die Hansestadt will die Maskenpflicht bis zum Frühling bei­be­hal­ten…«

welt​.de (12.12.22)