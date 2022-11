Scholz zwingt China in die Knie

Um Menschenrechte geht es nicht. dpa berich­tet am 4.11.22:

"Scholz: China lässt Biontech-Impfstoff für Ausländer zu

Peking (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei sei­nem Besuch in Peking grü­nes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech für in China leben­de Ausländer bekom­men. Dies sei Teil einer ver­ein­bar­ten enge­ren Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie, sag­te Scholz am Freitag nach Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Ministerpräsident Regierungschef Li Keqiang. Am Antrittsbesuch des Kanzlers nahm in der Wirtschaftsdelegation auch der Chef des deut­schen Unternehmens Biontech, Ugur Sahin, teil. Bislang darf das Biontech-Präparat in China nicht auf dem Markt.

«Dies kann natür­lich nur ein ers­ter Schritt sein», sag­te Scholz zu der Zulassung für Ausländer mit Wohnsitz in China («Expatriates»). «Ich hof­fe, dass der Kreis der Berechtigten bald erwei­tert wer­den kann, bis hin zu einer all­ge­mei­nen frei­en Verfügbarkeit des Stoffes.» Es sei auch «auch über die Perspektive einer all­ge­mei­nen Zulassung von Biontech in China» gespro­chen wor­den. «Eine enge­re Kooperation mit der EU-Arzneimittelbehörde EMA wür­de hier den Weg ebnen. Damit wür­den wir einen kon­kre­ten Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.»

Bei einer Gesamtbevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben in China nach Schätzungen der­zeit etwa 400 000 «Expatriates». Vor Beginn der Pandemie sol­len es 850 000 gewe­sen sein.

Scholz sag­te, seit bald drei Jahren hal­te die Pandemie den Globus im Griff und habe «auch nicht vor Landesgrenzen Halt gemacht». In Deutschland sei einer der wirk­sams­ten Impfstoffe ent­wi­ckelt wor­den. Mit den Impfungen sei die Grundlage geschaf­fen wor­den, mas­si­ve Einschränkungen des täg­li­chen Lebens wie­der lockern zu kön­nen. Scholz füg­te hin­zu: «Die deut­schen und die chi­ne­si­schen Ansätze der Bekämpfung unter­schei­den sich stark. Aber wir haben eine gemein­sa­me Verantwortung für die Welt, damit das Virus sei­nen Schrecken ver­liert.»"