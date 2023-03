Sie haben immer noch eine Meise im Botanischen Garten

Ich weiß nicht, was in den Flaschen steckt, die in dem Schloß gereicht werden. Das erfuhr jedenfalls eine Leserin, als sie sich zu einer Tagung anmelden wollte: "Without vaccination, I'm afraid we cannot accept participants... I don't want to discuss this further".

Worum es geht, mußte ich nachschlagen, da mir der Begriff völlig unbekannt war. Auf der Seite der Veranstalter ist zu lesen: "The European Diatom Meeting originally started in 1987 as the Treffen Deutschsprachiger Diatomologen (DDT) and was transformed in 2007 into Central European Diatom Meeting with a first symposium organized in the Botanic Garden of Berlin. "

Und hier fand ich dann eine Erklärung:

Die Leserin hatte auf der Seite zu der Veranstaltung diesen Hinweis gefunden:

»COVID-Situation

Die derzeitige gesundheitliche Situation erlaubt es uns, eine Konferenz von Angesicht zu Angesicht zu organisieren. Eine bimodale Konferenz wird nicht organisiert. Wir sind uns jedoch alle bewusst, dass sich diese Situation unerwartet ändern kann. Wir überwachen alle Anforderungen, einschließlich der Impfbescheinigung, während der Kongressplanung und werden die Teilnehmer so schnell wie möglich informieren, wenn sich Änderungen ergeben.

Die Konferenzen, die Posterausstellung, die Workshops, die Verpflegung und die Kaffeepausen werden unter Bedingungen stattfinden, die den Gesundheitsvorschriften entsprechen. Falls erforderlich, ist für die Teilnahme an der Konferenz ein vollständiger Impfplan erforderlich...«

Die promovierte Biologin hatte nachgefragt und diese Antwort erhalten:

»As for the COVID vaccination, we follow the government guidelines and as we are a government institute, vaccination is mandatory. Without vaccination, I'm afraid we cannot accept participants.



I'm sorry if this upsets you but we are already 120 people and we have some responsibility towards them.



I don't want to discuss this further as we cannot change our policy since we simply follow the rules. And we have to or we have to cancel the meeting.«

