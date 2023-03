So absurd waren Berlins Corona-Regeln: Auf der Bank mit Bierflasche? Verboten!

Unter die­sem Titel erin­nert ber​li​ner​-zei​tung​.de am 17.3.23 an beson­ders gro­tes­ke Regeln, die so oder ähn­lich nicht nur in Ber­lin galten:

»… Der Ber­li­ner Senat setzt eine Ver­ord­nung in Kraft mit dem sper­ri­gen Namen „Ver­ord­nung über erfor­der­li­che Maß­nah­men zur Ein­däm­mung der Aus­brei­tung des neu­ar­ti­gen Coro­na­vi­rus Sars-CoV‑2 in Ber­lin (Sars-CoV-2-Ein­däm­mungs­maß­nah­men­ver­ord­nung – Sars-CoV-2-EindmaßnV)“.

Mit die­sem 2780 Wör­ter lan­gen For­mu­lie­rungs­un­ge­tüm, das selbst Juris­ten nicht ver­ste­hen, regelt der Senat, was die Bür­ger dür­fen und was nicht. Wegen vie­ler Unge­nau­ig­kei­ten und Wider­sprü­che muss die Ver­ord­nung immer wie­der über­ar­bei­tet wer­den. Der Senat erlässt neue Ver­ord­nun­gen und immer wie­der eine Ver­ord­nung zur Ände­rung der Ver­ord­nung – allein im Jahr 2020 geschieht dies 36 Mal…

Auf­ent­halt im Park: Erlaubt ist ein kur­zes Ver­wei­len, etwa bei einer Sport­pau­se. Doch alles was dem län­ge­ren Auf­ent­halt die­nen soll, zum Bei­spiel das Aus­brei­ten eines Hand­tuchs, ist ver­bo­ten. Das Sit­zen auf einer Park­bank ist erlaubt. Das Sit­zen auf einer Park­bank mit einer Bier­fla­sche in der Hand oder einem Buch ist dage­gen nicht erlaubt. Das Lie­gen auf einer Wie­se ist erlaubt. Wer aber im Park eine Pick­nick­de­cke aus­brei­tet, muss damit rech­nen, von der Poli­zei weg­ge­schickt zu werden…

Nachbarn verpetzen hat Hochkonjunktur

Kon­troll­bi­lanz: Inner­halb der fol­gen­den Woche über­prüft die Poli­zei 175 Mal Per­so­nen im Frei­en und regis­triert 500 Ver­stö­ße. Die Ord­nungs­hü­ter kon­trol­lie­ren auch 1627 Gast­stät­ten und Läden und schließt davon 763 Objekte…

Anschwär­zen: Am 25. März gibt Poli­zei­prä­si­den­tin Bar­ba­ra Slo­wik unter strengs­ten Hygie­ne­be­din­gun­gen vor eini­gen aus­ge­wähl­ten Jour­na­lis­ten eine Pres­se­kon­fe­renz anläss­lich der zurück­lie­gen­den Lock­down-Woche. Die gesell­schaft­li­che Kon­trol­le funk­tio­nie­re so gut, dass immer wie­der Anru­fer den Not­ruf 110 wähl­ten, um geöff­ne­te Loka­le oder Men­schen­an­samm­lun­gen zu mel­den, sagt sie…

Konspiratives Joggen im Wald

Angeln ver­bo­ten: Das Sit­zen am Ufer, um zu angeln, wird durch den Senat am 1. April ver­bo­ten. „Wenn ich mit der Angel am Was­ser sit­ze und ange­le und der nächs­te mit sei­ner Pick­nick­de­cke 20 Meter wei­ter sitzt und sich sonnt, wäre es nicht zu erklä­ren, war­um ich dasit­zen darf und der Pick­ni­cker nicht. Dürf­te er dasit­zen, wenn er eine Angel mit­führt?“, ver­sucht der Ver­band deut­scher Sport­fi­scher eine Erklä­rung. Nach eini­gen Tagen macht die Ver­wal­tung einen Rück­zie­her und erklärt den Angel­sport zur Tätig­keit im Sin­ne von „Indi­vi­du­al­sport und Bewe­gung“, und hier­mit für erlaubt.

Kin­der­sport: Nur noch kon­spi­ra­tiv trifft sich die Kin­der- und Jugend­grup­pe eines Köpe­ni­cker Sport­ver­eins zum Jog­gen im Grü­nau­er Wald. Gemein­sa­mer Wald­lauf ist näm­lich verboten.

Was­ser­sport: Ruder‑, Kanu- und Segel­ver­ei­ne müs­sen geschlos­sen blei­ben. Boots­ver­lei­her hin­ge­gen dür­fen öff­nen und Boo­te ver­lei­hen. Was­ser­sport­ler dür­fen nicht ein­mal vom Tor direkt zum Steg gehen, weil das Betre­ten von Sport­an­la­gen ver­bo­ten ist…

Stehen auf dem Bürgersteig verboten, aber an Stehtischen erlaubt

Auf­ent­halt im Frei­en: Im Mai 2020 wird vom Senat unter bestimm­ten Bedin­gun­gen gestat­tet, sich wie­der drau­ßen auf­zu­hal­ten: „Allein, im Krei­se der Ehe- oder Lebens­part­ne­rin­nen und ‑part­ner, der Ange­hö­ri­gen des eige­nen Haus­halts und der Per­so­nen, für die Sor­ge- und Umgangs­recht besteht, sowie für bis zu fünf Per­so­nen aus meh­re­ren Haus­hal­ten oder Ange­hö­ri­gen von zwei Haushalten.“

Mas­ken­pflicht im Frei­en: Obwohl schon im Früh­jahr 2021 füh­ren­de Aero­sol­for­scher die Gefahr, sich im Frei­en anzu­ste­cken als „außer­or­dent­lich gering“ bezeich­nen, bleibt es in Ber­lin noch lan­ge bei den Restrik­tio­nen…

Noch über Mona­te muss bei Demons­tra­tio­nen im Frei­en Mas­ke getra­gen wer­den – etwa im Febru­ar 2022, als mon­tags gegen die Coro­na-Maß­nah­men demons­triert wird. Die­se „Spa­zier­gän­ge“, wie die unan­ge­mel­de­ten Demos genannt wer­den, wer­den von der Poli­zei auf­ge­löst. An einem Mon­tag im Febru­ar führt das am Schloss­platz in Köpe­nick dazu, dass Poli­zis­ten jedem ver­bie­ten, auf dem Bür­ger­steig zu ste­hen. An den Steh­ti­schen der dor­ti­gen Schloss­platz­braue­rei hin­ge­gen darf man dicht bei­ein­an­der ste­hen und Bier trin­ken. Das erlau­ben die Corona-Regeln.

Per­so­nen­zahl im Haus­halt: Immer wei­ter ver­fei­nert und prä­zi­siert wer­den die Bestim­mun­gen, wer wen zu Hau­se besu­chen darf. Alle paar Mona­te ändern sich die Regeln des Ber­li­ner Senats, kaum jemand sieht noch durch…

Jeder erlässt eige­ne Regeln: Nicht nur jedes Bun­des­land defi­niert eige­ne Bestim­mun­gen, son­dern auch vie­le Gewer­be­trei­ben­de, sodass kaum jemand durch das Rege­lungs­wirr­warr fin­det. So darf man auf einem Weih­nachts­markt in Prenz­lau­er Berg zwar Glüh­wein trin­ken – aber nicht im Ste­hen, son­dern nur im Lau­fen… Und wäh­rend Bau­märk­te im ers­ten Lock­down noch offen blei­ben, müs­sen sie spä­ter schlie­ßen. Nicht aber ihre Gar­ten­ab­tei­lun­gen, auch wenn die­se im Innen­raum lie­gen. Man besorgt sich dann eben sei­ne Schrau­ben und Dübel über den Ein­gang Gartenabteilung…

Trin­ken im Sit­zen erlaubt, Trin­ken im Ste­hen ver­bo­ten: Im Dezem­ber 2021 gibt es Ver­schär­fun­gen für die Gas­tro­no­mie. Ber­lins dama­li­ger Regie­ren­der Bür­ger­meis­ter Micha­el Mül­ler (SPD) und sein Senat wol­len „unge­ord­ne­te Kon­tak­te im Gas­tro­no­mie­be­reich“ ver­mei­den. Nun ist es erlaubt, in der Knei­pe am Platz zu sit­zen, dort zu essen und zu trin­ken. Aber Her­um­ste­hen ohne Abstand ist nicht erlaubt…«

Über wei­te­re Gaga-Bestim­mun­gen und wie sie gna­den­los durch­ge­setzt wur­den, kann man lesen, wenn man hier die Zeit­leis­te rechts benutzt.