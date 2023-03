So plant Feuerwehrmann Bill Gates in der NYT die nächste Pandemie

Ob die "Süd­deut­sche" das schö­ne Sym­bol von ihm geklaut hat oder umge­kehrt, weiß ich nicht (s. Die Kro­ko­dils­trä­nen der Frau Berndt).

Es zeigt die wirt­schaft­lich und ideo­lo­gisch beding­te Ver­qui­ckung der Begrif­fe. Pan­de­mien sind nur durch Imp­fun­gen zu bekämp­fen. Gesun­de Lebens­be­din­gun­gen und aus­fi­nan­zier­te Gesund­heits­sys­te­me pas­sen nicht in das Bild.

»Stel­len Sie sich vor, in Ihrer Küche bricht ein klei­nes Feu­er aus. Ihr Feu­er­alarm geht los und warnt alle in der Nähe vor der Gefahr. Jemand ruft den Not­ruf 911. Sie ver­su­chen, das Feu­er selbst zu löschen – viel­leicht haben Sie sogar einen Feu­er­lö­scher unter der Spü­le. Wenn das nicht klappt, wis­sen Sie, wie Sie das Haus sicher ver­las­sen kön­nen. Als Sie drau­ßen ankom­men, fährt bereits ein Feu­er­wehr­au­to vor. Die Feu­er­wehr­leu­te nut­zen den Hydran­ten vor Ihrem Haus, um die Flam­men zu löschen, bevor die Häu­ser Ihrer Nach­barn über­haupt in Gefahr sind, Feu­er zu fangen.

Wir müs­sen uns auf die Bekämp­fung von Krank­heits­aus­brü­chen genau­so vor­be­rei­ten wie auf die Bekämp­fung von Brän­den. Wenn ein Feu­er außer Kon­trol­le gerät, stellt es nicht nur eine Bedro­hung für ein Haus, son­dern für eine gan­ze Gemein­de dar. Das­sel­be gilt für Infek­ti­ons­krank­hei­ten, nur in einem viel grö­ße­ren Maß­stab. Wie wir aus Covid nur zu gut wis­sen, kann sich ein Aus­bruch in einer Stadt schnell über ein gan­zes Land und dann über die gan­ze Welt aus­brei­ten.«

Jeden­falls haben wir euch gezeigt, wie wir die­se Dar­stel­lung, wie falsch sie auch gewe­sen sein mag, über unse­re Medi­en­macht in die Hir­ne gebrannt haben.

»Als die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on vor etwas mehr als drei Jah­ren Covid-19 erst­mals als Pan­de­mie bezeich­ne­te, war dies der Höhe­punkt eines kol­lek­ti­ven Ver­sa­gens bei der Vor­be­rei­tung auf Pan­de­mien, trotz zahl­rei­cher War­nun­gen. Und ich mache mir Sor­gen, dass wir die glei­chen Feh­ler wie­der machen. Die Welt hat nicht so viel getan, um sich auf die nächs­te Pan­de­mie vor­zu­be­rei­ten, wie ich gehofft hat­te. Aber es ist noch nicht zu spät, um zu ver­hin­dern, dass sich die Geschich­te wie­der­holt. Die Welt braucht ein gut finan­zier­tes Sys­tem, das im Fal­le einer Gefahr sofort in Akti­on tre­ten kann. Wir brau­chen eine Feu­er­wehr für Pandemien.«

Da ist sie dann doch, die Finan­zie­rung. Schau­en wir, wofür und hal­ten fest, daß trotz aller Plan­spie­le und Schock­pa­pie­re sich Bill Gates mehr erhofft hat­te. Sie­he dazu Hat Bill Gates Hun­der­te von Mil­lio­nen Dol­lar aus dem Ver­kauf von Biontech-Akti­en erzielt? und Bill Gates: Auf die­se 4 Coro­na-Impf­stoff-Akti­en setzt der Mul­ti­mil­li­ar­där.

»Ich bin opti­mis­tisch, was ein Netz­werk angeht, das die WHO und ihre Part­ner auf­bau­en, das Glo­bal Health Emer­gen­cy Corps. Die­ses Netz­werk der welt­weit füh­ren­den Gesund­heits­sa­ni­tä­ter [world’s top health emer­gen­cy lea­ders] wird zusam­men­ar­bei­ten, um sich auf die nächs­te Pan­de­mie vor­zu­be­rei­ten. So wie Feu­er­wehr­leu­te den Umgang mit Brän­den üben, plant das Emer­gen­cy Corps, den Aus­bruch von Krank­hei­ten zu üben. Die Übun­gen sol­len sicher­stel­len, dass alle – Regie­run­gen, Gesund­heits­dienst­leis­ter, Not­fall­hel­fer – wis­sen, was zu tun ist, wenn eine Pan­de­mie ausbricht.«

Wie das Feu­er­wehr­leu­te so tun, soll es eine "Umwelt­über­wa­chung, z. B. durch Abwas­ser­tests" geben, um sogleich "mög­li­cher­wei­se infi­zier­te Per­so­nen aus­fin­dig zu machen". Mög­li­cher­wei­se oder tat­säch­lich infi­ziert, krank oder nicht, der PCR-Test wird es rich­ten. Wird man dann nicht end­lich auch Lager errich­ten kön­nen oder zumin­dest welt­weit Maß­nah­men wie in Chi­na oder Aus­tra­li­en umset­zen müs­sen? Gates schweigt sich zu sol­chen Details aus. Er weiß aber:

»Wie Covid-19 gezeigt hat, ist eine Pan­de­mie ein Bil­lio­nen-Dol­lar-Pro­blem, und die Bewäl­ti­gung die­ser Her­aus­for­de­rung soll­te nicht von Frei­wil­li­gen abhän­gen. Wir brau­chen ein Korps von Fach­leu­ten aus allen Län­dern und Regio­nen, und die Welt muss einen Weg fin­den, sie für die Zeit zu ent­schä­di­gen, die sie für die Vor­be­rei­tung auf und die Reak­ti­on auf grenz­über­schrei­ten­de Bedro­hun­gen auf­wen­den. Sie müs­sen in der Lage sein, Teams von Fach­leu­ten in Bereit­schaft zu hal­ten, um Aus­brü­che dort zu bekämp­fen, wo sie beginnen.«

Nach Blau- und Weiß­hel­men nun eine (pri­va­te?) Armee mit oben gezeig­ten Rothel­men? Oder nach dem Mus­ter von FRONTEX, das ja Erfah­run­gen mit "grenz­über­schrei­ten­den Bedro­hun­gen" vor­wei­sen kann. Schließ­lich sind es immer Men­schen, die die Bedro­hung ver­kör­pern, sei­en sie Frem­de oder Infi­zier­te. Auch hier bleibt Gates vage.

»Um erfolg­reich zu sein, muss das Emer­gen­cy Corps auf bestehen­den Exper­ten­netz­wer­ken auf­bau­en und von Per­so­nen wie den Lei­tern der natio­na­len Gesund­heits­be­hör­den und ihren Ver­ant­wort­li­chen für die Reak­ti­on auf Epi­de­mien gelei­tet wer­den. Es ist für ein ein­zel­nes Land schwie­rig, die Aus­brei­tung einer Krank­heit im Allein­gang zu stop­pen; vie­le der sinn­volls­ten Maß­nah­men erfor­dern die Koor­di­na­ti­on auf höchs­ter Regierungsebene.«

Unse­ren Exper­ten Wie­ler haben wir bereits in die ent­spre­chen­den WHO-Gre­mi­en ent­sandt, Dros­ten wird ein Wört­chen mit­re­den wol­len, weiß er doch genau, woher Viren stam­men, und auch Lau­ter­bach wird eine Anschluß­ver­wen­dung brau­chen. Der größ­te Exper­te welt­weit dürf­te ohne­hin der Autor sein. Die Exper­ten kom­man­die­ren schon dann, wenn die Vor­feld­or­ga­ni­sa­tio­nen Not­fäl­le inszenieren:

»Das Emer­gen­cy Corps sorgt dafür, dass die Län­der und die Gesund­heits­sys­te­me bereits im Vor­feld eines Not­falls koor­di­niert wer­den, damit in Kri­sen­zei­ten alles rei­bungs­los abläuft… Durch Übun­gen und Simu­la­tio­nen wird das Korps die Berei­che auf­de­cken, in denen Län­der und Füh­rungs­kräf­te noch nicht bereit sind, und uns dabei hel­fen, die­se jetzt zu beheben.«

Für das eng­li­sche "help us fix them now" bie­tet deepl​.com auch die Über­set­zung "die­se jetzt zu besei­ti­gen". Wie auch immer, zögern­de Län­der und Füh­rungs­kräf­te sind nicht zu tolerieren.

»Die Welt muss jetzt Maß­nah­men ergrei­fen, um sicher­zu­stel­len, dass Covid-19 die letz­te Pan­de­mie ist.«

Die­ser Satz kor­re­spon­diert nicht so recht mit der Dach­zei­le des Arti­kels. Er endet:

»Ich glau­be, dass die WHO nach wie vor unser bes­tes Instru­ment ist, um Län­dern bei der Ein­däm­mung von Krank­heits­aus­brü­chen zu hel­fen, und dass das Glo­bal Health Emer­gen­cy Corps einen mas­si­ven Fort­schritt auf dem Weg zu einer pan­de­mie­frei­en Zukunft dar­stel­len wird. Die Fra­ge ist, ob wir den Weit­blick haben, jetzt in die­se Zukunft zu inves­tie­ren, bevor es zu spät ist.«

Es ist bemer­kens­wert, daß "Imp­fun­gen" nur durch das Bild ange­spro­chen wer­den. Sie sind gegen­wär­tig als The­ma offen­bar zu heiß.

Noch viel mehr zu Bill Gates, sei­nen Inter­es­sen und Plan­spie­len in https://​www​.coro​dok​.de/​t​a​g​/​b​i​l​l​-​g​a​t​es/.