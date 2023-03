Es soll hier nicht um das The­ma der Mas­sen­pro­tes­te in Frank­reich gehen, und was davon zu ler­nen ist. Son­dern um die Art der Bericht­erstat­tung in den Mas­sen­me­di­en. Bis um 3:02 Uhr am 8.3.23 war auf tages​schau​.de die oben gezeig­te Nach­richt zu lesen. Erst spä­ter däm­mer­te es dort, daß mehr als eine hal­be Mil­li­on Men­schen auf den Stra­ßen allei­ne in Paris mit die­sen Wor­ten etwas unzu­rei­chend beschrie­ben wer­den. Inzwi­schen ver­wen­det man das Wort "Hun­dert­tau­sen­de" (tages​schau​.de). Man benutzt aus der Coro­na-Bericht­erstat­tung ver­trau­te Methoden:

Wiederholungen

Was nicht ganz ver­schwie­gen wer­den kann, wird mar­gi­na­li­siert. Das betrifft nicht nur die Zah­len. Wäh­rend immer wie­der Bil­der von wich­ti­gen Men­schen vor Schlös­sern, Mikro­fo­nen oder am Schlem­mer­tisch gezeigt wer­den, die sich mit Waf­fen­lie­fe­run­gen oder der Abwehr sozia­ler For­de­run­gen beschäf­ti­gen, fin­den Mas­sen­pro­tes­te ledig­lich am Rand statt – es sei denn, sie gesche­hen in unlieb­sa­men Ländern.

Es han­delt sich um eine recht simp­le Tech­nik der Gehirn­wä­sche. Dabei kann es durch­aus vor­kom­men, daß Empö­rungs­wel­len meh­re­re Tage anhal­ten, danach ver­schwin­den Erd­be­ben­ka­ta­stro­phen eben­so wie das Mas­sen­ster­ben in der Sahel­zo­ne. Das ist nicht etwa den viel­fäl­ti­gen The­men geschul­det, die in den Nach­rich­ten­sen­dun­gen abzu­han­deln wären. Denn es ver­geht kei­ne Sen­de­stun­de ohne Erklä­run­gen von Selen­skyj oder Pis­to­ri­us, von der Ley­en oder Baer­bock. Bestimm­te The­men wer­den wie wei­land Coro­na in Dau­er­schlei­fe gesen­det, die per­ma­nen­ten Wie­der­ho­lun­gen sol­len Bil­der und Wer­tun­gen in den Köp­fen festbrennen.

Diffamierungen

Nicht ganz so offen wie in der Coro­na­fra­ge, wo ganz ande­re Mehr­hei­ten ver­mu­tet wer­den konn­ten als bei den Streiks in Frank­reich, aber durch­aus bemerk­bar, wer­den nega­ti­ve Kli­schees ver­wen­det. Zwar ver­zich­tet tages​schau​.de, anders als die meis­ten Radio­mel­dun­gen, auf die nahe­zu obli­ga­te Mel­dung, daß es "am Ran­de der Pro­tes­te" zu Aus­schrei­tun­gen gekom­men sei. Doch auch hier legt die Über­schrift Asso­zia­tio­nen zu Gewalt nahe. Zugleich wird mit der Zwi­schen­über­schrift »"Wir sind ein Volk von Pro­test­lern und Empör­ten"« ange­deu­tet, es han­de­le sich eher um Folk­lo­re als um knall­har­te Interessengegensätze.

Relativierungen

Grö­ßer als der Text­an­teil, der sich mit dem Anlie­gen der Demo beschäf­tigt, ist der, der kri­ti­sche Stim­men zu ihr wie­der­gibt. Auch die­ses Vor­ge­hen ist ver­traut aus der Coro­na-Debat­te. Selbst vor­sich­ti­gen Expo­nen­ten der vor­herr­schen­den Mei­nung wie Stre­eck, Schmidt-Cha­na­sit oder Kekulé wur­de fast immer ein "Fak­ten­check" mit der ein­zig kor­rek­ten Auf­fas­sung von Dros­ten, Brink­mann oder Mont­go­me­ry ent­ge­gen­ge­hal­ten. Was sich so gab als Mei­nungs­viel­falt, war aller­dings in den umge­kehr­ten Fäl­len nahe­zu nie zu beobachten.

Im kon­kre­ten Fall nimmt die Tech­nik absur­de Züge an, wenn ein Demons­trant als schein­ba­rer Kri­ti­ker dar­ge­stellt wird:

»Drän­gen­de­re Themen

Ein Grüpp­chen trägt eine gro­ße wei­ße Figur durch die Stra­ßen. Es ist die per­so­ni­fi­zier­te Gerech­tig­keit. Sie blu­tet im Gesicht und ist schwer ange­schla­gen. Der schlak­si­ge hoch­ge­wach­se­ne Meh­met stu­diert noch. Er hat ein Schild gemalt mit der Auf­schrift "Ren­te vor dem Welt­un­ter­gang". Sei­ner Mei­nung nach gibt es viel drän­gen­de­re The­men als die Ren­te. "Man muss erst mal die Kli­ma­kri­se lösen, sonst wird es ohne­hin nie­man­den mehr geben, der in Ren­te geht", sagt Meh­met…«

Oder wie bei die­ser alber­nen Zwischenüberschrift:

»Attal: Streiks zwin­gen die Arbei­ter in die Knie

Der Vor­wurf die Regie­rung sei taub und höre nicht zu, möch­te Gabri­el Attal, stell­ver­tre­ten­der Minis­ter für öffent­li­che Finan­zen, nicht gel­ten las­sen. "Wir haben immer den­je­ni­gen zuge­hört, die sich gegen unse­re Reform stel­len, im Par­la­ment und auf der Stra­ße", sagt er im Senat. Er ver­tei­di­ge das Streikrecht.

"Aber ich bekämp­fe die­je­ni­gen, die das Land lahm­le­gen wol­len, die die Wirt­schaft – wie es von eini­gen Gewerk­schafts­ver­tre­tern hieß – in die Knie zwin­gen wol­len", betont Attal. Damit zwin­ge man in Wahr­heit die Unter­neh­men, Fabri­ken und Arbei­ter in die Knie. Das wol­le die Mehr­heit der Fran­zo­sen gera­de nicht, so der Minis­ter…«

Halbwahrheiten

Es gehe um "die Erhö­hung des Ren­ten­ein­tritts­al­ters von 62 auf 64 Jah­re", wird hier wie über­all kol­por­tiert. Es wird damit ein Bild geschaf­fen von pri­vi­le­gier­ten Fran­zo­sen, die ähn­lich wie sei­ner­zeit die fau­len Grie­chen eine Extra-Sau­cis­son gebra­ten haben wol­len. In Wirk­lich­keit wird damit nur das Alter benannt, in wel­chem eine vor­ge­zo­ge­ne Ren­te mit Abschlä­gen bezo­gen wer­den kann. Und das auch nur, wenn wie bei uns eine Min­dest­zahl von Arbeits­jah­ren vor­ge­wie­sen wer­den kann, die Macron her­auf­set­zen will.

Zwei­fel­los gibt es neben den von (Staats-)Medien nie­der­ge­mach­ten Pro­tes­ten sol­che, die zeit­wei­lig ins Kal­kül der Herr­schen­den pas­sen und über die eher wohl­wol­lend berich­tet wird. Es soll­te sich aller­dings nie­mand Illu­sio­nen hin­ge­ben. Wenn es hart auf hart kommt und die Inter­es­sen der Mäch­ti­gen bedroht wer­den, wird es allen so erge­hen. Auch des­halb hal­te ich das gegen­sei­ti­ge Denun­zie­ren für falsch. Wir ken­nen das von allen Sei­ten: Die einen jam­mern, die Coro­na-Spa­zier­gän­ge­rIn­nen sei­en mit Samt­hand­schu­hen ange­faßt wor­den, die ande­ren, die Poli­zei unter­neh­me zu wenig gegen Kli­mak­ti­vis­tIn­nen. Die einen ver­wei­gern sich einer Anti­kriegs­de­mo gemein­sam mit "Coro­na-Leug­nern", die ande­ren unter­stüt­zen die Streik­ak­tio­nen "geimpf­ter" Pfle­ge­rIn­nen nicht. Soll­te das so blei­ben, haben "die da oben" leich­tes Spiel und für den Fall des Fal­les neben ihrer Medi­en­macht auch noch die pas­sen­den Poli­zei­ge­set­ze gegen jede Art des Protestes.