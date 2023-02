So solidarisch geht Lothar Wieler aus der "Pandemie"

"Ein ordent­li­cher Ein­kom­mens­sprung" bei Bei­be­hal­tung des Beam­ten­sta­tus, "wei­ter­hin bei­hil­fe- und ver­sor­gungs­be­rech­tigt", "Bei­trä­ge zahlt der Staat"…

»… Zum 1. April… legt der 61-jäh­ri­ge Wie­ler sein RKI-Amt nie­der und wech­selt ans renom­mier­te Has­so-Platt­ner-Insti­tut (HPI) in Pots­dam. Das gilt als Eli­te-Aus­bil­dungs­stät­te rund um digi­ta­le Tech­no­lo­gien, in das SAP-Mit­be­grün­der und Mäzen Has­so Platt­ner über die Jah­re Hun­der­te Mil­lio­nen Euro inves­tiert hat. Wie­ler soll dort Spre­cher des neu­en Clus­ters Digi­tal Health wer­den, in dem es um die Digi­ta­li­sie­rung von Medi­zin und Gesund­heits­we­sen geht.

Mit dem Wech­sel könn­te für Wie­ler ein ordent­li­cher Ein­kom­mens­sprung ein­her­ge­hen, da die Jobs am HPI als ver­gleichs­wei­se sehr gut bezahlt gel­ten. Dabei ver­dien­te Wie­ler schon als RKI-Chef nicht schlecht. Als RKI-Prä­si­dent hat­te eine B6-Besol­dung (Grund­ge­halt ab 10.600 Euro im Monat). Wie das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um bestä­tigt, gibt Wie­ler am HPI sei­nen Beam­ten­sta­tus aber nicht auf, son­dern ist für sei­ne neue Tätig­keit in Pots­dam for­mal nur beur­laubt. Damit behält er sei­ne Pen­si­ons­an­sprü­che und hat ein Rück­kehr­recht zum Bei­spiel als Behör­den­chef oder Abtei­lungs­lei­ter in einem Bundesministerium.

Zusätz­lich ist er bei einer soge­nann­ten In-sich-Beur­lau­bung wei­ter­hin bei­hil­fe- und ver­sor­gungs­be­rech­tigt. Heißt: Er ist qua­si pri­vat­ver­si­chert und von der Zah­lung von Arbeits­lo­sen­ver­si­che­run­gen befreit – die ent­spre­chen­den Bei­trä­ge zahlt der Staat…«

Dar­un­ter bei Abruf am 5.2.23 (Klick öff­net den Artikel):