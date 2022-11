Sonne, Mond und Sterne im Dezember – zwei Sternschnuppenströme

Ich habe kei­ner­lei Ahnung, war­um die­se Nachricht in den von mir geschätz­ten "DPA-News aus Gesundheitswesen" am 18.11. erscheint. Der am 26. Oktober 1971 ent­deck­te Asteroid Cerberus (Höllenhund BQ.1.1.) wird gar nicht erwähnt. Nur so etwas:

»… In der Nacht vom 7. auf 8. pirscht sich der hell­glän­zen­de Vollmond an

Mars her­an. Schließlich zieht der Vollmond am Morgenhimmel vor Mars

vor­bei, es ereig­net sich eine Marsbedeckung durch den Mond…

Dem Orion folgt der Kleine Hund mit dem Stern Prokyon. Sirius

im Großen Hund ist auch schon auf­ge­gan­gen…«