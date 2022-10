Sprachentwicklung? «Mit Maske kein Problem – sonst könnten übrigens blinde Kinder nie sprechen lernen»

Diese Argumentation aus dem Gebetbuch des Vakzinismus fin­det sich in einem Artikel unter der Überschrift »„Bei den aktu­el­len Varianten nicht nötig“: Amtsärzte befeu­ern den Glaubenskrieg um die Maskenpflicht in Schulen « auf new​s4​tea​chers​.de am 7.9. Es heißt dort:

»Eine Maskenpflicht an Schulen sei nur dann gerecht­fer­tigt, wenn eine gefähr­li­che­re Virusvariante auf­tritt – meint der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Johannes Nießen, Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Köln. Sein Argument: Masken beein­träch­ti­gen das Lernen erheb­lich. „Sie haben Einfluss auf die Sprachentwicklung, erschwe­ren den Fremdsprachenunterricht und stö­ren die Kommunikation, weil sie das hal­be Gesichtsfeld bedecken.“

Masken im Unterricht soll­ten des­halb erst dann zum Einsatz kom­men, wenn es eine infek­tiö­se­re und gleich­zei­tig schwe­rer krank machen­de Variante als die bekann­ten Omikron-Varianten gebe. Die Länder soll­ten des­halb „so lan­ge wie mög­lich Unterricht ohne Maske erlauben“…

Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) – der sich seit Beginn der Pandemie immer wie­der gegen Schutzmaßnahmen an Schulen gewandt hat – bezieht zum Thema eine ein­deu­ti­ge Position: „Wir sind dage­gen, schon jetzt eine Maskenpflicht an wei­ter­füh­ren­den Schulen für den Herbst und Winter fest­zu­le­gen“, sagt Sprecher Jakob Maske. Natürlich sei man nicht welt­fremd: In bestimm­ten Situationen sei die­se sinn­voll, um Infektionen zu ver­mei­den. Doch man müs­se Kosten und Nutzen sehr gut abwä­gen. Gemeinsam mit der Impfung sei­en Masken einer­seits zwar ein wich­ti­ger Baustein der Infektabwehr. Andererseits: „Wir haben sel­ten schwe­re Verläufe bei Kindern und Jugendlichen. Und wir wis­sen, dass wir die Infektionen nicht auf­hal­ten, son­dern nur hin­aus­zö­gern kön­nen“, so Maske. Der Kinderarzt sieht durch Masken zudem Mimik wie Kommunikation und dadurch sozia­le Kontakte in der Schule eingeschränkt.«

Ziemlich kla­re Aussagen der Fachleute also. Sie haben aber in Wirklichkeit kei­ne Ahnung, denn:

»Diese Argumentation igno­riert aller­dings die Risken [sic], dass, ers­tens, Mehrfachinfektionen mög­lich sind, dass, zwei­tens, sich natür­lich auch Lehrkräfte und Angehörige von Kindern und Jugendlichen anste­cken und dass, drit­tens, die Schwere einer Infektion wohl auch von der Virenlast abhängt, die ein Mensch auf­nimmt – die wie­der­um durch Masken beein­flusst sein kann.«

Nun kommt die "Verhaltenstherapeutin Cornelia Beeking, die in ihrer Praxis in Münster Kinder und Jugendliche behan­delt" ins Spiel:

"«Ich kenne kein Kind, das allein durch das Masketragen psychisch erkrankt ist»

Hat die Maske nach­weis­lich nega­ti­ve psy­cho­lo­gi­sche Effekte? Bisherige Studien las­sen kei­ne all­ge­mein­gül­ti­gen Aussagen zu mög­li­chen psy­chi­schen Problemen bei Kindern zu. «Zu den Auswirkungen des Masketragens auf ver­schie­de­ne Entwicklungsbereiche von Kindern und Jugendlichen las­sen sich basie­rend auf der unzu­rei­chen­den Studienlage nur weni­ge Erkenntnisse ablei­ten», heißt es etwa in einer Übersichtsarbeit von Oktober 2021. Es feh­le an Forschungsdaten zu den Folgen für psy­chi­sche Entwicklung, Sprachentwicklung und sozia­les Verhalten (was die Behauptung des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Masken ver­zö­ger­ten die Sprachentwicklung, zumin­dest als wis­sen­schaft­lich nicht gedeckt erschei­nen lässt).

Psychotherapeutin Beeking betont: «Ich ken­ne kein Kind, das allein durch das Masketragen psy­chisch erkrankt ist.» Gleiches gel­te auch für ihre Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie sich kon­ti­nu­ier­lich aus­tau­sche. Sie sieht das Problem eher auf­sei­ten der Eltern – wenn die­se etwa mit Aussagen ver­un­si­chert wer­den, eine Maske könn­te ihre Kinder emo­tio­nal ein­schrän­ken, ihre Entwicklung beein­träch­ti­gen. Wenn die­se Verunsicherung wei­ter­ge­ben wer­de, kön­ne die Akzeptanz stark beein­träch­tigt werden.

Sprachentwicklung? «Mit Maske kein Problem – sonst könnten übrigens blinde Kinder nie sprechen lernen»

Angebliche Probleme durch die Maske bei der Kommunikation in der Schule? Bei Kindern in die­sem Alter sei die Sprachentwicklung schon so weit abge­schlos­sen, dass nicht nur das Sehen des Mundes rele­vant sei, erklärt Beeking. «Da spie­len ande­re Faktoren eine zusätz­li­che Rolle, zum Beispiel die Intonation. Das ist mit Maske kein Problem – sonst könn­ten übri­gens blin­de Kinder nie spre­chen lernen.»

Gibt es rele­van­te kör­per­li­che Einschränkungen? Durch FFP2-Masken erhöht sich der Atemwiderstand, was unan­ge­nehm sein kann. Für alle Menschen, die nicht bei­spiels­wei­se an (chro­ni­schen) Atemwegserkrankungen lei­den, ist das Tragen indes gesund­heit­lich unbe­denk­lich. Übersichtsarbeiten erge­ben ein ein­deu­ti­ges Bild: Durch das Tragen von Masken bei kör­per­li­cher Belastung ver­än­dern sich die Vitalparameter wie Herzschlag und Atemfrequenz prak­tisch nicht…"

