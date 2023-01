Springerblätter wieder mit Haß und Häme gegen bewährte Politiker

In der "Welt" heißt es respektlos:

»Im November 2020 hat­te der dama­li­ge SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ange­kün­digt, dass ein von ihm geführ­tes Kabinett min­des­tens zur Hälfte mit Frauen besetzt sein wer­de. Nun, nach der Ernennung von Boris Pistorius als Nachfolger von Christine Lambrecht im Verteidigungsministerium, fällt Scholz die­ses Versprechen auf die Füße..

Um nicht als wort­brü­chig dazu­ste­hen und die Frauenquote im Kabinett wie­der anzu­he­ben, hat sich Scholz dazu ent­schie­den, Eigeninitiative zu zei­gen. Dafür begann der 64-Jährige jetzt in der Berliner Charité mit einer Hormontherapie, an deren Ende er als Bundeskanzlerin Olivia Scholz für eine grö­ße­re Parität am Kabinettstisch sor­gen will.

Wladimir Putin ist verantwortlich

… Dass es so weit kom­men muss­te, sei allein die Schuld Wladimir Putins, ist aus Regierungskreisen zu ver­neh­men. Denn ohne sei­nen Überfall auf die Ukraine und die Notwendigkeit, jetzt irgend­et­was mit Panzern machen zu müs­sen, wäre es nie­man­dem im Deutschland auf­ge­fal­len, dass Christine Lambrecht in ihrem Amt unge­fähr genau­so kom­pe­tent und geeig­net wie sämt­li­che männ­li­che Verkehrsminister war. Es konn­te ja kein Mann ahnen, dass es Krieg gibt und dass dabei fast so viel gebal­lert wird wie in einer Silvesternacht in Neukölln.

Verzweifelte Suche

Das Problem ist nur: Selbst mit einem Selbstumbau von Scholz ist die so voll­mun­dig ver­spro­che­ne Parität im 17-köp­fi­gen Kabinett nicht her­ge­stellt, weil sich der Kanzler bis­lang nicht als Mit- oder ohne­glied dazu­zähl­te. Deshalb muss in Berlin das schier Unmögliche geschafft wer­den – eine Frau zu fin­den, die außer Corona-Bedenken mehr auf dem Kasten hat als Karl Lauterbach.«

Wenigstens die­ser Beitrag wur­de als Satire markiert.