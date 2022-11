Star-Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim wird Gastprofessorin in Heidelberg

Unter obi­gem Titel (aber ohne das Bild links) ist auf rhein​pfalz​.de am 15.11.22 zu lesen:

»Mai Thi Nguyen-Kim über­nimmt eine Gastprofessur für Wissenschaftskommunikation an der Universität Heidelberg. Das hat die Universität mitgeteilt.

Die pro­mo­vier­te Chemikerin, Moderatorin, Autorin und Wissenschafts­journalistin, die unter ande­rem mit ihrem Wissenschaftskanal auf der Videoplattform Youtube ein Millionenpublikum erreicht, soll in die­sem Wintersemester ein Seminar- und Workshop-Programm, das sich ins­be­son­de­re an jun­ge Forschende rich­tet. In einem öffent­li­chen Vortrag am Donnerstag, 8. Dezember, spricht Nguyen-Kim über „Superstar Scientists – Wie Hype und Hass die Wissenschaftskommunikation verändern“.

Mai Thi Nguyen-Kim stu­dier­te Chemie an der Universität Mainz und absol­vier­te einen Aufenthalt am renom­mier­ten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA. Als Doktorandin forsch­te sie unter ande­rem an der Harvard-Universität in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts Nguyen-Kim, die 2018 als Wissenschaftsjournalistin des Jahres gewählt wur­de, mode­rier­te unter ande­rem die WDR-Wissenschaftssendung „Quarks“ und gehört zum Moderatoren-Team der ZDF-Reihe „Terra X“.«

Dazu:

Einem gefiel das, ein hal­bes Jahr später:

Über die Nominierung für die "Goldene Henne 2021" war hier zu lesen:

Noch im April 2021 saß Margarete Stokowski (genau, die) die­sem Irrtum auf:

Anläßlich der Verleihung der Leibniz-Medaillen an Christian Drosten und Mai Thi Nguyen-Kim kün­dig­te die "Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften" für den 5.6.21 eine Veranstaltung an, deren Programm aus­zugs­wei­se so lautete:

Auch das gab es zu prei­sen, Näheres in Managerin des Jahres: Buyx folgt Drosten:

Die Preis-Inflation erreich­te damals nicht nur Christian Drosten:

Das war im Frühjahr in der vor­mals lin­ken Tageszeitung "jun­ge Welt" zu lesen:

»In der media­len Sphäre bil­det Drosten zur Zeit mit Karl Lauterbach, Michael Meyer-Hermann, Mai Thi Nguyen-Kim und weni­gen ande­ren eine Art Kohorte der Vernunft. Sie haben die Zahlen auf ihrer Seite, die Logik alle­mal, und im Gegensatz zu denen, die ihnen wider­spre­chen, ste­hen sie nicht im Verdacht, als Lobbyisten wirt­schaft­li­cher Verbände in der Spur zu sein. Niemand hat einen Nutzen vom Lockdown, kei­ne Lobbygruppe, kei­ne Klasse oder sozia­le Schicht. Nur die Menschen ins­ge­samt, denn es ist all­ge­mein von Vorteil, nicht zu sterben…«

Näheres hier.