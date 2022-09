Streitpunkt Nebenwirkungen – die Corona-Impfstoff-Hersteller verhindern ein klares Bild

Auf nzz​.ch ist unter die­sem Titel am 15.9. zu lesen:

»Eine Reanalyse der ver­füg­ba­ren Studiendaten, die zur Zulassung der zwei wich­tigs­ten Corona-Impfstoffe geführt haben, fin­det mehr schwe­re Impfnebenwirkungen, als in den offi­zi­el­len Publikationen genannt wer­den. Das ruft nach einer Erklärung – und einer Forderung.

Die Komplikationsrate bei den mRNA-Impfstoffen gegen das neue Coronavirus scheint höher gewe­sen zu sein, als von den Herstellern Pfizer/Biontech und Moderna in ihren Publikationen ange­ge­ben wor­den ist. Zu die­sem Ergebnis kom­men Wissenschafter aus Amerika nach Begutachtung der Studien, die zur Zulassung der bei­den Vakzine geführt haben…

Wie die Wissenschafter im Fachjournal «Vaccine» schrei­ben, hät­ten ihre Analysen erge­ben, dass bei den geimpf­ten Versuchsteilnehmern rund 16 Prozent mehr schwe­re Gesundheitsschäden auf­ge­tre­ten sind als bei den Probanden der Placebogruppe – also jenen Jugendlichen und Erwachsenen, denen die Ärzte ein phar­ma­ko­lo­gisch unwirk­sa­mes Mittel in den Muskel inji­ziert hat­ten. Berechnet auf 10 000 Personen, erlit­ten im geimpf­ten Kollektiv dem­nach 98 Personen im Verlauf von ein bis zwei Monaten einen schwe­ren Zwischenfall und in der Placebogruppe 84…«

Beispiel Tamiflu

»Impfstoffhersteller… hal­ten die Daten ihrer Versuchspersonen unter Verschluss – eine gän­gi­ge Praxis, die Doshi und etli­che ande­re Wissenschafter seit Jahren anpran­gern, und das teil­wei­se mit Erfolg. So hat der Pharmazie-Professor mass­geb­lich dazu bei­getra­gen, dass die Firma Roche alle Studiendaten, die sie im Rahmen der Zulassung ihres Grippemittels Tamiflu erho­ben hat­te, für eine unab­hän­gi­ge Analyse zur Verfügung stell­te. Wie sich dabei zeig­te, besitzt die­ses Medikament eine sehr viel gerin­ge­re the­ra­peu­ti­sche Wirkung als vom Hersteller ange­ge­ben und hat oben­drein teil­wei­se bedenk­li­che Nebenwirkungen.

Auch Gerd Antes, ehe­mals Leiter des Cochrane-Zentrums in Deutschland, bezeich­net die gerin­ge Offenheit der Impfstoffhersteller als extrem kon­tra­pro­duk­tiv. «Es gibt über­haupt kei­nen Grund, die anony­mi­sier­ten Daten der Versuchspersonen zurück­zu­hal­ten», stellt der Mathematiker und Medizin-Statistiker auf Anfrage klar…

So geht laut dem Mathematiker aus den Studienrohdaten unter ande­rem her­vor, an wel­chen Vorerkrankungen eine Versuchsperson, bei der es zu einem erns­ten Zwischenfall gekom­men ist, gelit­ten hat und wie lan­ge nach der Impfung die Komplikation auf­ge­tre­ten ist. «Damit lässt sich sehr viel eher abschät­zen, mit wel­cher Wahrscheinlichkeit das Ereignis auf die Immunisierung zurück­geht», erklärt Antes. Wenn Pharmafirmen, aber auch aka­de­mi­sche Forscher gezwun­gen wären, die Rohdaten offen­zu­le­gen, wäre es aus­ser­dem sehr viel schwie­ri­ger, Daten zu mani­pu­lie­ren, fügt der Wissenschafter hin­zu. Um ein Beispiel zu nen­nen: Pharmafirmen könn­ten bei­spiels­wei­se ver­sucht sein, die Messlatte für Nebenwirkungen in der Placebo-Gruppe beson­ders tief zu hal­ten, damit ihr Medikament beson­ders gut dasteht. Eine sol­che Tendenz ent­deck­ten Doshi und sei­ne Kollegen bei der Studie von Moderna…«

