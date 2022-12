Studie: Kinder geimpfter Eltern seltener wegen Covid-19 im Krankenhaus

Offenbar hat der MDR etwas gut zu machen bei Pfizer. Nach der Dokumentation von "Imfpschäden" in ver­schie­de­nen Beiträgen muß­te des­halb am 16.11.22 unter obi­ger Überschrift auf mdr​.de atem­be­rau­ben­der Unsinn ver­faßt werden:

»Unter 5‑jährige Kinder muss­ten mit Covid-19 häu­fi­ger ins Krankenhaus, wenn ihre Eltern nicht geimpft waren. Laut Daten aus Frankreich galt das vor allem wäh­rend Delta, teil­wei­se aber auch für Omikron…

Bei der sta­tis­ti­schen Analyse zeig­te sich, dass das Risiko einer Klinikeinweisung von Kindern mit geimpf­ten Eltern nur drei Prozent des Risikos betrug, das Kinder unge­impf­ter Eltern hat­ten. Während Omikron stieg die­ses Risiko auf 21 Prozent…«

Das Hauptmanko die­ser "Studie" wird nicht erwähnt, aber immerhin:

»Einschränkend muss zu der Studie gesagt wer­den, dass die Zahl der betrach­te­ten Fälle mit 163 rela­tiv gering war. Zudem sei­en in den Daten der Studie kei­ne Informationen dar­über ent­hal­ten gewe­sen, ob Ansteckungen zuhau­se oder an öffent­li­chen Orten pas­siert waren, ob es Geschwister in den Familien gab oder ob die Eltern bereits eine Booster-Impfung erhal­ten hat­ten. All die­se Faktoren könn­ten Einfluss auf das Risiko gehabt haben, dass Kinder mit Corona in Kliniken behan­delt wer­den müs­sen.«

Es han­delt sich um ein am 16.11.22 ver­öf­fent­lich­tes Werk unter dem Titel "Analysis of COVID-19 Vaccination Status Among Parents of Hospitalized Children Younger Than 5 Years With SARS-CoV‑2 Infection During the Delta and Omicron Waves", das kei­nem peer-review unter­zo­gen wurde.

Vom MDR nicht erwähnt wur­de die­ses win­zi­ge Detail:

»Offenlegung von Interessenkonflikten: Dr. Ouldali gab an, dass sie wäh­rend der Durchführung der Studie Zuschüsse von Pfizer für ihre Einrichtung erhielt und außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit Reisekostenzuschüsse von Pfizer, Sanofi und GlaxoSmithKline. Dr. Cohen gab an, per­sön­li­che Honorare von Sanofi, Pfizer, Merck Sharpe & Dohme (MSD) und GlaxoSmithKline, Reisekostenzuschüsse von Pfizer und MSD sowie Zuschüsse von Sanofi, Pfizer, MSD und GlaxoSmithKline außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit zu erhal­ten. Dr. Levy gab an, wäh­rend der Durchführung der Studie Zuschüsse von Pfizer, per­sön­li­che Honorare von Pfizer und MSD sowie nicht-finan­zi­el­le Unterstützung von Pfizer außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit erhal­ten zu haben. Dr. Angoulvant gab an, außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit per­sön­li­che Honorare von MSD, Sanofi und AstraZeneca erhal­ten zu haben. Es wur­den kei­ne wei­te­ren Offenlegungen gemeldet.

Finanzierung/Unterstützung: Diese Studie wur­de durch einen nicht zweck­ge­bun­de­nen Zuschuss von Pfizer finan­ziert.«

Lohnt es sich da, sich mit den stüm­per­haf­ten Ergebnissen aus­ein­an­der­zu­set­zen, die wie folgt beschrie­ben werden?

»Ergebnisse

Während des PANDOR-Studienzeitraums wur­den 599 Kinder auf­ge­nom­men; bei 208 war der COVID-19-Impfstatus der Eltern bekannt. Von 163 Kindern, die jün­ger als 5 Jahre waren (78 %), wur­den 63 wäh­rend der Delta-Periode, 6 wäh­rend der Auslaufphase (was­hout peri­od) und 94 wäh­rend der Omikron-Periode auf­ge­nom­men (Tabelle 1). Für die Assoziation von SARS-CoV-2-Krankenhausaufenthalten bei Kindern unter 5 Jahren mit geimpf­ten gegen­über unge­impf­ten Eltern betrug die HR 0,03 (95% CI, 0,02–0,06) wäh­rend der Delta-Periode und 0,21 (95% CI, 0,14–0,33) wäh­rend der Omikron-Periode (Tabelle 2).«

(Hervorhebungen in blau nicht im Original.)