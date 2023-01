"Tagesspiegel" macht auf "plötzlich und unerwartet" – in China

Bekanntlich hal­te ich nichts von den Auflistungen, mit denen sug­ge­riert wer­den soll, plötz­li­che Todesfälle sei­en eigent­lich nur durch "Impfungen" zu erklä­ren. Der "Tagesspiegel" besteigt die­sen fah­ren­den Zug, aller­dings in die Gegenrichtung. Am 7.1.23 ist auf tages​spie​gel​.de zu lesen:

»Corona-Welle in China: Der Tod Prominenter lässt die Bevölkerung an den offi­zi­el­len Zahlen zweifeln

Seit dem Ende der strik­ten Null-Covid-Politik stei­gen in China die Corona-Zahlen und Todesfälle. Laut offi­zi­el­len Zahlen der Regierung star­ben seit­her jedoch nur 22 Personen an Corona. Nachrichten über meh­re­re ver­stor­be­ne Prominente meh­ren jedoch Zweifel an der Statistik, berich­tet die BBC.

Eine der pro­mi­nen­tes­ten Fälle sei die Opernsängerin Chu Lanlan. Die 40-Jährige ver­starb über­ra­schend im Dezember. Ihre Familie habe kei­ne Einzelheiten über ihren Tod genannt, berich­tet der bri­ti­sche Sender. Man sei jedoch trau­rig über ihr „abrup­tes Ableben“. Für vie­le Chinesen sei ihr Tod ein Schock gewesen.

Am Neujahrstag sei dann der Tod des belieb­ten chi­ne­si­schen Schauspielers Gong Jintang bekannt gewor­den. Der 83-Jährige spiel­te seit 22 Jahren eine Hauptfigur in der am längs­ten lau­fen­den Fernsehserie des Landes „In-Laws, Out-Laws“…

Auch zwei wei­te­re pro­mi­nen­te Chinesen sind erst kürz­lich ver­stor­ben: Der Drehbuchautor Ni Zhen starb im Alter von 84 Jahren, berich­tet die BBC. Sein bedeu­tends­tes Werk „Die Rote Laterne“ wer­de von vie­len Kritikern als bes­ter chi­ne­si­scher Film ange­se­hen. Der ehe­ma­li­ge Journalist und Professor Hu Fuming sei dem­nach am 2. Januar gestor­ben. Er sei 87 Jahre alt geworden…«

Update: Auch "Bild" macht mit:

Ob der Anzeigen-Algo hier auf das Wort "Abwasser" reagiert hat?

Ein wei­te­rer Artikel auf bild​.de (Titel: Chinesen wol­len ihre Verwandten selbst ver­bren­nen) führt die­sen Beweis für das Drama an ("Das Video zeigt die eili­gen Bauarbeiten am Leichenhaus"):