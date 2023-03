Taiwan: 114.829 US$ Entschädigung für Familie eines nach Biontech-"Impfung" verstorbenen Mädchens

»Die Mit­glie­der des Natio­nal Vac­ci­ne Inju­ry Com­pen­sa­ti­on Pro­gram (VICP) haben auf ihrer letz­ten Sit­zung beschlos­sen, der Fami­lie eines Kin­des, das nach der zwei­ten Dosis des Impf­stoffs COVID-19 von Pfi­zer-BioNTech an einer schwe­ren Herz­mus­kel­ent­zün­dung starb, eine Ent­schä­di­gung in Höhe von 3,5 Mil­lio­nen NT$ (114.829 US$) zu gewähren.

In zehn der 118 Fäl­le, die wäh­rend der Sit­zung geprüft wur­den, wur­de eine Ent­schä­di­gung zuge­spro­chen, dar­un­ter ein Fall von Neben­wir­kun­gen nach der Ver­ab­rei­chung eines Bacil­lus Cal­met­te-Gue­rin (BCG)-Impfstoffs und neun Fäl­le von Neben­wir­kun­gen nach einem COVID-19-Impfstoff.

Bei einem der Fäl­le han­delt es sich um ein Mäd­chen aus Taoyu­an im Alter von fünf bis 11 Jah­ren [girl aged five to 11], das nach der zwei­ten Imp­fung mit dem Impf­stoff von Pfi­zer-BioNTech an einer schwe­ren Herz­mus­kel­ent­zün­dung (Ful­mi­nant Myo­car­di­tis) starb.

Der stell­ver­tre­ten­de Gene­ral­di­rek­tor der Cen­ters for Dise­a­se Con­trol (CDC), Phil­ip Lo (羅一鈞), Spre­cher des Cen­tral Epi­de­mic Com­mand Cen­ter (CECC), sag­te, das Mäd­chen habe drei Tage nach der Imp­fung das Bewusst­sein ver­lo­ren, und eine Ultra­schall­un­ter­su­chung des Her­zens habe eine anhal­ten­de systo­li­sche Funk­ti­on gezeigt, was auf eine schwe­re Myo­kar­di­tis hindeute.

Eine gerichts­me­di­zi­ni­sche Aut­op­sie ergab eine lym­pho­zy­tä­re Infil­tra­ti­on inner­halb ihrer Herz­mus­kel­fa­sern, deren häu­figs­te Ursa­che eine Virus­in­fek­ti­on ist, da der Impf­stoff von Pfi­zer-BioNTech ein mRNA-Impf­stoff ist, der nicht patho­gen ist, sag­te er.

In Anbe­tracht der Abfol­ge der Ereig­nis­se kön­ne der Aus­schuss jedoch nicht aus­schlie­ßen, dass eine aku­te Myo­kar­di­tis mit dem Impf­stoff in Ver­bin­dung ste­he, da das Risi­ko einer Myo­kar­di­tis nach einer zwei­ten Imp­fung höher sei als nach der ers­ten Imp­fung mit dem Pfi­zer-BioNTech-Impf­stoff, so Lo.

Der Aus­schuss stimm­te zu, der Fami­lie des Mäd­chens eine Ent­schä­di­gung in Höhe von 3,5 Mil­lio­nen NT$ und 300.000 NT$ für die Beer­di­gung zu gewäh­ren, was die höchs­te Ent­schä­di­gungs­sum­me für eine uner­wünsch­te Reak­ti­on nach der Ver­ab­rei­chung eines COVID-19-Impf­stoffs darstellt.

Den Daten aus den Berich­ten über uner­wünsch­te Reak­tio­nen nach der Imp­fung zufol­ge liegt die Inzi­denz­ra­te von Myo­kar­di­tis und Peri­kar­di­tis nach der COVID-19-Imp­fung durch Pfi­zer-BioNTech in der Alters­grup­pe der Fünf- bis Elf­jäh­ri­gen bei 4,5 pro Mil­li­on für Jun­gen und 4,8 für Mäd­chen, was den Raten in ande­ren Län­dern ent­spricht…«

tai​pei​ti​mes​.com (27.2.23)