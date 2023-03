"taz": Schweden leben noch

Jetzt kann man es ja sagen, nach­dem man dort drei Jah­re Coro­na­pa­nik befeu­ert und jede Kri­tik als rechts­ra­di­ka­le Schwur­be­lei dif­fa­miert hatte:

»… Schwe­den hat­te in den „Coro­na­jah­ren“ 2020–2022 die mit Abstand nied­rigs­te Über­sterb­lich­keits­ra­te in der EU.

Ver­gli­chen mit den drei Vor-Coro­na-Jah­ren 2017–2019 lag die Todes­ra­te in Schwe­den bei einem Plus von 4,4 Pro­zent, in Nor­we­gen mit der zweit­nied­rigs­ten Rate bei 5, gefolgt von Däne­mark und Luxem­burg mit 5,4 Pro­zent. Für Deutsch­land und Finn­land wur­den mit 8,6 und 8,7 Pro­zent schon deut­lich höhe­re Wer­te ermit­telt, Spa­ni­en und Por­tu­gal kamen auf 11,3 Pro­zent, am höchs­ten lag die Rate in Polen (17,7), der Slo­wa­kei (18,7) und Bul­ga­ri­en (19,8 Prozent).

Die Rate der Über­sterb­lich­keit gilt vie­len Wis­sen­schaft­le­rIn­nen als bes­se­rer Ver­gleichs­maß­stab über die Ent­wick­lung und das Aus­maß der Coro­na­pan­de­mie in ver­schie­de­nen Län­dern und der Zahl von dort jeweils an Coro­na ver­stor­be­nen Men­schen. Sie habe näm­lich den Vor­teil, unab­hän­gig von dem in den ein­zel­nen Län­dern höchst unter­schied­li­chen Erhe­bungs­ver­fah­ren der Behör­den zu sein. So wur­den je nach Land und Todes­um­stand Todes­fäl­le höchst unter­schied­lich einer Covid-19-Erkran­kung zuge­ord­net oder eben nicht.

Die andere Strategie: „Freiheit in Selbstverantwortung“

Die Über­sterb­lich­keits­ra­te habe deut­li­che Vor­tei­le, sei aber auch ein recht gro­ber Maß­stab, sagt Teg­nell und habe ihre Schwä­chen: Bei­spiels­wei­se wer­de die Alters­struk­tur einer Gesell­schaft und die Bevöl­ke­rungs­ent­wick­lung nicht berück­sich­tigt. Außer­dem sei die Fra­ge, wie vie­le Coro­na­to­te ein Land zu bekla­gen habe, nicht die gan­ze Ant­wort, wel­che Fol­gen die Pan­de­mie gehabt habe…

Wegen der gesell­schaft­li­chen Aus­wir­kun­gen ver­zich­te­te man des­halb bei­spiels­wei­se auf Lock­downs und Schulschließungen.

Der Infek­ti­on soll­te mit geziel­ten Maß­nah­men begeg­net wer­den, von denen man sicher sein konn­te, dass sie funk­tio­nie­ren. Ein­schrän­kun­gen des gesell­schaft­li­chen Lebens und der per­sön­li­chen Frei­heit soll­ten die Ulti­ma Ratio sein. Was nicht zuletzt auch der Wirt­schaft zugu­te­kam. Für die Jah­re 2020 und 2021 hat­te Schwe­den den acht­höchs­ten Zuwachs beim Brut­to­in­lands­pro­dukt (BIP) aller 27 EU-Staa­ten. In Deutsch­land und im EU-Schnitt rutsch­te das BIP ins Minus…

Teg­nell [nennt] den schwe­di­schen Ver­zicht auf eine Mas­ken­pflicht, mit dem Schwe­den fast allei­ne stand. So sinn­voll Mas­ken im Gesund­heits­sek­tor sei­en, so wenig sei bis­lang nach­ge­wie­sen, dass ihr All­tags­ge­brauch durch die brei­te Bevöl­ke­rung auf die Aus­brei­tung der Infek­ti­on über­haupt einen oder einen mehr als nur gerin­gen Effekt gehabt habe. Er füh­le sich durch eine im Janu­ar ver­öf­fent­lich­te Stu­die des Coch­ra­ne-Gesund­heits­netz­werks bestä­tigt, die nahe­zu kei­nen Effekt des Mas­ken­tra­gens auf das Infek­ti­ons­ri­si­ko erge­ben habe…«

Es ist wohl meis­tens gut, wie hier auf die Kor­re­spon­den­tIn­nen vor Ort zu hören. 2020 muß­te die "taz" die­se Rich­tig­stel­lung ver­öf­fent­li­chen (immer­hin!):

» Richtigstellung : Schweden und Corona

Auch wäh­rend der Coro­na­pan­de­mie wird älte­ren Men­schen in Schwe­den die Inten­siv­pfle­ge nicht ver­wei­gert – wie an die­ser Stel­le irr­tüm­lich dargestellt.

An die­ser Stel­le haben wir kürz­lich unter dem Titel „Schwe­den ster­ben auch“ eine Glos­se ver­öf­fent­licht. In dem Text hieß es, in Schwe­den kämen wegen der Coro­na­pan­de­mie Men­schen über 80 Jah­re sowie älte­re Men­schen mit Vor­er­kran­kun­gen nicht mehr auf die Inten­siv­sta­ti­on, Plät­ze wür­den für jün­ge­re Pati­en­ten frei gehalten.

Die­se Dar­stel­lung war unzu­tref­fend. Der Text war nicht mit unse­rem Kor­re­spon­den­ten für die Regi­on abge­spro­chen und hät­te das Redi­gat in die­ser Form nicht pas­sie­ren dür­fen…«

taz​.de (26.4.20)

Lauterbach lügt heute noch so

»Die schwe­di­sche Gesell­schaft ist nicht fast dar­an zer­bro­chen, ist nicht gespal­ten.« (Lanz):