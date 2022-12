Todesfälle nach Covid-Impfung – „Es gibt wichtige offene Fragen“

So ist ein Artikel auf welt​.de am 12.12.22 (Bezahlschranke) über­schrie­ben, in dem zu lesen ist:

»Peter Schirmacher gehört zu den renom­mier­tes­ten Pathologen Deutschlands. Seit Beginn der Covid-19-Impfkampagne beschäf­tigt sich der 61-Jährige inten­siv mit der Frage, inwie­fern die Impfungen nega­ti­ve, nicht ent­deck­te Konsequenzen haben kön­nen. In die­sem Zusammenhang for­der­te er immer wie­der, mehr Obduktionen durchzuführen.

Schirmacher ist seit 18 Jahren Geschäftsführender Direktor des Pathologischen Instituts des Uniklikums Heidelberg, bis 2019 war er Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP). Er ist Leopoldina-Mitglied und sitzt im Vorstand von ver­schie­de­nen euro­päi­schen Fachorganisationen…

WELT: Sie haben Ende November im Magazin „Clinical Research in Cardiology“ eine Studie zu mög­li­chen Folgen der Covid-Schutzimpfungen ver­öf­fent­licht, die inten­siv dis­ku­tiert wird. Was sind die wich­tigs­ten Erkenntnisse?

Peter Schirmacher: Unser Augenmerk lag auf der Untersuchung der Morphologie und Immunologie der Sars-CoV-2-Vakzine-indu­zier­ten Herzmuskelentzündung. Unsere Studie zeigt, dass es töd­lich ver­lau­fe­ne Herzmuskelentzündungen als Folge der mRNA-Vakzinierung gegen Sars-CoV‑2 geben kann und dass sie ein typi­sches, ein­heit­li­ches Bild zei­gen. Das sind wich­ti­ge Ergebnisse für das Erkennen und die siche­re Diagnose die­ser nicht vor­her­seh­ba­ren Komplikation – auch beim Lebenden…

WELT: In wie viel Prozent der Fälle ist bei Menschen, die kurz nach ihrer Covid-Schutzimpfung gestor­ben sind, die Impfung Ihrer Einschätzung nach ursäch­lich für den Tod?

Schirmacher: Ich möch­te aus­drück­lich fest­hal­ten, dass wir ein ganz beson­de­res Kollektiv unter­sucht haben: Menschen, die in den ers­ten 14 Tagen nach der Impfung aus schein­ba­rer Gesundheit her­aus uner­war­tet ver­stor­ben sind, das heißt, tot auf­ge­fun­den wur­den. Dabei konn­ten wir bei 30 Prozent einen Zusammenhang zwi­schen Impfung und Versterben zei­gen; bei 70 Prozent konn­ten wir kei­nen Zusammenhang, son­dern ande­re Ursachen bele­gen. Ich möch­te aber aus­drück­lich beto­nen, dass unse­re Untersuchung auf­grund der Besonderheiten des Kollektivs und der Einschlusskriterien kei­ne Hochrechnung auf die Gesamtheit der Geimpften erlaubt und wir eine sol­che Projektion nie gemacht haben. Es ist aller­dings nicht davon aus­zu­ge­hen, dass die Impfnebenwirkungen auf Baden-Württemberg beschränkt sind…

WELT: Wird in Deutschland aus­rei­chend im Blick auf mög­li­che Nebenwirkungen der mRNA-Impfungen geforscht?

Schirmacher: Nein. Unser Programm, das vom Land Baden-Württemberg geför­dert wird und aus dem auch die­se Publikation stammt, ist mei­nes Wissens das ein­zi­ge Programm, das mit Autopsien auch den Impffolgen nach­geht und dabei an allen wich­ti­gen Punkten ansetzt – das aber auch nur für eine begrenz­te Region und Komplikationsart. Leider hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung gera­de ein ande­res Registerprogramm (Naton) zusam­men­ge­stri­chen, das zwar nicht wie unser Programm alle Aspekte der Autopsie för­dert, in dem man aber zumin­dest Fälle mel­den und damit auch die Forschung unter­stüt­zen könnte…

WELT: Warum wird nicht mehr unternommen?

Schirmacher: Das müss­ten Sie die Verantwortlichen fra­gen. Die Gründe sind sicher­lich ver­schie­den, wie zum Beispiel begrenz­te Mittel, ande­re Prioritäten und im einen oder ande­ren Fall viel­leicht auch die Sorge vor unlieb­sa­men Ergebnissen.

WELT: Es heißt stets, Myokarditiden nach mRNA-Impfung wür­den in der Regel mild ver­lau­fen. Ist die­se Behauptung haltbar?

Schirmacher: Das dürf­te for­mal kor­rekt sein; zu die­ser Frage kann ich aber kei­ne pau­scha­le Antwort geben. Was ist ‚mild‘? Ist eine Gesundung nach Krankenhausaufenthalt ein mil­der Verlauf? Wir wis­sen der­zeit auch noch nicht, ob alle über­stan­de­nen Myokarditiden fol­gen­los aus­hei­len. Myokarditiden nach mRNA-Impfung kön­nen über alle Betroffenen hin­weg ein brei­tes Spektrum zei­gen, das je nach Verlauf und Konstitution der Betroffenen von asym­pto­ma­tisch, das heißt vom Betroffenen nicht bemerkt, über ein ‚Herzstolpern‘, eine ‚Leistungsminderung‘, eine Krankenhausbehandlung bis hin zur töd­li­chen Komplikation reicht. Und es ist sicher so, dass die Häufigkeit mit dem Schweregrad abnimmt. Zur Häufigkeit an sich gibt es aber kei­ne belast­ba­ren Daten, allen­falls Vermutungen. Auch unse­re Untersuchung kann hier­zu kei­nen Beitrag liefern.

WELT: Wenn es um mög­li­cher­wei­se uner­kann­te Impfnebenwirkungen geht, wie­geln die meis­ten eta­blier­ten Experten ab. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sieht kei­ne Alarmsignale, die Ständige Impfkommission (Stiko) emp­fiehlt die Impfungen sogar für Kinder. Stets wird behaup­tet, schwer­wie­gen­de Nebenwirkungen nach mRNA-Impfung sei­en nun mal „sehr sel­ten“. Ist die­se Behauptung haltbar?

Schirmacher: Dies ist der fal­sche Ansatz. Was ist schwer­wie­gend? Wenn Sie ins Krankenhaus müs­sen, wenn Sie dau­er­haft geschä­digt sind oder wenn Sie ster­ben? Und was ist die Bezugsgröße für sehr sel­ten? Grundsätzlich mei­ne ich, dass wenn eine schwe­re Nebenwirkung ver­meid­bar (gewe­sen) wäre, schon ein Fall zu viel ist…

WELT: Es müss­te mehr passieren?

Schirmacher: Ja. Die umfas­sen­de Erfassung und Nachverfolgung schwe­rer Impffolgen ist eine ärzt­li­che, aber auch gesamt­ge­sell­schaft­li­che Aufgabe – zur Vertrauensbildung für eine wich­ti­ge und segens­rei­che medi­zi­ni­sche Maßnahme, wie es die Impfung als sol­che ist, und gera­de im Sinne der Betroffenen…

Wir kön­nen auf­grund unse­rer Untersuchungen kom­pe­tent zu einem wich­ti­gen Aspekt bei­tra­gen, aber ich maße mir nicht an, kom­pe­tent alle genann­ten Aspekte beur­tei­len zu kön­nen. Aus die­sem Grund ist die Stiko auch eine Kommission, die ver­schie­de­nes Fachwissen zusam­men­füh­ren muss. Persönlich bin ich der Meinung, dass die gegen­wär­ti­ge Corona-Impfempfehlung zu weit gefasst ist und eine Zielgruppe ähn­lich wie bei Influenza ange­mes­se­ner wäre…«