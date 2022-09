Überraschung! Kaum Kita-Corona!

Das ein­zig Erstaunliche ist das Erstaunen in in Medien und Wissenschaft. Das Uniklinikum Würzburg teilt am 16.9. mit, daß man sich die mil­lio­nen­schwe­ren Testungen spa­ren kann:

»Würzburg. Die Auswertungen haben selbst das Studienteam von Universitätsklinikum und Universität Würzburg über­rascht. Von den knapp 6800 Spucktests und mehr als 3900 Nasenabstrichen, die von Mai bis Juli 2021 von 452 Kindergartenkindern im Alter von 2 bis 6 Jahren und 139 Erzieherinnen und Erziehern zuhau­se durch­ge­führt wur­den, war ein ein­zi­ger Corona-Test posi­tiv. „Diese nied­ri­ge Nachweisrate von SARS-CoV-2-Infektionen belegt ein­drück­lich die gerin­ge Bedeutung von Kindertagesstätten und KiTa-Kindern für die Ausbreitung der Pandemie zum dama­li­gen Zeitpunkt, also vor dem Auftauchen der höher anste­cken­den Omikron-Variante“, kom­men­tiert Prof. Dr. Johannes Liese. Der Oberarzt an der Kinderklinik und Poliklinik und Leiter des Bereichs Pädiatrische Infektiologie und Immunologie hat gemein­sam mit Prof. Dr. Oliver Kurzai vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie die WüKiTaCoV 2.0 Studie an neun Würzburger KiTas geleitet.

Ihr Fazit: In Phasen mit nied­ri­ger Inzidenz sind kon­ti­nu­ier­li­che SARS-CoV‑2 Teststrategien bei KiTa-Kindern zur Offenhaltung der KiTas zu auf­wän­dig und daher nicht sinn­voll, auch unter dem Gesichtspunkt einer ver­min­der­ten Pathogenität des Pandemie-Virus wie es bei der der­zeit vor­herr­schen­den Variante Omikron der Fall ist, die mit einer gerin­gen Krankheitslast ein­her­geht. Derzeit habe sich das Virus so geän­dert, dass wir nicht mehr mit der Forderung nach Reihentestungen bei asym­pto­ma­ti­schen Kindern in den Herbst hin­ein­ge­hen müs­sen. „Wenn wir jedoch hohe Inzidenzen haben oder wie­der eine patho­ge­ne­re Variante, also ein Virus, das schwe­re­re Krankheitsverläufe ver­ur­sacht, dann haben wir nun ein Instrument zur Verfügung, mit dem wir kon­ti­nu­ier­lich in Kitas tes­ten und somit recht­zei­tig Fälle ent­de­cken kön­nen, um das Feuer im Keim zu ersti­cken, bevor es einen gro­ßen Ausbruch gibt“, erklärt Oliver Kurzai…«

Logisch, oder? Während des Grassierens der schlimm krank­ma­chen­den Delta-Version erga­ben mehr als 10.000 Tests einen posi­ti­ven Fall. Deshalb müs­sen die Kinder bei hohen Inzidenzen mit der harm­lo­se­ren Variante unbe­dingt getes­tet wer­den. Nur so kann das kei­men­de Kitafeuer erstickt werden.

Wie viele Engel können auf einer Nadelspitze tanzen?

Die Frage läßt sich bes­tens mit hei­mi­schen Morgenroutinen beantworten:

»Ab wel­cher Inzidenz kön­nen wir ein Kind auf­spü­ren das kei­ne Symptome aber Corona hat? Dr. Johannes Forster vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie erklärt das Rechenmodell: „Bei einer 7‑Tagesinzidenz von 143 liegt in einer KiTa mit 50 Kindern die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind mit Corona Infektion mit­tels Testung gefun­den wird, bei 5 Prozent. Bei einer KiTa mit 100 Kindern liegt die Wahrscheinlichkeit schon bereits bei fast 10 Prozent.“ Johannes Forster ist gemein­sam mit Dr. Géraldine Engels von der Universitäts-Kinderklinik Würzburg Erstautor der Studie Wü-KiTa-CoV, die jetzt im Journal JAMA Network Open ver­öf­fent­licht wur­de. Beide waren bereits an der ers­ten Kindergartenstudie Wü-KiTa-CoV 1.0 betei­ligt, in der die kon­ti­nu­ier­li­che Durchführung und Akzeptanz von ver­schie­de­nen Methoden zur Probeentnahme bei Kindern und ihren Betreuerinnen und Betreuerin unter­sucht wurde.

„Im Gegensatz zur ers­ten Studie, bei der die Tests im Kindergarten durch­ge­führt wur­den, haben wir in der 2.0‑Studie die Testung zuhau­se unter­sucht. Und es hat wirk­lich gut funk­tio­niert. Die Eltern konn­ten die Testung ganz unkom­pli­ziert in die Morgenroutine inte­grie­ren. Das zeigt uns: Die Tests zuhau­se sind sicher und mach­bar!“, freut sich Géraldine Engels und bedankt sich herz­lich bei allen Beteiligten – Groß und Klein – für ihr reges Mitwirken…«

Das Suchen von Kindern hieß frü­her "Blinde Kuh".

»Eine Infektion bei einem Kind – kei­ne wei­te­re Infektion übersehen

Von den 5306 unter­such­ten PCR-Tests der asym­pto­ma­ti­schen Kinder fiel eine ein­zi­ge Probe posi­tiv aus, bei den 2896 Antigenschnelltests kei­ne ein­zi­ge. Nach zwölf Wochen wur­den die Ergebnisse mit­tels Antikörpertests vali­diert: Bei sechs von 278 Kindern wur­den Antikörper gefun­den (2,2 Prozent). Fünf von die­sen Kindern hat­ten bereits Antikörper in der ers­ten Woche. Bei den Betreuerinnen und Betreuern waren sämt­li­che 1491 PCR- Spuck-Tests und 1022 Antikörperschnelltests nega­tiv. Drei von 105 (2,9 Prozent) hat­ten zu Beginn der Testphase Antikörper, und am Ende. Das heißt, sie hat­ten vor Studienbeginn irgend­wann ein­mal Corona, aber nicht wäh­rend der Studie, es wur­de also kei­ne Infektion über­se­hen…«

Was sol­len uns die Antikörperschnelltests sagen? Man weiß es nicht. Wichtiger sind Gefühle:

»Ein wei­te­res wich­ti­ges Ergebnis sei, dass die Tests den Eltern ein sehr hohes Sicherheitsgefühl gege­ben haben…«

Hier gibt es das Werk: JAMA Network Open.